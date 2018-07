Es hat gedauert, aber nun bieten alle großen deutschen Automobilkonzerne mindestens ein E-Auto an. Der Volkswagen-Konzern zeigt auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt einen mit Strom betriebenen Winzling, die Tochtermarken Audi und Porsche präsentieren Modelle, die sowohl mit Batterie als auch mit Benzinmotor fahren.

Da zugleich BMW mit seinem rein elektrischen Stadtauto startet, Opel den Preis für sein E-Auto senkt und Daimler ein weiteres Modell nachlegt, stellt sich die Frage: Kommt nun der Schub für die Elektromobilität?

Das erste Hindernis ist der Preis. Ein kleiner elektrischer VW mit Namen Up kostet fast 27 000 Euro, seine in derselben Fabrik vom Band laufenden Brüder mit Benzin- oder Gasantrieb sind für nicht einmal die Hälfte zu haben. Da haben also die Konstrukteure genauso wenig ein Wunder bewirkt wie zuvor die Konkurrenten von Renault, Nissan, Mitsubishi und Smart. Hinzu kommt das zweite Hindernis: Öffentliche Ladestellen sind immer noch dünn gesät. Dass Siemens gerade aus der Produktion von E-Ladestationen wieder aussteigt, spricht auch nicht gerade dafür, dass sich an dieser Lage schnell etwas ändert.

Wägt man Pro und Contra ab, ist folgende Entwicklung wahrscheinlich: Wir werden mehr E-Autos sehen, aber der Durchbruch bleibt noch aus. Die meisten Kunden verlangen nun mal nach Autos, die für die tägliche Kurzstrecke zur Arbeit und für den Wochenendtrip zur Oma aufs Land gleichermaßen taugen. Dafür ist die Reichweite fast aller Stromer aber zu gering.

Sicher ist zugleich, dass die Grenzwerte für den CO₂-Ausstoß in der EU und anderen wichtigen Weltmärkten strenger werden. Daran wird auch Deutschland wenig ändern, das momentan noch ehrgeizige Einsparziele in Europa blockiert.

Wer als Hersteller also nicht von der EU oder Kunden bestraft werden will, muss auch die mit Benzin, Diesel oder Gas betriebenen Autos sparsamer machen. Das kostet Entwicklungsmilliarden, kann aber aufgrund der großen Zahl konventioneller Autos den gesamten CO₂-Ausstoß viel schneller drücken, als es die kleine Zahl der E-Autos vermag.

Der entscheidende Schub für die Elektromobile wird erst kommen, wenn es für die Käufer eine Entschädigung gibt – etwa wenn sie von einer City-Maut befreit würden. Doch für die Maut ist das Land ganz offensichtlich noch gar nicht reif.