ZEITmagazin: Ms Shapton, Sie kommen ursprünglich aus einer Kleinstadt in Kanada. Wann fühlen Sie sich wie eine echte New Yorkerin?

Leanne Shapton: Wenn ich jemandem daheim meine Adresse in Manhattan gebe. Ich ahne, dass sie ein Bild von meinem Leben zeichnet, das romantischer ist als die Realität. Ich selbst habe als Kind dank Büchern wie Futsch von Judy Blume davon geträumt, hier zu leben.

ZEITmagazin: Woran mussten Sie sich gewöhnen, als Sie endlich angekommen waren?

Shapton: Wie nah alle beieinanderwohnen. Ich lebte zur Untermiete bei einem Komponisten, der die Wohnung mit Jahrzehnten seines Lebens vollgestopft hatte. Die Leute hier finden es ganz normal, ihre persönlichen Geschichten mit anderen zu teilen. Inzwischen liebe ich es.

ZEITmagazin: Was fanden Sie sofort umwerfend?

Shapton: Die Sonntagsausgabe der New York Times. Sie kam mir so unglaublich groß und mächtig vor – wie eigentlich alles in New York.

ZEITmagazin: Was zeigen Sie jemandem, der zum ersten Mal nach New York reist?

Shapton: Ich würde ihn zum Künstlerbedarf Pearl Paint in Chinatown mitnehmen. Danach in die Oyster Bar in der Grand Central Station. Vielleicht gehen wir auch auf ein Event in der New York Public Library. Und sich in Bemelman’s Bar beim Pianisten Lieder von Elton John zu wünschen, hat bisher noch jedem Spaß gemacht.

ZEITmagazin: Pizza, Bagels und Cupcakes – dafür ist New York berühmt. Welches Essen hätte es noch verdient, weltbekannt zu sein?

Shapton: Wie viel Platz haben wir? Endiviensalat von Morandi. Der Tuna Melt von Amy’s Bread. Die Fritten im Café Loup. Die Salty-Pimp-Eiswaffel, eine Mischung aus Vanilleeis, Dulce de Leche, Meersalz und Schokolade, von Big Gay Ice Cream. Gebratener Reis von Mission Chinese ...

ZEITmagazin: Derzeit ist die Stadt dem "Cronut" von Dominique Ansel verfallen, einer Mischung aus Donut und Croissant, für die Leute wirklich morgens um fünf Uhr anstehen. Für welches Gebäck stellen Sie den Wecker?

Shapton: Für den Stollen von Blue Hill at Stone Barns in Upstate.

ZEITmagazin: Schönster Ort zum New Yorker gucken?

Shapton: Die Bar im Wallsé. Da hängen Original-Kippenberger an der Wand, es gibt ein Panoramafenster, und die Bedienung ist entzückend.

ZEITmagazin: Dem Klischee nach ist New York die Stadt, die niemals schläft. Wo treffen wir Sie beim Ausgehen?

Shapton: In der WXOU Bar. Oder Karaoke singend im Sing Sing.

ZEITmagazin: Der beste Tipp für New York?

Shapton: Geben Sie Trinkgeld, als wären Sie Sinatra.