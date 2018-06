Schön, wenn Experimente funktionieren: In der vergangenen Woche haben wir die Leser von ZEIT und ZEIT ONLINE gebeten, uns mitzuteilen, wie viel sie für den Kitaplatz ihres Kindes ausgeben. Wer es wusste, sollte uns auch noch schreiben, wie viel man maximal in der jeweiligen Kommune für einen Vollzeit-Kitaplatz zahlt. Unsere Hoffnung: Wenn wir genügend Daten zusammenbekommen, können wir eine bessere Übersicht über das Gebühren-Durcheinander in Deutschland gewinnen.

Rund 1.700 Leserinnen und Leser haben seither geholfen – eine überraschend hohe Zahl, denn die Fragen waren für ein sogenanntes Crowdsourcing-Projekt durchaus komplex. Ein erster Blick ins Datenmaterial zeigt: Rund 90 Prozent der Daten sind verwertbar. Das ist ein sehr guter Wert. Was uns besonders gefreut hat: Einige Leser haben die Quellen für ihre Recherche gleich mitgeliefert. Andere haben von sich aus weitere Informationen zusammengetragen, etwa den Betreuungsschlüssel in ihrer Kita oder Daten darüber, wie stark die Gebühren in ihrer Kommune zuletzt gestiegen sind. Diese Hinweise werden unsere Arbeit sehr erleichtern.

Wir werden die gemeldeten Gebühren jetzt nachrecherchieren und anschließend eine Karte der Unterschiede im Land erstellen. Und wir werden in den Kommunen, die besonders hohe Gebühren verlangen, nach den Gründen dafür fragen. Bis dahin können Sie uns weiter helfen, indem sie uns noch bis kommende Woche schreiben, wie hoch die Gebühren in ihrem Wohnort sind.



Es bleibt spannend. Wie genau lässt sich mit der Hilfe unserer Leser die Gebührenlage in Deutschland nachzeichnen?