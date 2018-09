Es liegt im Wesen von privaten Hilfsorganisationen und Beratungsstellen, dass sie helfen und beraten können, wie es ihnen gefällt. Dass sie sich weder um professionelle Standards noch um Standesregeln kümmern und auch keine demokratischen Errungenschaften wie die Fristenregelung berücksichtigen müssen. Dafür sind sie ja privat und niemandem anders als ihren Gönnerinnen und Gönnern verpflichtet.

Wie aber verhält es sich, wenn sich eine solche Organisation mit dem Bau von Babyfenstern in öffentlichen Spitälern zu profilieren versucht? "Das ist ein unhaltbarer Zustand", sagt Susanne Rohner Baumgartner von Sexuelle Gesundheit Schweiz: "Die Stiftung Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind hat sich mit seiner Arbeit, die von einem dogmatischen Weltbild geleitet und von politischem Aktivismus begleitet wird, nicht als Partner eines öffentlichen Spitals qualifiziert." In einem Brief an die kantonalen Gesundheitsdirektionen und die Kantonsärzte ruft die Dachorganisation der staatlich anerkannten Beratungsstellen nun dazu auf, die Schaffung weiterer Fenster "kritisch zu hinterfragen".

Die Spitäler in Einsiedeln und in Olten wollen an der Kooperation mit der SHMK, die als Stiftung zum ultrakonservativen Verein Mamma gehört, festhalten. In Davos, wo es ebenfalls ein Babyfenster gibt, will man über die Bücher gehen. Spitaldirektor Markus Hehli sagte, dass er persönlich keine Kenntnis von der Beratungstätigkeit der Stiftung Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind hatte und prüfen wolle, "ob und wie wir künftig mit der SHMK zusammenarbeiten können".

Klar ist auch, dass das Berner Inselspital nicht mit der SHMK kooperieren will. Dort prüft die Frauen- und die Kinderklinik im Auftrag des Kantons die Schaffung eines Babyfensters. Man wolle das Thema gründlich abklären, sagte Mediensprecher Markus Hächler, eine Zusammenarbeit mit der SHMK stehe aber nicht zur Debatte.

Mit der Förderung von Babyfenstern sende man ein "völlig falsches und rechtswidriges" Signal, sagt die St. Galler CVP-Nationalrätin Lucrezia Meier-Schatz. "Man muss bedenken, dass eine Frau zuerst eine Schwangerschaft verheimlichen und im Geheimen das Kind gebären muss, bevor sie es ins Babyfenster legt. Die Mutter erhält weder Betreuung noch die Sicherheit, dass sie geschützt wird, da die Behörden verpflichtet sind, nach der Mutter zu suchen." In einer Interpellation fordert die Nationalrätin die Einführung der "vertraulichen Geburt" als Alternative zu den Babyfenstern. Eine solche erlaubt der Frau Schutz und medizinische Begleitung und sichert gleichzeitig dem Kind, wenn es volljährig ist, den Zugang zu seiner Herkunft, wie dies auch die von der Schweiz ratifizierte Kindsrechtskonvention verlangt.