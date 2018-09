Wahlkampfzeiten sind schwierige Zeiten für Interviews, weil Politiker noch stärker als sonst zu Phrasen neigen und sich selten öffnen. Wir bitten deshalb Schriftsteller zum Gespräch mit Politikern und hoffen auf Austausch statt Duell. Diesmal unterhält sich Jakob Hein mit Malu Dreyer.

DIE ZEIT: Herr Hein, wissen Sie schon, wen Sie am 22. September wählen werden?

Jakob Hein: Ja.

ZEIT: Und?

Hein: Die Wahl ist ja geheim.

ZEIT: Seit wann steht Ihre Entscheidung fest?

Jakob Hein ist Schriftsteller und Mediziner. Zuletzt erschien »Deutsche und Humor. Geschichte einer Feindschaft« (mit Jürgen Witte). Hein war Väterbeauftragter an der Berliner Charité und arbeitet als niedergelassener Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin.

Hein: Im Grunde seit mehreren Jahren. Ich lasse mich wenig beeinflussen von aktuellen Ereignissen. Es käme mir komisch vor, eine andere Partei zu wählen, nur weil es zum Beispiel bewegende Bilder von der Flut gab.

ZEIT: Immer mehr Wähler entscheiden sich spät oder wählen gar nicht. Haben Sie eine Erklärung?

Hein: Nein, das macht mich total fertig. Ich war ja früher in einer Matheschule und könnte für Sie jetzt mit Gleichungen und Ableitungen beweisen, dass Nichtwählen immer dazu führt, dass man diejenigen bekommt, die man nicht haben wollte. Ehrlich, bei dem Gedanken bekomme ich Kopfschmerzen.

Malu Dreyer: Dass sich die Gesellschaft gerade so entpolitisiert, finde ich schwierig. Vor einigen Jahren wurden Urwahlen eingeführt für Oberbürgermeister und andere kommunale Ämter, weil man glaubte, wenn Politik nah an den Menschen ist, machen sich die Leute auch auf. Was ist passiert? Die Beteiligung an diesen Wahlen war häufig noch niedriger als sonst.

Hein: Das hört sich jetzt sehr pessimistisch an. Ich finde, es gibt ein großes Interesse für Politik, das aber in die Welt der Blogs ausgewandert ist. Im Internet wird so viel diskutiert, mit so viel Engagement – ich bin sicher, es dauert nur ein bisschen, bis daraus auch Politik wird, die funktioniert. Die Gründung der Piraten war leider ein völlig hoffnungsloser Versuch – aber bestimmt nicht der letzte.

ZEIT: In den vergangenen vier Jahren sind besonders viele Politiker zurückgetreten: zwei Bundespräsidenten, mehrere Bundesminister und mit Matthias Platzeck zuletzt auch ein beliebter Ministerpräsident. Sind wir Wähler zu anspruchsvoll – oder sind die Politiker so schlecht?

Malu Dreyer ist seit Anfang des Jahres Regierungschefin von Rheinland-Pfalz. Vorher war die SPD-Politikerin elf Jahre lang Sozialministerin. Sie kam über die Frauenbewegung in die Politik und beginnt ihre Reden im Mainzer Landtag immer mit den Worten: "Meine Herren und Damen".

Dreyer: In den meisten Fällen lag es nun wirklich am Verhalten der Politiker selbst, dass sie nicht im Amt bleiben konnten. Und dann gibt es noch Ausnahmen wie Matthias Platzeck, der sich nach elf Jahren als Ministerpräsident entschieden hat, zu sagen: Ich kann mir das Amt nicht mehr zumuten, meine Gesundheit geht vor. Das ist eine hoch respektable Entscheidung. Einige Reaktionen haben mich dann aber überrascht. Offenbar haben viele Menschen keine Vorstellung davon, wie ein Arbeitsalltag in der Politik aussieht.

ZEIT: Wie kommen Sie darauf?

Dreyer: Als Platzeck sagte, 40 bis 50 Stunden Arbeit pro Woche wären aus Sicht seines Arztes noch okay, 80 Stunden aber nicht, hat das doch viele erstaunt. Dabei betreiben wir eben wirklich einen großen Aufwand, um etwas zu bewegen. Ich habe da zum ersten Mal in meinem Leben darüber nachgedacht, wie viele Stunden ich arbeite.

Hein: Und was kam raus?

Dreyer: Platzeck hat recht. Ich habe mal überschlagen, zu wie vielen öffentlichen Terminen ich pro Jahr eingeladen war, bevor ich Ministerpräsidentin wurde. Raten Sie mal, Herr Hein.

Hein: Dreitausend.

Dreyer: Viereinhalbtausend Einladungen pro Jahr.

Hein: Viereinhalbtausend Mal Enttäuschung.

Dreyer:(lacht) Jedenfalls gehört Enttäuschung auch dazu.