Der Leser Heinrich H. aus dem verwöhnten Düsseldorf möchte wissen, ob die Redaktion der ZEIT ebenfalls von der NSA überwacht wird, genauso wie die UN, die Europäische Union und zahlreiche Botschaften. "Sind Ihre Gedanken noch frei? Oder schnippelt schon die NSA-Schere in Ihrem Kopf?" Sehr geehrter Herr H., wie Sie vielleicht wissen, ist in Deutschland sowohl die Zensur wie auch die Selbstzensur seit Langem abgeschafft. Oder um es mit dem lustigen Dichter Johann Nestroy zu sagen: Kein Zensor lauert mehr wie ein Krokodil am Ufer des Ideenstromes und beißt dem darin schwimmenden Redakteur den Kopf ab. Hinzu kommt, dass wir die mokkazarten Schnüffeleien des US-Geheimdienstes für völlig überbewertet halten und die weltweite Aufregung nicht verstehen. Wenn ein eitler Whistleblower wie Edward Snowden die Klappe gehalten hätte, wüsste kein Mensch von seiner persönlichen Überwachung, und das Leben ginge unbeschwert seinen Gang. Naturgemäß gehören Redakteure ohnehin zu den Leuten, die nichts zu verbergen haben, weil sie alles, was ihnen in den Kopf kommt, sofort veröffentlichen. Ein NSA-Spion also, der sich mit Klappspaten und Taschenlampe im Redaktionssystem vergräbt, bekommt darin nur das zu sehen, was er am nächsten Tag ganz legal aus der Zeitung erfahren wird. Noch freier geht es nur bei einer großen Boulevardzeitung zu. Sie veröffentlicht sogar Gedanken, bevor diese den Verstand berührt haben und vom Überwacher gegengelesen wurden. Gefährlich ist das nicht. Die NSA wird in der Boulevardzeitung in schmeichelhaften Schlagzeilen lesen, dass sie "supertoll" ist und das Vertrauen des Staates in den Bürger erhöht. Lieber Herr H. aus Düsseldorf: Freiheit ist keine Einbahnstraße. Der Bürger darf nicht nur fragen: "Staat, was tust du für meine Freiheit?" Sondern: "Lieber Vater Staat, was kann ich für dich tun?" Die schönste Gabe des Bürgers an den Staat besteht darin, kein Geheimnis aus seinem Leben zu machen und alles Private auf den Tisch des Herrn zu legen. Dass dabei sehr viel intimer Müll, sehr viel Zero-Emission anfällt, stört nicht weiter, denn Geheimdienste können auch das gebrauchen, was sie nicht gebrauchen können, oder wie die NSA sagt: Die sinnlosen Daten der unschuldig Überwachten sind das Heu, in dem sich die Stecknadel des Terrors verbirgt. Kein Geheimdienst der Welt kann die Stecknadel im Heuhaufen suchen, wenn gar kein Heuhaufen existiert. Nicht einmal in Düsseldorf.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio