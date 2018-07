Die Frage: Immer wieder hatte Bernd seiner Frau Janna versprochen, keinen Alkohol mehr zu trinken. Er verlor seinen Führerschein, riskierte seine Gesundheit, wollte aber nicht einsehen, dass er abhängig ist. Janna ging schließlich in eine Selbsthilfegruppe. Dort hat sie Max kennengelernt, seit zehn Jahren Single und trockener Alkoholiker. Er wurde ein guter Freund, der Janna unterstützte, während sie sich von Bernd trennte und eine eigene berufliche Existenz aufbaute. Nach drei Jahren wurden Max und Janna ein Paar – und es begannen die Probleme. Max ist sehr eifersüchtig. Manchmal wirft er Janna vor, sie habe Bernd mehr geliebt als ihn, die Beziehung setze ihn so unter Stress, dass er Suchtdruck spüre. Janna macht sich Sorgen um Max, weiß aber nicht, wie sie ihn beruhigen soll.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Es liegt eine pragmatische Weisheit in der These, dass Alkoholiker trocken leben können, aber nicht "geheilt" sind, wenn sie das tun. Da eine zentrale Funktion aller Suchtmittel die Betäubung eines größensüchtigen und kränkbaren Selbstgefühls ist, muss sich Max damit auseinandersetzen, dass die Helfer-Rolle, die er für Janna einnahm, ihn sehr viel wirksamer vor Kränkungen und Eifersucht geschützt hat als die Liebesbeziehung zu ihr. Janna sollte gar nicht erst versuchen, Max auf ebenso wirksame Weise zu beruhigen, wie das Alkohol könnte. Max muss wieder in seine Selbsthilfegruppe zurück und dort die inneren Verführer bekämpfen, die ihm vorgaukeln, dass alle Probleme verschwinden würden, wenn er wieder trinkt.