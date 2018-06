Aus dem sogenannten Innersten der Macht dringen immer wieder Details über den geringen Schlafbedarf der Kanzlerin an die Öffentlichkeit. Sie sammle Schlaf auf Reisen, im Flugzeug, im Auto, sie hole "wie ein Kamel" am Wochenende auf einmal an Erholung wieder rein, was sie während der Reise durch die Berliner Arbeitswoche versäumt habe.

Dieses Wissen verdichtet sich zum Bild einer Hüterin, die mit müden Augen, schweren Lidern und hängenden Mundwinkeln für uns Wache hält, unseren Schlaf beschützt und die schlimmsten Brüsseler Verhandlungsnächte siegreich übersteht. Aus europäischen Konferenzen tritt sie manchmal an die Presse wie ein von allen Seiten bedrängter Mensch, der auf eine Lichtung kommt, die er gleich wieder verlassen muss, weil er in der umgebenden übermächtigen Dunkelheit etwas zu Ende zu bringen hat, in das er uns nicht einweihen kann.

Selbst jetzt, wo sie auf dem leuchtenden Marktplatz des Harzstädtchens Wernigerode steht und Wahlkampf macht, hat ihr Spiel das Untröstliche eines Menschen, der viel mehr weiß, als er sagen darf. Sodass alles, was sie spricht und tut, wie Decktext, Schattenhandeln für etwas viel Tieferes, mit der Öffentlichkeit nicht Teilbares erscheint. Sie spricht mit uns wie mit einer Schulklasse, die verschont werden soll vor der Wahrheit, dass in einem anderen Flügel des Schulgebäudes ein Brand außer Kontrolle geraten ist.

In Wernigerode marschiert sie ein wie eine Königin, die eine entlegene Provinz ihres Reiches besucht, keinesfalls aber wie die Kandidatin für ein politisches Amt. Auf dem Podium trägt sie sich erst mal ins Goldene Buch der Stadt ein. Man fragt sich: Was hat das zu suchen auf einer politischen Informationsveranstaltung? Andererseits muss man staunen über so viel Gespür fürs Zeremonielle: Diese Frau wird sich durch Abwahl keinesfalls beirren lassen. Sie verspricht auch gleich, sie werde, wenn die Wahl erst mal vorbei ist, sich mehr Zeit nehmen, um ausführlicher im Harz vorbeizuschauen.

Nun wird sie von einer Moderatorin launig befragt. Ob sie nach der Wahl den Brocken besteigen werde? Antwort: "Dafür muss man Kondition haben, hab ich mir schon sagen lassen." Warmes Zuneigungsgelächter. Merkels Anhänger haben zu Merkels Humor ein ähnliches Verhältnis wie Helge-Schneider-Fans zu dem ihres Lieblings: Sie sind überzeugt, dass der Auftritt Ausdruck eines grandiosen Gespürs für Witz und Timing ist.

Was würde sie den Kandidaten ihres Wahlkreises kochen, wenn sie kochen müsste?

"Ich würd was mit Fisch machen, mein Wahlkreis liegt ja an der Ostsee."

Zum Thema Griechenland fällt der Moderatorin ein: "Haben Sie das Spiel Schalke gegen Saloniki gesehen?"

Und Merkel: "Die letzten Minuten. Als ich einschaltete, schossen die Griechen gerade den Ausgleich." – "Das ist ja Intuition", sagt die Moderatorin. "Nee, das spricht für keine Intuition", sagt die Kanzlerin, "ich hätte mal besser schon früher eingeschaltet, dann wäre der Ausgleich gar nicht gefallen ..."

Das hier ein Geplänkel zu nennen ist eine Beschönigung. Es könnte die Gesprächsüberleitung zwischen zwei Auftritten des Musikantenstadls sein. Dann wird es ernst. Merkel tritt allein ans Mikrofon. "Die CDU ist eine Partei, die freut sich, dass die Menschen unterschiedlich sind!" Wo das Publikum längst weiß, worauf sie hinauswill, bringt sie noch ein Beispiel: Sie spricht nicht einfach von Berufen, sondern zählt allerlei Berufe auf, sie spricht nicht nur von verschiedenen Begabungen und Temperamenten, sondern zählt auf, was es so gibt an Temperamenten und Begabungen. All das wirkt wie das Vorspiel für die eigentliche Rede, die gewiss vollgepackt ist mit Thesen, Visionen, Argumenten – und die dann nicht kommt. Nach einer halben Stunde ist alles vorbei.