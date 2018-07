Wenn die Hölle ein Bild ist, dann ist es das Bild eines ermordeten Kindes: Die kleine Tote hat ein rosafarbenes T-Shirt und eine Rotznase, sie hat den Kopf mit den verschwitzten Haaren dem Betrachter zugeneigt, so nah, dass er fast die Linse der Kamera berührt. Es ist das Bild eines Opfers des Giftgasangriffes in Syrien, wie es jetzt in den großen Magazinen zu sehen ist, im Netz und auf Twitter. Solche Bilder treffen uns – dort, wo kein Wort mehr hinkommt.

Es ist die Suggestionskraft der Bilder, die besonders gefährlich ist. Die Schuld des syrischen Diktators Baschar al-Assad steht noch gar nicht fest, da fordern die Bilder: "Genug geredet. Handelt endlich!" Wenn Wut den Verstand zu vernebeln droht, muss bei der Auswahl der Bilder auch immer bedacht werden: Wer profitiert von ihnen? Die Fotos aus Syrien kommen sämtlich aus den Reihen der regierungsfeindlichen Opposition. Sie werden vertrieben von den großen Nachrichtenagenturen. Wir können diese Bilder in den Redaktionen massenhaft ansehen, auswählen, kaufen, um sie dann zu veröffentlichen. Und so klicken wir uns durch die namenlosen Toten auf der Suche nach dem passenden Aufmacher. Das gesuchte Bild muss bestimmten Anforderungen genügen: Plakativ muss es sein und seine Geschichte auf einen Blick erzählen können. Es muss schnell verstanden werden – um keinen Zweifel aufkommen zu lassen. Es muss die passende Illustration abgeben zu einem Artikel über den Krieg in Syrien. Wir suchen letztlich Stereotype, und sie werden uns geliefert. Werden sie auch für uns produziert?

Die Bilder aus Syrien zeigen uns getötete Kinder, die alle in eine Reihe gelegt worden sind. Einige sind noch Säuglinge, andere fast schon Jugendliche. Kein Vater dabei, keine Mutter. Hat man die Leichen fürs Foto drapiert? Kriegsbilder sind furchtbar, das wissen wir. Unter welchen Umständen sie entstanden und wer ihre Urheber sind, wissen wir oft nicht. Was bleibt, ist das große Unbehagen und die Frage: Brauchen wir zum politischen Handeln erst die Bilder von toten Kindern?

Die Bilder aus Kriegsregionen dienen nie nur der Aufklärung, sie dienen immer auch den Interessen der Kriegsparteien. Der Krieg der Waffen wird von einem Krieg der Bilder flankiert. Wie also sollen wir als Redaktion mit solchen Bildern umgehen? Spielen wir durch die Veröffentlichung von Kriegspropaganda einer Partei in die Hände? Oder geben wir dem Unrecht erst ein Gesicht? Und wie soll der Betrachter den Bildern von so viel Leid begegnen? Soll er ihnen grundsätzlich misstrauen – dem Bildinhalt und den Gefühlen, die er auslöst? Oder besser wegschauen?

Malin Schulz ist Fotografin und stellvertretende Artdirektorin bei der ZEIT.

Bilder von toten Kindern sind längst die härteste Währung des Krieges. Nicht lange ist es her, da erreichten uns ganz ähnliche Darstellungen: getötete Kinder in Afghanistan. Erschlagene Kinder im Gazastreifen. Ihre genaue Urheberschaft lässt sich oft nicht nachweisen. Wir erfahren die Namen der Opfer nicht und auch nicht die Umstände ihres Todes.

In unserem Redaktionsordner liegen Hunderte von Bildern. Bildredaktion und Artdirektion zeigen die schlimmsten nicht. Wir wollen uns nicht für Propaganda instrumentalisieren lassen und auch nicht zu Voyeuren werden, die den Schauder des Horrors insgeheim genießen. Tatsache ist: Die Bilder sind längst da. Egal ob sie in der Zeitung abgedruckt werden oder nicht. Sie entfalten ihre Kraft ungesteuert und unhinterfragt auf Google, Facebook oder YouTube. Dort sind sie massenhaft, für jeden zu haben.

Es heißt, ein Bild sage mehr als tausend Worte. Aber was sagen tausend Bilder? Sagen sie überhaupt noch etwas, oder löschen sie sich in ihrer Eskalation des Grauens gegenseitig aus – und damit auch das Leid der Verstorbenen? Die israelische Philosophin Ariella Azoulay hat diesen Effekt als "Müdigkeit der Bilder" bezeichnet. Was ist schlimmer als das Bild eines toten Kindes? Das Bild eines toten Kindes, das nichts mehr bedeutet.