"Früher war New York ein Spielplatz für mich: morgens in die 220th Street fahren, Acid kaufen, die nächsten zwölf Stunden damit verbringen, zurück nach Downtown zum Skaten. Wild sein. Durchdrehen. Es gibt viele Verrückte hier, man trifft immer jemanden, mit dem man sich versteht. Das Großartige an dieser Stadt ist, dass sie einen auch mit Leuten zusammenbringt, mit denen man nichts gemeinsam hat – außer New York.

Seit meiner Kindheit hat Downtown sich verändert. Nostalgisch werde ich, wenn ich durchs East Village laufe, wie früher mit meiner Tante und meiner Großmutter, als wir Hehlerware von den Straßenhändlern kauften. In dieser Stadt älter zu werden bedeutet, dass man lernt, ohne sie auszukommen. Ich verbringe mittlerweile viel Zeit auf meiner Farm in Upstate. Auch wenn ich dann nur ein paar Tage weg war: Bei der Fahrt zurück das Empire State Building zu sehen ist jedes Mal atemberaubend. Das weiß erleuchtete Empire State ist vielleicht der schönste Anblick in ganz New York. Wenn Sie etwas Überwältigendes sehen wollen, gehen Sie in die Frick Collection. Das Dia in Beacon ist auch eine Reise wert. Vermutlich gibt es angesagtere Orte, aber um Freunde zu treffen, liebe ich die Restaurants Odeon und Balthazar. Wir sind auch immer noch Stammgäste im Takahachi. Ich wohne um die Ecke vom Il Buco, also trifft man mich auch oft dort. Am besten erläuft man sich die Stadt. Ein "Lo Mein" in Chinatown essen, dann ein Spaziergang über die Brooklyn Bridge, dort in Park Slope zum Flohmarkt, den meine Tante veranstaltet. Meine ganze Familie ist inzwischen nach Brooklyn gezogen, und ich werde ihr wohl auch bald mit meinem Studio folgen.



Jeder Stadtteil, in dem ich gelebt habe, hat mir das gegeben, was ich zu dem Zeitpunkt brauchte. Flatbush die Isolation. Dann hatte ich mit Ryan McGinley in Chinatown ein Studio, das zum Mittelpunkt für unseren Freundeskreis wurde. Das war so aufregend wie am Ende verheerend. In Tribeca habe ich viel gelernt, als ich mit Nate Lowman gemeinsam Kunst gemacht habe. Im Nachhinein romantisiert man vielleicht alles. Aber ich glaube, es gibt gar keine schlechte Generation in New York, der man angehören könnte."