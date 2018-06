Endlich mal wieder Weltmeister. Doch diesmal ist es keine Auszeichnung, mit der sich Deutschland gerne schmückt: Unsere Chirurgen sollen weltmeisterlich oft zum Messer greifen. OP-Champions! Um ein Viertel sei die Zahl der Eingriffe gestiegen, binnen nur sechs Jahren. Zum Beispiel würden so viele Hüften eingepflanzt wie sonst nirgends in Europa, und die Zahl der Wirbelsäulenoperationen habe sich zwischen 2005 und 2011 verdoppelt. Die OECD bescheinigte uns, unter ihren 34 Mitgliedsstaaten in puncto Protheseneinbau unter den Top drei zu liegen. Wir sind ganz vorne dabei – aber warum?

Die Krankenkassen und die Linke erklären die Operationswut mit falschen finanziellen Anreizen. Mancher Ärztefunktionär behauptet, die Patienten drängten heute mehr als früher auf eine OP.

Ja, es gibt viele Hinweise dafür, dass hierzulande leichtfertig operiert wird. Aber genau sagen, ob das zu oft der Fall ist, kann niemand. Denn während ein gebrochenes Bein zweifellos behandelt werden muss, ist dies bei Schmerzen Ermessenssache. Im Knie, in der Hüfte, im Rücken lassen sich Schmerzen nicht eindeutig beziffern. Was der eine erträgt, vergällt dem anderen schon das Leben. Vielleicht herrscht ja zwischen Patienten und Chirurgen ein unausgesprochenes Einverständnis darüber, wie viel Eingriff notwendig ist. Mit steigender Tendenz.

Weil aber Operationen erhebliche Nebenwirkungen haben können und manchmal schlicht nutzlos bleiben, wüsste man es doch gern genauer. Wann ist der Schnitt besser als Krankengymnastik oder einfaches Abwarten? Das aber kann kein Ländervergleich uns sagen. Dafür brauchten wir in Deutschland sehr viel mehr vergleichende Forschung, in der Patienten über längere Zeit begleitet würden. Denn wenn schon Champion, dann bitte bei den Operationserfolgen!