Diese Wohnung spricht. "My dear Mr Mayor", so beginnt der Brief, der im Flur hängt, ein Dreizehnjähriger hat ihn am 11. April 1939 an den Bürgermeister von New York geschrieben, weil der Junge im Radio gehört hatte, dieser Bürgermeister Fiorello LaGuardia wolle nicht noch einmal für das Amt kandidieren. Das Kind beschwört den Bürgermeister in fast druckreifem Englisch, sich die Sache noch mal zu überlegen, schon allein, um dem Braunhemdgangster Hitler nicht das Feld zu überlassen. Der Junge ist erst seit einem knappen halben Jahr in New York, er konnte vor seiner Ankunft kein Englisch, nur Deutsch, Latein und Griechisch. Der Bürgermeister muss gespürt haben, dass ihm hier nicht irgendwer schrieb. Ein paar Schritte weiter hängt in diesem Wohnungsflur auch die prompte Antwort LaGuardias: "Dear Fritz [...], I am glad you are in New York, and I think your English is fine". Willkommen in New York!

Dear Fritz: Das ist der heute 87-jährige Fritz Stern, ein weltweit angesehener Historiker, ausgewiesen durch seine Werke zur politischen Kultur Deutschlands und zum Scheitern des Illiberalismus im 19. und 20. Jahrhundert, ein politischer Intellektueller, auf dessen Wort nicht nur Helmut Schmidt und Joschka Fischer, sondern auch Margaret Thatcher etwas gab, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Als Junge entkam er mit seiner ursprünglich jüdischen Familie aus Breslau nach New York, im Oktober 1938 erst, im letzten Moment. Amerika strahlt zu jener Zeit mit Roosevelt und LaGuardia demokratische Vitalität aus. Seit 1954 wohnt Stern nun in der Wohnung in der Upper West Side, nah der Columbia-Universität, an der er immer gelehrt hat. In diesem Sommer kam erst die Hitzewelle, dann hat ein Infekt Stern im Griff gehabt, den der alte Herr nun aber kaum der Rede wert findet, er will es seiner Gastfreundlichkeit an nichts fehlen lassen.

Es ist Elisabeth Sifton, Sterns Frau, die dem Besuch im Flur den Briefwechsel mit LaGuardia zeigt, die Kinder haben angeregt, die vergilbten Blätter dort aufzuhängen. Sifton ist New Yorkerin von Geburt, ihre deutschen Vorfahren sind seit Generationen im Land, sie war auch eine der angesehensten Verlegerinnen Amerikas, zunächst bei Farrar, Straus and Giroux, dann bei Alfred A. Knopf. Nun steht sie barfuß im Flur, sagt beiläufig dazu ein entschuldigendes Wort. Eine gewinnende intellektuelle Wärme geht von ihr aus. Bald möchte man Sätze sagen, die ihr Lächeln hervorrufen, einfach um es wieder zu sehen. Deutsch hat sie nie so gelernt, dass es ein Gespräch tragen würde. Nur zwischendurch lässt Fritz Stern an diesem Nachmittag sein Deutsch hören, das in seiner Schönheit allein als Grund ausreichen würde, den Nationalsozialismus für immer dafür zu hassen, dass er diese Sprache aus dem Land gejagt hat. Wir sprechen englisch.

Der Blick bleibt an der klassischen Klarheit der Einrichtung hängen. Die Holzmöbel, erzählt Fritz Stern, der den Blick bemerkt hat, sind wie er selbst aus Breslau hierher gelangt, sie waren dort eigens für die Sterns von dem Architekten Hans Poelzig entworfen worden, europäische Neue Sachlichkeit. Nichts Importiertes haftet ihnen an, sie scheinen nach New York so zu passen wie ins alte Europa. Sifton und Stern, ein Paar, zwei intellektuell komplementäre Temperamente: Wenn er der liberale Skeptiker ist, für den Heines Wort von der Freiheitsliebe charakteristisch ist, die doch eine Kerkerblume sei – dann ist sie Fürsprecherin einer Ethik der Gerechtigkeit, eine engagierte amerikanische Intellektuelle, Kritikerin der Symbiose von Geldgier und Macht. Sie berichtet dem Gast umgehend vom frischen Verkauf der Washington Post an Jeff Bezos: "Haben Sie davon schon gehört?" Zeitungen aus Papier: unverzichtbare Elemente einer Öffentlichkeit, die den Namen verdient, weil sie keinen Streit scheut.

Aber heute soll es nicht um Zeitungen, sondern um ein Buch gehen. Das erste, in dreißig Jahren, das das Paar gemeinsam verfasst hat. Es liest sich wie von einer Hand geschrieben, als bilde die europäische Idee der Freiheit mit der amerikanischen liberty wie von allein eine Einheit: Keine gewöhnlichen Männer (Verlag C. H. Beck, München 2013; 176 S., 18,95 €) ist das biografisch-politische Doppelporträt zweier eng miteinander verbundener Deutscher aus dem Widerstand gegen Hitler, des Theologen Dietrich Bonhoeffer und seines Schwagers, des Juristen Hans von Dohnanyi, ursprünglich Nachbarskinder, Kindheitsfreunde im Berliner Grunewald. Es erscheint jetzt auf Deutsch und auf Englisch.