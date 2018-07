Ist das jetzt die Wirkung des sagenhaften Thujons? Ich sitze auf Napoleons Hut, neben mir steht eine glockenschwingende Fee, und direkt vor mir brennt lichterloh ein Teller Pommes Frites. Dabei habe ich heute Vormittag erst ein Glas Absinth getrunken. Bin ich verrückt? Wenn ich das wüsste. Ich weiß ja noch nicht mal, dass ich mir später, nach der Wermuternte, fast beide Ohren abschneide. Merkwürdige Geschichte.

Sie fängt ein bisschen so an wie die von Asterix, denn sie handelt von unbeugsamen Menschen, von einem kleinen gallischen Dorf und einem Zaubertrank. Das Dorf ist in Wahrheit ein Städtchen, heißt Pontarlier und liegt auf 837 Meter Höhe im französischen Jura. Durch die mächtige Porte Saint-Pierre betrat ich vor zwei Tagen die propere Provinzstadt, voller Vorfreude auf noch mächtigere Absintherfahrungen. Am anderen Ende der schnurgeraden Hauptstraße steigen die Wiesen und Wälder des Jura empor. Pontarlier liegt nicht nur mitten im Grünen, vor 100 Jahren war es auch die Welthauptstadt der Grünen Fee, hier wurde europäische Kulturgeschichte geschrieben. Oder besser gesagt: gebrannt.

Absinth war der Treibstoff der vergnügungssüchtigen Belle Époque. Ganz Paris und halb Frankreich zogen sich zur heure verte, zur "grünen Stunde" zwischen Nachmittag und Abend, an die Absinthfontänen zurück, um in heiterer Melancholie dem Fin de Siècle entgegenzutrinken. Degas, Monet, Picasso malten milchig grüne Absinthgläser mit den dazugehörigen Konsumenten. Baudelaire feierte den "Zaubertrank, der dem Leben seine feierliche Färbung gibt und seine dunklen Tiefen aufhellt".

Im Stadtmuseum von Pontarlier erzählen bunte Plakate, Werbegeschenke, Testimonials, Aufrufe und abschreckende Bilder die dramatische Geschichte vom Flor und Fall der Grünen Fee, ja überhaupt von der Erfindung des modernen Produktmarketings. Absinth war billiger als Wein, das erste echte Volksgetränk der Franzosen. Doch irgendwann drehte sich der Wind. Karl Marx, der alte Spielverderber, klagte: "Absinthe ist die grüne Rute der Arbeiterklasse, die sie um ihre Würde gebracht hat." Um den "Absinthismus", der nur ein anderes Wort für Alkoholismus war, zu bekämpfen, wurde der Wermutschnaps in Verruf gebracht – er sei für Tuberkulose, Kriminalität, Syphilis und Sittenverfall verantwortlich. Die mächtige Weinbauindustrie verteufelte das grüne Gebräu, dem Nervengift Thujon, das im Wermut enthalten ist, wurden diabolische Kräfte zugeschrieben. 1914 schließlich wurde der Absinth verboten.

Bis dahin war knapp die Hälfte der damals 8000 Einwohner Pontarliers in den 25 Destillerien des Städtchens beschäftigt – heute gibt es noch zwei, in denen gerade mal 30 Leutchen Kräuter in Alkohol einlegen, den Sud brennen, lagern, abfüllen und versenden. Eine davon ist die schmucke, kleine Destillerie von François Guy. Sie ist leicht zu finden, immer der Anisfahne nach.

Guy, ein freundlicher Riese Mitte fünfzig, ist Absinthist aus Überzeugung. Er brennt in vierter Generation, der Urgroßvater fing 1890 damit an. Als das Verbot kam, die Kundschaft jedoch nicht auf den nach Anis schmeckenden Wermutschnaps verzichten wollte, erfand er den "Pontarlier-Anis", ganz ohne einen Wermutstropfen. Jahrzehnte später focht Urenkel François einen langen und zähen Kampf um die Wiederzulassung des Kultgetränks, und seit dem Jahr 2000 darf Absinth wieder ganz legal in Frankreich gebrannt werden.

"Ich bitte zum Trinkritual!", sagt Guy mit gewichtiger Miene, führt mich vorbei an dampfenden und zischenden Kesseln und Brennblasen. Der massige Mann gibt grüne Schlucke seines besten Absinths in Kelchgläser und stellt sie unter die Miniaturhähne des antiquierten Wasserspenders in der Tischmitte, der sogenannten Fontäne. Über die Gläser legt er perforierte Absinthlöffel, darauf ein Zuckerstückchen, dann lässt er das Eiswasser aus dem Brunnen darauf tropfen. Langsam, sehr langsam löst sich der Zuckerwürfel auf, im smaragdgrünen Trunk bilden sich weißgelbe Schlieren. "Die Grüne Fee erscheint!", ruft Guy. "Das ist der Louche-Effekt – die ätherischen Öle des Anis sind nicht wasserlöslich." Die Freude über den physikalischen Vorgang scheint er sich bewahrt zu haben. Es ist ein kontemplativer Prozess, schon vom Zuschauen bilden sich in meinem Hirn weiße Schlieren.

"Man muss Zeit haben zum Absinthtrinken", sagt Guy und reicht mir das Glas erst, nachdem doppelt so viel Wasser wie Absinth ins Glas getropft ist. Santé, Prost! Wie ein übervolles Kräuterknallbonbon tapeziert der Brand die Papillen, weihnachtlich-medizinisch-würzig, wohlig brennt der Wermut nach. Ob denn was dran sei an dieser Thujon-Geschichte, frage ich; ob man davon tatsächlich epileptische Anfälle und Wahnvorstellungen bekomme – und sich dann womöglich ein Ohr abschneide wie der wohl berühmteste Absinthist aller Zeiten, Vincent van Gogh. Guy grinst: "Das wird Ihnen die Grüne Fee selbst erzählen! Fragen Sie mal drüben in der Schweiz nach, im Val de Travers, da hat man den Absinth schließlich erfunden."