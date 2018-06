17, heißt eigentlich Jasmine van den Bogaerde und kam in Lymington an der Südküste Englands zur Welt. Ihr vor zwei Jahren erschienenes Debütalbum verkaufte sich weltweit mehr als eine Million Mal, in Deutschland war die Britin vor allem mit der Single "People Help The People" erfolgreich. Ende September erscheint ihr zweites Album unter dem Titel "Fire Within"