Waagerecht:

A Der Rückwert von B senkrecht ist Vielfaches C N senkrecht plus R waagerecht G E senkrecht plus K senkrecht H K waagerecht plus K senkrecht I Primzahl J Primzahl K A senkrecht ist Vielfaches L B senkrecht plus D senkrecht O Q waagerecht plus R waagerecht P Palindrom Q Die Quersumme ist A waagerecht R Ungerade

Senkrecht:

A M senkrecht plus N senkrecht B Vielfaches von P waagerecht C Palindrom D Vielfaches des Rückwerts von O senkrecht E Palindrom F O senkrecht plus Q waagerecht K Der Rückwert ist eine Primzahl M Palindrom N P waagerecht plus P senkrecht O Der Rückwert ist eine Primzahl P Vielfaches von O senkrecht



Lösung aus Nr. 36:

Alle Ubsianer sind gleich groß, nur Sibie ist größer