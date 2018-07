DIE ZEIT: Der Syrienkonflikt erfährt nun offenbar doch eine neue politische Wendung. Was halten Sie davon?

Abdelwahab Meddeb: Der jüngste Vorschlag, das syrische Chemiewaffenarsenal unter internationale Kontrolle zu stellen, könnte ein militärisches Eingreifen der USA und der Franzosen verhindern, das doch nur Öl ins Feuer gießen würde. Aber die syrische Regierung müsste auch akzeptieren, dass dieses Arsenal unter Aufsicht der UN zerstört würde.

ZEIT: Wie stellt sich die Situation in Syrien in Ihren Augen dar?

Meddeb: Der Bürgerkrieg, in dem Brüder einander töten, ist der entsetzlichste aller Kriege. Der syrische Bürgerkrieg lässt jetzt nur noch die schlimmste aller Alternativen zu: Nun bleibt die Wahl zwischen Diktatur und islamistischer Theokratie. Sie gleicht der Wahl zwischen Scylla und Charybdis, den Meerungeheuern der griechischen Mythologie.

ZEIT: Wie haben Sie in dieser Situation auf den Einsatz der Giftwaffen reagiert?

Meddeb: Der Einsatz von Giftgas ist seit den Verheerungen des Ersten Weltkriegs aus guten Gründen geächtet. Die Welt sucht seither nach einer Instanz, die legitimiert wäre, im Namen der kosmopolitischen Vernunft zu handeln, im Sinne des guten Immanuel Kant und seines Programms aus dem späten 18. Jahrhundert, das er in seiner Schrift Zum ewigen Frieden darlegt. Es ist nicht veraltet. Kant war zwar kein Freund eines Weltstaates, aber an seine Ideen lässt sich anknüpfen. Vorstellbar wäre eine Instanz, zusammengesetzt aus Weisen, die etwa zehn der großen Nationen aus allen Weltregionen repräsentieren würden, sie wäre auch legitimiert einzugreifen. Wenn der Westen jetzt allein eingriffe, was ja vielleicht doch verhindert wird, wäre ich nicht einverstanden, anders als im Irakkrieg, den ich unterstützt habe.

ZEIT: Warum?

Abdelwahab Meddeb 1946 geboren in Tunis, ist ein französisch-arabischer Philosoph und Interpret des Islam. Auf Deutsch erschienen zuletzt: Die Krankheit des Islam, 2002, Ibn Arabis Grab. Gedichte, 2004, und Zwischen Europa und Islam, 2007; alle Bücher im Verlag Wunderhorn, Heidelberg

Meddeb: Alles hängt doch davon ab, was man will. Wenn man das Ziel hat, zu zerstören, was von den modernen arabischen Nationalstaaten mit ihrer inneren Pluralität und Diversität noch übrig ist, dann ist eine militärische Intervention naheliegend. Aber ist das eine Lösung? Der syrische Staat würde sich durch den Bürgerkrieg auf Dauer auflösen, man würde eine Region aus zahllosen Mikrostaaten entstehen lassen, die religiös, ethnisch oder sprachlich geprägt wären. In wessen Interesse kann eine solche Landschaft sein? Sie wäre im Interesse Israels, des Staates, der auf eine religiöse, ethnische und sprachliche Identität gegründet ist. In einer künftigen Landschaft aus Mikrostaaten könnte Israel in Ruhe existieren.

ZEIT: Israel wäre umgeben von islamistischen Rebellen und von Flüchtlingen. Könnte eine militärische Intervention im Namen der westlichen Werte nicht mittelfristig auch das Ziel erreichen, die syrischen Demokraten zu stärken, oder sogar, wider Willen, das Regime Assads festigen?

Meddeb: Wer die Demokratie in Syrien stärken wollte, hätte vor zwei Jahren eingreifen müssen. Dafür ist es zu spät. Meine syrischen demokratischen Freunde täuschen sich darüber nicht. Die Demokraten sind untergegangen. Zunächst wird der Bürgerkrieg einfach weitergehen. Entweder obsiegt die Diktatur Assads, oder es siegt die Theokratie. Als solche ist die Theokratie nicht das absolut Schlimmste. Das wäre der totalitäre Islamismus. Ein Totalitarismus im Sinne Hannah Arendts, der die Macht über Kopf und Körper der Menschen innehat. Er ist es, der sich durchsetzt.

ZEIT: Geht es dem totalitären Islamismus um religiös bestimmte Auseinandersetzungen?

Meddeb: Der Islamismus hat den Islam von einer traditionellen, in sich vielstimmigen Religion in eine totalitäre Weltanschauung verwandelt, in der Gott wie eine pedantische oberste Kontrollinstanz alles Handeln überwacht. Man müsste heute, ich habe es oft geschrieben, in einem Netzwerk aus muslimischen Intellektuellen dafür arbeiten, den Islam vom Islamismus zu befreien, und ihm seinen Pluralismus, seine Offenheit zurückgeben. Aber in Syrien ist es dafür inzwischen zu spät.