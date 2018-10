Seltsam, nirgends las man Erinnerungen an das "Woodstock des Ostens", die X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten vor vierzig Jahren in Berlin. Vermutlich zählen die damaligen FDJ-Organisatoren (etwa Dresdens nachmaliger Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer) nicht zu den heutigen Erinnerungsbefugten. Da erinnere ich mich eben selbst, wenngleich nicht als Blauhemd oder einer der 25.000 Delegierten aus über hundert Ländern.

Ich war im Sommer 1973 Lehrling und machte mit den Eltern Urlaub in der Märkischen Schweiz. Für einen erregenden Tag erkundete ich die internationalistisch rummelnde Hauptstadt der DDR – als Amerikaner. Zur brustlangen Hecke trug ich ein Gammlersacko mit Black-Sabbath-Aufnäher, bald auch etliche Buttons nationaler Befreiungsorganisationen. Verzückten FDJlerinnen spendete ich Autogramme als "Danny Joe Brown, Manhattan" und solidarischer Sendling des Anderen Amerika. Freudig empfingen die Maiden das Victory-Zeichen und meinen schulenglischen Segen: Okay East Germany, love and peace!

Die Lieblinge des Festivals waren die Chilenen. Seit drei Jahren regierte Salvador Allendes sozialistische Unidad Popular und widerlegte die Leninsche Revolutionstheorie. Welch Triumph, als ich am Beispiel Chiles den Staatsbürgerkundelehrer belehren konnte, dass der Sozialismus eben doch gewaltlos und demokratisch zu erschaffen sei.

Lehrer F. – ihm oblag auch unsere vormilitärische Ausbildung – nannte mich naiv, ohne Einsicht in das Wesen des weltweiten Klassenkampfs. Er prophezeite einen Gegenschlag des US-Imperialismus.

Es kam der 11. September, der CIA-gestützte Militärputsch des nachmaligen Diktators Pinochet. Tausende Chilenen starben, Zehntausende flohen außer Landes – viele in die DDR. Der wunderbare Sänger Victor Jara wurde im Nationalstadion von Santiago viehisch geschlachtet.

Lehrer F. bezeugte mir seine ideologische Überlegenheit. Im kommenden Frühjahr, verhieß er, werde die Rote Armee in Chile landen. Noch sei das geheim, wir sollten also schweigen. Ich verriet nichts. Trotzdem verblieb die Rote Armee in der Sowjetunion. Pinochet knechtete Chile bis 1990.

Ich empfing am 11. September 1973 meine zweite Supermacht-Lektion; die erste war 1968 die sowjetische Erfrierung des Prager Frühlings. Seither befällt mich revolutionäre Wachsamkeit, wenn Außenpolitik von "unseren Freunden" spricht. Staaten haben keine Freunde, sagte Charles de Gaulle, Staaten haben Interessen.