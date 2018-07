Wegen weniger als 800 Euro wird Christian Wulff jetzt der Prozess gemacht. Wegen einer Dienstreise nach München, wegen Ungereimtheiten bei einer Hotelübernachtung und ein paar Getränken im Bierzelt, die er wohl auch über die Steuerkasse hätte abrechnen können. Ist das, nach allem, was dem ehemaligen Bundespräsidenten widerfahren ist, nicht verbissen, kleinlich, unverhältnismäßig? Ist Wulff nicht schon gestraft genug, durch den Verlust seines Amtes, durch das Scheitern seiner Ehe, die Kampagne in den Medien, die Demütigung?

Man kann so argumentieren. Aber wer das tut, droht zweierlei zu übersehen. Zum einen bietet die Anklage wegen Vorteilsnahme, die das Landgericht Hannover am Dienstag zugelassen hat, dem einstigen Staatsoberhaupt ja auch eine Chance: Er wird sich in der Hauptverhandlung, die im November beginnen soll, gegen alle Vorwürfe verteidigen und um einen Freispruch kämpfen können. Genau deshalb hat Wulff auch alle Deals abgelehnt, die ihm die Staatsanwaltschaft angeboten hatte. Und ein Freispruch ist gar nicht unwahrscheinlich, auch wegen der verwickelten Beweislage.

Wichtiger aber ist ein zweites Argument. Dass Deutschland so vergleichsweise immun ist gegen Korruption und Schmierereien in den öffentlichen Verwaltungen, das ist nicht nur ein Standortvorteil im globalen Wettbewerb, es ist auch nicht bloß eine Annehmlichkeit für jeden Bürger, der in aller Regel auf eine faire, rechtlich saubere Behandlung auf den Ämtern hoffen darf. Es ist eine zivilisatorische Errungenschaft, um die es zu kämpfen lohnt.

Dazu aber muss bei den vermeintlichen Lappalien ebenso genau hingesehen, ebenso penibel ermittelt werden wie bei den Großskandalen. Denn es geht bei Korruptionsdelikten nicht in erster Linie um die Höhe der Summen, die vermauschelt werden. Es geht um etwas Fundamentales. Korruption ist Gift für die Institutionen, ohne die eine Demokratie nicht funktionieren kann, Korruption zersetzt das Vertrauen des Bürgers in die Gerechtigkeit des Staates, Korruption lähmt Initiative und Engagement der Individuen. Wohin das führt, das sieht man nicht nur in den failed states der südlichen Hemisphäre, das ist auch in Krisenländern wie Griechenland und Italien zu beobachten. Davon ist Deutschland gottlob weit entfernt – aus mancherlei Gründen, aber eben auch, weil Machenschaften mit 800 Euro ebenso wenig toleriert werden wie solche mit 80.000 Euro.

Schließlich: Sollte das Gericht Wulff nach der Hauptverhandlung nicht freisprechen, sondern für schuldig halten, dann werden, nein: dann müssen die Richter bei der Bemessung der Strafe berücksichtigen, dass Wulff schon lange vor Prozessbeginn als Mensch schwer bestraft worden ist.