wurde 1951 in Köln geboren, studierte in seiner Heimatstadt Malerei und gründete die Kölschrock-Band BAP. 2008 initiierte er das World-Vision-Projekt "Rebound", das sich um die Kindersoldaten in Norduganda und im Ostkongo kümmert. In diesen Tagen erscheint unter dem Titel Zugabe Niedeckens Autobiografie. Darin erinnert sich der Musiker an den 2. November 2011, als er kurz vor dem Start der Halv su wild-Tour einen Schlaganfall erlitt.