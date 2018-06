Suhl: Außen Abriss, innen Genuss

Stadtumbau heißt in Suhl vor allem: Abriss von Platten. Und zwar schon seit Jahren. Der erste Block fiel 2001, inzwischen sind 5.600 Wohnungen verschwunden. Seit 1990 hat die einstige Bezirksstadt im Süden des Thüringer Waldes ein Drittel ihrer 55.000 Einwohner verloren. Auf den Schwund reagierte Suhl wie viele Orte im Osten: Man machte überall einzelne Häuser platt, schuf Grünflächen, "entdichtete" Wohngebiete.

Nur hat dieses Vorgehen einen Haken. "Es reduziert zwar den Leerstand, beseitigt aber nicht die städtebaulichen Probleme", sagt Suhls Oberbürgermeister Jens Triebel (parteilos), im Amt seit 2006. Denn die Infrastruktur, also Straßen, Gas- und Wasserversorgung, blieb genauso teuer, musste aber nun von immer weniger Bürgern finanziert werden.

Triebel entschloss sich zur Radikallösung: Er holte Stadtplaner, Wohnungsbaugesellschaften und Mieter an einen Tisch. Am Ende stand das "Stadtentwicklungskonzept Suhl 2025". Ziel: Statt einzelner Häuser soll Suhl-Nord, ein kompletter Stadtteil, abgerissen werden. Der Plan schuf Sicherheit für die Stadt, vor allem aber für Wohnungsbaugesellschaften und Mieter. Die Vermieter wissen nun, wo es sich noch lohnt, zu investieren. Die Bewohner wiederum kennen verlässliche Termine für ihren Umzug. Zugleich lässt Triebel das Zentrum attraktiv gestalten, die Wohnungen dort seien gefragt, sagt er.

Nicht ausreichend vermietete Häuser kosten Vermieter viel Geld: Sind weniger als drei Viertel der Wohnungen eines Blocks belegt, ist das Gebäude bereits unrentabel. Ein leerer Wohnblock frisst 35.000 Euro im Jahr. Noch etwa 3.000 Wohnungen sollen in Suhl abgerissen werden. "Das liegt nicht nur an der Abwanderung", sagt Triebel. "Auch die Wünsche haben sich geändert." Kaum jemand akzeptiere heute noch Bad und Küche ohne Fenster. Deshalb will die Stadt auf einigen freien Flächen – dort, wo bislang die Platten standen – kleine Wohnhäuser errichten.

Görlitz: Die City strahlt? Wir wohnen trotzdem im Neubau!

Fast klingt es wie ein Nepp: 75 Quadratmeter im Gründerzeitbau mit geschnitzten Handläufen im Treppenhaus und Stuck an der Decke kriegt man in Görlitz schon für 300 Euro Kaltmiete. Deutschlands östlichste Stadt hat solche Wohnungen zuhauf im Angebot – und wird sie immer noch nicht los.

Dass die Stadt seit dem Mauerfall gut ein Viertel ihrer einst 80.000 Einwohner verloren hat, ist nicht einmal der wichtigste Grund für den Leerstand im Zentrum. Sondern der, dass viele Görlitzer lange ihre Innenstadt mieden. Altbauten hatten nicht nur hier, sondern überall im Osten ein Imageproblem. Zu DDR-Zeiten galten die Häuser als zugig, feucht und schimmelig, hatten kein Bad und nur ein Klo auf halber Treppe. Die Sanierung war der SED zu teuer, also ließ sie Neubauwohnungen an die Stadtränder stellen. Die Wartelisten für diese Vollkomfort-Bleiben waren lang (Fernheizung, Strom, fließend Wasser!). Und viele Leute begannen, sich wohlzufühlen. Weshalb Görlitz, trotz Wohnungs-Überschuss in der City, in den Randlagen kaum zum Abriss kam. "Die meisten wollen da nicht weg, obwohl die Miete im Gründerzeithaus in bester Citylage nicht höher ist", sagt Jürg Sulzer, Professor für Stadtumbau an der TU Dresden. Vor vier Jahren initiierte er das mietfreie Probewohnen im Zentrum, um die Hemmschwelle gegenüber Altbauten zu senken. Für drei Monate konnten Görlitzer kostenlos Gründerzeitwohnungen ausprobieren.

Seitdem hat sich einiges getan. "Die Ablehnung des Alten", sagt Sulzer, "ist heute nicht mehr so stark." Außerdem wird nicht mehr nur abgewandert, Görlitz hat inzwischen viel Zuzug. Noch stehen aber allein im Zentrum mehr als 4.000 Wohnungen leer. Bald soll es wieder ein Probewohnen geben.

Halle: Die Stadt, die doppelt schrumpfte

Die Einheit hat Halle zunächst wachsen lassen: 1990 fusionierte die Stadt mit Halle-Neustadt, der sozialistischen Mustersiedlung vor ihren Toren. Allein in "Haneu", wie das Viertel auch genannt wird, lebten bis zum Ende der DDR 90.000 Menschen. Nach dem Untergang der Chemieindustrie in Leuna und Buna verließ mehr als die Hälfte der Bewohner die Neustadt, insgesamt zogen seit der Einheit 80.000 Bürger aus Halle fort. Vereint schrumpfte Halle doppelt.

Vor zehn Jahren stand jede fünfte Wohnung in Halle leer. Allein 10.000 Wohnungen im Zentrum, die bereits zu DDR-Zeiten marode und dadurch unbewohnbar waren, hatten keine Mieter mehr. Mithilfe des Stadtumbauprogramms riss Halle bis heute 13.300 Wohnungen ab, davon knapp 5.000 in der Neustadt – und noch mal 5.500 in einem weiteren Großwohngebiet. 96 Prozent der abgerissenen Häuser waren Plattenbauten, der Leerstand ließ sich dadurch auf immerhin elf Prozent verringern.

In Halle-Neustadt wurde aber auch saniert, Hochhäuser stockte man ab (auf zwei bis drei Etagen), man schuf Einkaufscenter, Kinos und viel Grün. Neustädter der ersten Stunde, heute im Rentenalter, wollen nicht wegziehen, sondern bleiben; der Altersdurchschnitt in dem einst jungen Viertel liegt deshalb heute deutlich über dem von Halle. Die Mieten sind mit fünf Euro pro Quadratmeter sehr günstig. Aber ob das reicht, um junge Leute nach Haneu zu locken? Zurzeit sei der Bevölkerungsschwund dort gestoppt, sagt Stadtsprecher Drago Bock.

Zugleich wächst spürbar die Nachfrage nach Wohnraum im Zentrum. "Wir überdenken derzeit die Abrissplanung", sagt Bock. Plattenbauten in der Innenstadt haben plötzlich Chancen, stehen zu bleiben. Großflächigen Abriss solle es im gesamten Stadtgebiet nicht mehr geben. Bisher hat Halle 44 Millionen Euro Fördermittel für den Abriss und 28 Millionen für die Aufwertung erhalten. Und nun? "Unser Ziel ist ganz klar eine Stärkung der Innenstadt", sagt Bock. Denn es herrscht das Prinzip Hoffnung: Seit drei Jahren steigt die Einwohnerzahl.

Chemnitz: Friede den Platten, Krieg den Palästen

Schwere Kritik gab es an Chemnitz, und wer von "kopfloser Abrisspolitik" sprach, formulierte noch milde: Denn die Stadt nutzte ihre Fördergelder nicht nur zur Beseitigung leer stehender Platten in der Peripherie, sondern riss auch komplette Altbauten in Zentrumsnähe ab.

Den Irrsinn ermöglichte ein Fehler im System: Wer nach 1990 sanieren wollte, brauchte dafür Eigenmittel – Abrisse dagegen wurden komplett gefördert; und es gab sogar noch Geld obendrauf. So verdienten viele Wohnungsbaugesellschaften am Einebnen ihrer Gründerzeithäuser. Knapp 300 der getilgten Gebäude waren historische Baudenkmäler. In ganz Sachsen fielen dem Förderprogramm sogar 3.300 Denkmäler zum Opfer.

Viele Platten am Stadtrand wurden dagegen gleich Anfang der 1990er Jahre instand gesetzt. Natürlich zogen danach kaum Leute von dort in die City, sondern genossen den neuen Komfort. In Zentrumsnähe nahm der Leerstand zum Teil dramatische Ausmaße an, in einigen Vierteln waren 35 Prozent der Wohnungen nicht vermietet. Viele davon in Gründerzeitbauten, mit denen Chemnitz so reich gesegnet ist wie kaum ein anderer Ort in Deutschland.

Ein Fünftel der Chemnitzer hat die Stadt seit 1990 verlassen. Inzwischen könnte die Wende geschafft sein: Zum ersten Mal verzeichnete die Stadt 2012 wieder ein Einwohner-Plus. Was nicht am Zuzug lag – sondern am Geburtenüberschuss. Die Wohnungen für all die neuen Bürger werden da sein. Der Abriss von Gründerzeitgebäuden ist seit 2009 nicht mehr förderfähig.