Er ist ein alter Mann, er kann die Worte nicht mehr halten. Am Donnerstag vergangener Woche verblüffte Wahlkämpfer Frank Stronach am Lesertelefon der Vorarlberger Nachrichten mit einer Forderung, die selbst für den exzentrischen Automagnaten im Ruhestand erstaunlich klang: "Berufskillern" solle die "Todesstrafe" drohen. Die originelle Begründung: Diese Mörder würden die "Rechtssicherheit gefährden".

Es war die bislang größte Skurrilität einer ohnehin sehr eigenwilligen Kampagne, so weit politisch ausgezuckt waren in Österreich nicht einmal die Freiheitlichen in ihrer finstersten Phase. Frank Stronach scheint drauf und dran zu sein, sich um den erwarteten Erfolg zu reden. Gut möglich, dass die 25 Millionen Euro, die er nach eigenen Angaben in sein politisches Projekt pumpt, sich am Wahlabend als schlechteste Investition seines Lebens herausstellen werden. Der Ruf nach dem Scharfrichter ist mehr als ein Tabubruch, es ist der wilde Bocksprung eines unberechenbaren Rappelkopfes, der in seinem Sendungsbewusstsein keinen Widerspruch duldet. Langsam dürfte es auch hartgesottenen Stronach-Fans dämmern, dass ihr eigensinniges Idol möglicherweise nicht ganz zurechnungsfähig sein könnte.

Erschrocken distanzierten sich die Gefolgsleute des autoritären Parteigründers unverzüglich, nachdem das Plädoyer für die Todesstrafe publik geworden war. Dabei hatte Stronach in Bregenz nicht eine plötzliche Eingebung herausgeplappert, die Idee trug er schon seit einiger Zeit mit sich herum. Sein Team hätte vorgewarnt sein müssen. Eine Woche zuvor, bei der Aufzeichnung für ein neues TV-Format des ORF zu den Nationalratswahlen (Wahlfahrten), platzte er damit erstmals heraus. Die Fernsehleute hüteten allerdings die Neuigkeit, weil sie insgeheim hofften, so der Premiere ihrer Sendung am 11. September größere Aufmerksamkeit verschaffen zu können, und versemmelten dadurch ihren Scoop. In einem eilig vorveröffentlichten Videoausschnitt mit der betreffenden Passage offenbart sich außerdem, dass hier journalistisch nicht ganz sauber gearbeitet worden war. Im Fond des alten Mercedes, in dem Stronach am Beifahrersitz "Berufskillern, solchen Mafiatyps" mit dem Henker drohte, saß seine Begleiterin Kathrin Nachbaur, die auf dem zweiten Platz der Bundesliste des Teams Stronach kandidiert. Kaum war die Katze aus dem Sack, drehte sich der Patriarch zu ihr um: "Kathrin, darüber haben wir noch nicht gesprochen, das muss ins Parteiprogramm."

Die Zuhörer schütteln den Kopf, wenn Stronach im TV-Studio poltert

Glaubt man der rechten Hand des Parteichefs, so habe sie daraufhin sofort heftig widersprochen, und nach einem kurzen Disput habe man sich darauf geeinigt, dass die Sache mit der Todesstrafe ausschließlich seine private Ansicht sei (in seiner zweiten Heimat Kanada war die Todesstrafe 1976 abgeschafft worden, die letzte Hinrichtung erfolgte dort 1962). In der ORF-Version fehlte diese Passage allerdings vollständig, der Seher, gewohnt, dass das gilt, was Frank sagt, erhielt den Eindruck, das Team Stronach sei ab sofort eine Blutrichterpartei.

Wahrscheinlich trifft John Cole, gegen den Frank Stronach 1988 in seinem ersten politischen Anlauf bei den kanadischen Parlamentswahlen den Kürzeren zog, den Nagel auf den Kopf, wenn er im Interview mit der Wiener Zeitung österreichischen Politikern rät, den selbst ernannten Retter der Republik möglichst häufig zu Wort kommen zu lassen: "Je mehr er in der Öffentlichkeit redet, umso besser." Schon seinerzeit habe sich der Magna-Magnat auf einem monomanen Selbstdarstellungstrip befunden. Bei Diskussionen habe er nie auf Fragen geantwortet, sondern immer nur über das geredet, was im gerade einfiel: "Das war manchmal extrem lustig, weil er nie begriffen hat, wie sehr er den Leuten auf die Nerven ging."

Diese Strategie hat der spätberufene Politikeinsteiger beibehalten. Seine ersten Fernsehauftritte in der Rolle des Parteigründers waren noch heitere Grotesken, die ihm auch verbreitet Sympathien einbrachten, weil er sich in Ton und Stil erfrischend von den Routiniers des politischen Betriebs unterschied. Mittlerweile ist dieser Neuigkeitseffekt allerdings verpufft, und das Publikum im TV-Studio, so es nicht aus dem harten Kern seiner Anhängerschaft rekrutiert wurde, schüttelt immer häufiger den Kopf. Er wirkt wie eine König-Lear-Figur, die sich auf eine bäuerliche Laienbühne verirrt hat. Dort wird gerade so etwas Ähnliches wie der Einzug des Erlösers in Jerusalem geprobt. Scheinbar zusammenhanglos verkündet Stronach im messianischen Predigerton seine simplen Standardphrasen über "Wirtschaft ankurbeln" und "Verwaltung abbauen", prangert die Diktatur der Funktionäre an oder zeiht Banken und alle anderen "Berufspolitiker" der Verschwendungssucht. Am liebsten preist er sich dann in seinen Monologen aber selbst: "Keine Person in der Geschichte hat Österreich so sehr gedient wie ich."

Interviews und Diskussionsleitungen mit dem starrköpfigen Republikverbesserer haben sich zu einer journalistischen Extremsportart entwickelt, bei der sich Stronach auch zum Schiedsrichter berufen meint. Kein Reglement kann seinen Wortschwall hemmen. Er fühlt sich von den Medienvasallen des Systems verfolgt, böswillig verdrehe man ihm das Wort im Mund. Spätestens bei der dritten Bemerkung, die nicht nach seinem Geschmack ist, schleudert der "Wirtschaftsmann mit Herz und Hausverstand" (Stronach über Stronach) dem vorlauten Fragesteller seine Gretchenfrage entgegen: "Hast du schon einmal Löhne bezahlt?" Ende der Debatte: "Ihr versteht’s das nicht!", sagt er noch abschätzig.

Sehr zum Missgeschick des Teams Stronach verwandelt sich der Wahlkampf in seiner Endphase immer mehr in eine Konfrontation, die vornehmlich in audiovisuellen Medien ausgetragen wird. Dort sind hauptsächlich die Spitzenkandidaten präsent, die vor allem bemüht sind, gute Haltungsnoten zu erringen. Das ist das Handicap von Frank Stronach. Zwar gestehen ihm die meisten Meinungsforscher noch immer zu, er könnte bei den Parlamentswahlen sechs bis sieben Prozent für sein Team erringen. Doch als er vor ein paar Monaten noch wie eine Supernova in der Innenpolitik aufleuchtete, das Erlöser-Image unbeschädigt, lag dieser Wert häufig um einiges jenseits der zehn Prozent.

Der Kreuzzug zur Wiedergeburt Österreichs scheint in eine Abwärtsspirale geraten zu sein, aus der er auch bis zum Wahltag nicht mehr entkommen kann, da Stronach beratungsresistent sein dürfte. Eine negative Dynamik verstärkt sich sogar zumeist in jeder Finalphase. Es könnte also wider Erwarten doch noch eng werden für die politischen Ambitionen des größten Wohltäters, den Österreich je gesehen hat.

Im Fall seines Scheiterns kann es nur von Vorteil sein, dass Frank Stronach nicht mehr viel zu sagen hat bei Magna. Wer weiß, ob er nicht andernfalls die vielen schönen Arbeitsplätze, die einst seiner alten Heimat geschenkt hatte, wieder abzieht aus dem undankbaren Land. Weil die Leute immer so negativ sind.