Maurício Neto beneidet seine Nachbarn, die ärmer sind als er

Die Zeit, in der Maurício Netos sozialer Absturz begann, verbindet er gar nicht mit einem besonderen Ereignis oder einer bestimmten Entscheidung. Es war eher so, dass binnen weniger Jahre alle Anker, die sein altes Leben hielten, verloren gingen: Er verlor den Job als IT-Ingenieur im Rio-de-Janeiro-Büro des amerikanischen Drucker-Herstellers Xerox, zu dem er jeden Morgen mit Anzug und Krawatte aufgebrochen war, und damit sein monatliches Einkommen in Höhe von 5.000 Euro. Das war in seiner Karriere schon öfter vorgekommen, aber diesmal fand er keinen neuen Job. Er verlor das Auto. Die private Krankenversicherung. Die Wohnung im Wohlhabendenviertel an der Lagune von Rio de Janeiro. Irgendwann hat ihn schließlich auch seine Frau verlassen. "Jetzt muss ich mit meinen 51 Jahren noch mal neu anfangen", sagt er.

Maurício Neto steht nun in Badeschlappen im Wohnzimmer seiner Eigentumswohnung – "immerhin, eine Eigentumswohnung!" –, die er einer klugen Entscheidung verdankt. Als Mitglied der brasilianischen Mittelschicht legte man vor wenigen Jahren noch sehr gerne Geld in Spekulationsobjekten an, und Netos Wohnung, in der Rua Petrocochino, weit draußen im Nordwesten der Stadt, lag damals noch gleich neben einem Slum. Rund 15.000 Euro hat er dafür bezahlt, "weil man ja wusste, dass hier bessere Wohngegenden entstehen sollten". Dass er jemals selbst dort einziehen würde, wäre Neto damals nicht in den Sinn gekommen.

Richtig angekommen ist er noch nicht. Die Wohnung hat, wie das ganze Haus, lange keinen Anstrich mehr bekommen, der Boden muss an vielen Stellen repariert werden, und Neto hat ungeordnet Möbel, Kisten, einen Berg von Turnschuhen, Werkzeug und Säcke voller Gipsmischung zum Ausbessern der Wände gestapelt. Nur der Computerraum ist schon penibel aufgeräumt: "Meine Arbeit", sagt Neto. Gerade schlägt er sich mit gelegentlichen IT-Beratungsjobs für kleine Firmen durch. Und die riesige Heimkinoanlage im Wohnzimmer, auch die ist aufgebaut.

"Es ist natürlich ein ökonomischer Abstieg", sagt Neto, das komme im Leben eben vor. "Doch vor sechs oder sieben Jahren hätte ich nun ohne Weiteres wieder einen neuen Job gefunden oder etwas ganz anderes machen können." Wer damals einen Job hatte, zu einem Stand gehörte wie Neto zu dem der Ingenieure, der fiel nicht so tief wie heute. "Es war so etwas wie Anwalt oder Arzt", sagt Neto. Man fand wieder etwas Neues.

Das hat sich geändert. Ausgerechnet in den vergangenen zehn Boomjahren ist in Brasilien – wie in vielen anderen Schwellenländern auch – eine Schicht von Verlierern entstanden. Das Wachstum war zeitweise beachtlich, die Wirtschaft des Landes legte jährlich mal um sechs, mal um sieben und mal um neun Prozent zu. Es entstand auch eine gewaltige neue Mittelschicht, die es aus der Armut in bessere Verhältnisse schaffte. Doch erstens sind die guten Jahre jetzt vorbei: Der Boom der Schwellenländer ist vorüber, und Brasiliens Wirtschaft wird voraussichtlich ein paar Jahre lang stagnieren. Und zweitens haben die Boomjahre eine Menge Leute wie Maurício Neto hinterlassen.

Brasilianische Soziologen sprechen von der "A-Gruppe", wenn sie die ganz reichen Brasilianer meinen, und von der E-Gruppe, wenn es um die Ärmsten geht. Als Gewinner aus dem Boom hervorgegangen ist vor allem die C-Klasse, jene Schicht, die genau zwischen den Extremen liegt. Mit umgerechnet 400 bis 1.700 Euro Monatseinkommen pro Haushalt ist man derzeit dabei. Diese Menschen leben vielfach noch in den Favelas – regulärer Wohnraum ist mit ihrem Einkommen nicht zu bezahlen –, darunter Hilfsarbeiter und prekär Beschäftigte. Aber sie leisten sich schon große Fernseher, sie interessieren sich für Smartphones, manche bezahlen sogar ab und zu einen Arzt privat oder leisten sich eine schlichte private Schule für die Kinder. Die Klasse C, die neue Mittelschicht des Landes, ist zuletzt auf 55 Prozent der Gesamtbevölkerung angewachsen, sie tätigt fast die Hälfte aller Konsumausgaben.

Die traditionelle Mittelschicht aber, die bürgerliche Elite, die noch nicht zu den ganz Reichen gehört, jener Klasse B, die 20 Prozent der Bevölkerung ausmacht und 16 Prozent der Konsumausgaben – das sind Leute wie Maurício Neto, und sie haben ausgerechnet in den Boomjahren erheblich verloren: an Einkommen, Status und Sicherheit.

Vor ein paar Jahren ging das schon los, als man in besseren Kreisen über die Krise der empregada zu sprechen begann, den Exodus der Hausangestellten: jener Frauen, die im Haushalt oder in einem nahen Slum wohnten und die den Klassen A und B als Haushälterin, Babysitterin und Altenpflegerin den Rücken freihielten. Es gab auf einmal kaum noch welche. Sie hatten jetzt bessere Jobs, waren "Klasse C" geworden und für schlecht bezahlte häusliche Arbeit nicht mehr zu haben.

Maurício Netos Schicht fühlt sich von zwei Gruppen an den Rand gedrängt: von einer zunehmend abgehobenen Schicht Superreicher am oberen Ende, der "Klasse A" – und von der neuen Mittelschicht, der "Klasse C", die mit ihrer Konsumorientierung den Ton in der Gesellschaft angibt und der es von Jahr zu Jahr besser geht.Die "Klasse B" indes managt währenddessen ihren Abstieg. Die Einkommen dieser Gruppe und auch die Beschäftigungsaussichten in ihren Berufen hielten einfach nicht mit dem Wachstum insgesamt mit – vor allem nicht mit den exorbitanten Preissteigerungen für Wohnungen, Autos, Privatschulen und private Arztbesuche, die zur Absicherung des Mittelschichtsstatus nötig sind.

"Die Unternehmen legen doch gar keinen großen Wert mehr auf meinen Abschluss als IT-Ingenieur", klagt Maurício Neto. "Vielfach nehmen die heute junge Leute, die die Computernetzwerke irgendwie zusammenhauen." So kommt es, dass Neto sogar ein wenig Sozialneid entwickelt hat – nach unten. Aus seinem neuen Schlafzimmerfenster kann er direkt auf die benachbarte Favela schauen. "Dort baut der Staat heutzutage Häuser für arme Leute, er bezahlt ihnen die Elektrizität, die Schulen sind gratis und so weiter", sagt Neto. Er habe, sagt er, auch nichts dagegen. "Aber für uns, in der Mitte, gibt es nichts."