ZEITmagazin: Herr Professor Fügener, erfindet die Industrie nicht jedes Jahr das Auto neu? Was können Sie und Ihre Studenten da noch draufsetzen?

Lutz Fügener: Wir stehen nicht unter dem Druck, dass sich das, was wir uns ausdenken, sofort verkaufen muss. Deshalb können wir mit unseren Ideen und Entwürfen viel mutiger und radikaler sein. Sie gehen zwar nicht in die Fertigung, aber sie können Anregungen liefern. Die Industrie geht immer davon aus, wie die Welt ist. Wir können auch darüber nachdenken, wie sie sein könnte.

ZEITmagazin: Gibt es da wirklich noch etwas Neues zu erfinden?

Fügener: Wir trainieren mit den Studenten, ein Gespür für die Spielräume zu entwickeln, für die weißen Flecken, die es immer noch gibt. Wir zielen nicht auf den Torwart, sondern in den freien Raum um ihn herum. Es ist eben nicht alles schon einmal da gewesen. Man muss die Freiheit nur entdecken und dann mit wirklich überraschenden Dingen kommen.

ZEITmagazin: Dabei wollen wir Ihnen mit unserem Fragebogen ein bisschen helfen. Was erhoffen Sie sich von den Lesern?

Fügener: Es wäre toll, wenn die Leser möglichst genau beschreiben, was ihr Traumauto können soll und was es nicht können muss. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Jeder, der den Fragebogen ausfüllt, sollte nicht von dem ausgehen, was er schon kennt, sondern davon, was er sich wünscht.

ZEITmagazin: Was gibt es für Einschränkungen?

Fügener: Dass wir das Straßensystem nutzen, das existiert. Also nicht unbedingt fliegende Autos. Sonst ist alles möglich. Wichtig ist für uns, zu erfahren, was im Innenraum passieren soll. Wie viele Leute sollen reinpassen? Baue ich alle Sitze fest ein, oder kann ich Sitze ausbauen und dann hinten auf einer großen Fläche schlafen oder etwas transportieren? Will ich ein Auto, das ich unter der Woche immer nur alleine nutze, mit dem ich aber am Wochenende eine Fußballmannschaft transportiere? Möchte ich, dass man in mein Auto reinschauen kann, oder möchte ich vor Blicken geschützt sein? Will ich mein Auto überhaupt selber fahren oder gefahren werden?

ZEITmagazin: Dafür gibt es doch das Taxi.

Fügener: Wir können ja auch ein neues Taxi entwerfen. Vielleicht gibt es Leser, die sagen: Ich würde öfter Taxi fahren, wenn ich mein Fahrrad mitnehmen könnte. Solche Aussagen sind für uns wertvoll. Die überraschenden Ausreißer sind es, die die Sache spannend machen – auch wenn sie weit weg von der Realität sind. Nur so kommt man auf neue Ideen. Das heißt aber nicht, dass wir das klassische Auto beerdigen müssen. Es kann auch etwas Klassisches dabei sein, das aber irgendwie anders funktioniert und ökologischer ist. Indem man zum Beispiel versucht, die Nachteile eines klassischen Sportwagens auszuschalten.

ZEITmagazin: Was wird mit den Wünschen der Leser passieren?

Fügener: Wir werden versuchen, ähnliche Vorschläge zusammenzufassen, sodass wir am Ende in unterschiedlichen Richtungen weiterarbeiten können: ein umweltfreundlicher Sportwagen, ein Familienauto, ein Carsharing-Modell...

ZEITmagazin: Macht es denn für einen Designer einen Unterschied, wenn jemand im Fragebogen ankreuzt, er wünsche sich ein Auto zum Carsharing?

Fügener: Der Unterschied ist sehr groß. Das Carsharing-Auto muss vor allem einfach und intuitiv funktionieren, damit sich jeder sofort zurechtfindet. Das Auto, das ich mir persönlich kaufe, ist vergleichbar mit meiner Kleidung – wie ein Accessoire. Es sagt etwas über mich aus. Das negieren viele, aber Sie können sich nicht in einen Ferrari setzen und erwarten, dass Sie niemand nach Ihrem Auto beurteilt. Und ich möchte in der Regel auch einen ästhetischen oder einen sinnlichen Gewinn von diesem Fahrzeug haben.

ZEITmagazin: Möbel dürfen ihre Geschichte zeigen, Lederjacken werden erst gebraucht schön. Beim Auto aber ärgern wir uns über jeden Kratzer. Gäbe es dafür nicht auch eine Lösung?