Am Anfang des Tages, an dessen Ende er so verzweifelt sein wird wie zuvor, steht Marwan in der Berliner Asylbewerberstelle in einer Schlange und ist voller Hoffnung. Gleich wird er mit seiner Sachbearbeiterin sprechen können, sie wird ihm zuhören, wenn er erzählt, wie es war in Hellersdorf. Von den Protesten vor dem Asylbewerberheim, von der Polizei, den Kameras. Sie wird verstehen, dass er nicht dort bleiben konnte. Keinen Satz sagt er an diesem Montag so oft wie diesen: "Ich kann nicht zurück nach Hellersdorf."

Marwan, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, ist Mitte zwanzig. Er trägt sein Haar kurz rasiert, liebt Gedichte von T.S. Eliot und postet auf Facebook jeden Tag eigene. In Aleppo war er Englischlehrer. Seinen Wehrdienst konnte er nach dem Abschluss seines Studiums vor einem Jahr nicht mehr aufschieben. Er wollte nicht in den Krieg, nicht auf seine Landsleute schießen. Ein Freund, der eingezogen wurde und desertierte, wurde von Regierungstruppen gefangen, er starb im Gefängnis. Marwan beschloss, zu flüchten.

Seine Flucht dauerte eine Woche, vor fünf Monaten beantragte er Asyl in Deutschland. Er glaubt, dass er bleiben darf, Ende September wird darüber entschieden. Die Syrer sind die zweitgrößte Gruppe unter den Flüchtlingen, 5500 haben in diesem Jahr einen Asylantrag gestellt.

In Berlin kam er in einem Flüchtlingsheim in Spandau unter, das überbelegt ist. Vielleicht würde es in Hellersdorf sauberer sein, dachte Marwan, als er den Bescheid bekam, umziehen zu müssen. Vielleicht würde er dort mehr Ruhe haben, dachte er, während er seine zwei Taschen packte. Er wunderte sich, als die Wagen des Roten Kreuzes vorfuhren, um ihn und ein paar andere nach Hellersdorf zu bringen. Normalerweise fährt jeder für sich.

Als er die aufgebrachten Menschen in Hellersdorf sah, wusste er, warum. Er hörte sie schreien, aber verstand ihre Worte nicht. Er sah Plakate, die er nicht lesen konnte. "Es war wie eine andere Art Krieg", sagt er. Was passiert mit uns, wenn die Polizei nicht mehr da ist?, dachte er. Und wenn ich in der Dunkelheit nach Hause komme, wird mich dann jemand mit einem Messer überfallen?

Marwan kommt aus dem Krieg. Er hat gesehen, was Menschen einander antun können. Er sehnt sich nach Ruhe, nach Frieden. Hellersdorf, das spürte er, würde ihm beides nicht geben. Er bat die Fahrer des Roten Kreuzes, ihn wenigstens durch die Menge zu fahren, ans Ende der Straße, sie lehnten ab. Mit ein paar anderen Flüchtlingen schaffte er es zurück nach Spandau. Ein paar Tage später kam ein neuer Bescheid: Er sei dem Heim in Hellersdorf zugeteilt und müsse sich dort einfinden. Was er erlebt hatte, hatte am Entschluss der Bürokratie nichts verändert.

Vielleicht, sagt Marwan, wissen die Leute gar nicht, was da in Hellersdorf passiert ist. Deshalb will er es heute auf dem Amt erzählen. "Sie sind hier falsch", sagt der Mitarbeiter, als er Marwans Karte sieht, "hier werden nur Erstanträge angenommen." Er muss zu den provisorischen Containern hinter dem Haus, die das Amt aufgestellt hat, weil der Platz im Gebäude nicht mehr ausreicht. Der Mann winkt ab, als Marwan ihm seine Geschichte erzählen will: "Sie kommen aus Syrien? Da fallen Bomben, da kann es doch wohl in Hellersdorf nicht so schlimm sein."

Nein, in Hellersdorf fallen keine Bomben. Aber in Hellersdorf wurde am Montag vergangener Woche vor dem Asylbewerberheim der Hitlergruß gezeigt. Am Dienstag demonstrierte die NPD mit Plakaten wie "Geld für Oma statt für Sinti und Roma". Am Mittwoch nannte der Berliner Landesvorsitzende der Partei Pro Deutschland syrische Flüchtlinge wie Marwan "Vaterlandsverräter" und beendete seine Rede mit "Wir wollen sie nicht! Wir wollen sie nicht! Wir wollen sie nicht!". Am Samstag wieder die NPD, 150 Neonazis in Hellersdorf mit dem Slogan "Sicher leben – Asylflut stoppen". Und die ganze Woche lang haben Anwohner klar gemacht, dass Menschen wie Marwan vielleicht gute Gründe haben, aus ihrer Heimat zu fliehen. Aber bitte nicht in ihre Nachbarschaft.

Marwan hat noch nie von der rechten "Bürgerinitiative Marzahn-Hellersdorf" gehört, die gegen das Heim hetzt. Er weiß auch nichts von den Gegendemonstrationen und Hilfsaktionen, von den Aufrufen, das Heim nicht aufzugeben und den Rechten damit nachzugeben. Aber er spürt trotzdem, was los ist: "Da wird ein politischer Konflikt ausgetragen. Und wir sollen die Köpfe dafür hinhalten."

Marwan drängt sich jetzt mit Dutzenden anderen Menschen vor den Containern auf dem Hof, es sieht aus, als würden sie die Container gleich stürmen. Die 30 Menschen, die ohne Termin bei einem Sachbearbeiter vorsprechen dürfen, sind schon drin. Jetzt darf nur noch rein, wer einen Termin hat. Ein Mann beschwert sich laut, er warte schon so lange. "Wenn alles hier so scheiße ist", sagt ein Mitarbeiter des Amts genervt, "dann gehen Sie doch in die dritte Etage, da ist die Rückkehrberatung!" Alle sind überfordert. Zu viele Menschen, die nicht verstehen, warum sie nicht vorgelassen werden. Zu wenig Menschen, die sich um ihr Anliegen kümmern können.

Ganz vorn in der Schlange im Container steht Marwans Freund Sami. Er ist auch Syrer und gehört zu denen, die mit Marwan aus Hellersdorf geflüchtet sind. Sami ist seit halb sieben hier, das Amt öffnet um neun. Er hat sowieso die ganze Nacht nicht geschlafen, sagt er. Zu viele Gedanken, die ihm keine Ruhe lassen. Als Sami und Marwan endlich dran sind, gibt es keine Wartenummern mehr, um mit ihrer Sachbearbeiterin zu sprechen. "Die Heime sind sowieso voll", sagt der Angestellte. Wenn sie nicht nach Hellersdorf wollten, er schiebt ein Papier mit einer Adresse über den Tresen, könnten sie hier übernachten: eine Obdachlosenunterkunft.

Am Nachmittag besucht Marwan Freunde in einem anderen Heim, die Leiterin dort sagt ihm, dass sie morgens dem Amt freie Plätze gemeldet hat. "Ich spüre eure Demokratie nicht", sagt er. Marwan weiß nicht, wo er bleiben kann. Vielleicht wird er seine Sachen nach Hellersdorf bringen, damit die Behörde Ruhe gibt. Schlafen will er dort nicht.