Die Intervention ist abgesagt. Die Generäle machen Pause. Um die rote Linie kümmern sich jetzt Diplomaten. In einer Rede an die Nation hat Präsident Obama die neue Linie seiner Syrienpolitik vorgegeben: vorerst keine Strafaktion gegen Syrien; stattdessen soll eine Resolution des UN-Sicherheitsrats die Kontrolle und Zerstörung der syrischen Chemiewaffen regeln. Um der Diplomatie aufzuhelfen, bleiben die amerikanischen Zerstörer im Mittelmeer und halten den Druck auf Assad aufrecht. Was für eine Wendung voller Widersprüche: Barack Obama muss den ungewollten Krieg nicht führen, für den er kaum die Zustimmung des amerikanischen Kongresses bekommen hätte – und hat vielleicht doch sein Ziel erreicht. Gerettet wurde er ausgerechnet von Wladimir Putin, der den Krieg des syrischen Tyrannen Baschar al-Assad bisher mit Waffen und diplomatischer Deckung am Laufen hielt und sich nun als Vermittler feiert. Assad selbst rückt seine Chemiewaffen heraus und bekommt dafür das Wertvollste im Krieg: Zeit.

Lauter Sieger? Oder passiert hier etwas, das größer ist als alle Absichten der Akteure? Gelingt die Einigung im Sicherheitsrat und können demnächst UN-Inspektoren die Vernichtung des syrischen C-Waffen-Arsenals überwachen, dann macht diese jüngste Wendung der Krise eine dreifache Zäsur deutlich: Die Todesanzeigen für die Ordnungsmacht Amerika waren verfrüht. Russlands zynisches Spiel in Nahost ist an ein Ende gekommen. Und für den Konflikt um Irans Atomprogramm tun sich neue Lösungen auf.

Für die Syrer, die Assad loswerden wollen, ist die Durchsetzung des Chemiewaffentabus wichtig, weil sie vor weiterer Radikalisierung des Krieges schützt. Doch mehr als Hunderttausend wurden vom Regime schon mit konventionellen Waffen umgebracht. Niemand ist in Sicht, der Assad diese Waffen aus der Hand schlägt.

Ohne Obamas Druck hätte sich allerdings gar nichts bewegt. Schon vor einem Jahr gab es eine Initiative zur Sicherung der C-Waffen. Sie scheiterte an Putin. Erst die Drohung mit Marschflugkörpern wendete die Lage. Es gibt keinen Grund für Defätismus: Selbst ein zögerlicher US-Präsident kann das Verhalten Russlands und Assads beeinflussen. Werden Syriens C-Waffen vernichtet, hat Obama den Friedensnobelpreis im Nachhinein verdient – paradoxerweise, indem er den Finger auf den Startknopf der Cruise-Missiles legte. Eine Wahrheit, die man in Deutschland nicht gern hört: Ohne Androhung von Gewalt keine Chance auf die von Merkel und Westerwelle beschworene "politische Lösung".

Und damit kommt Russland ins Spiel. Putin und sein Außenminister Lawrow haben erkannt, dass Obama sich seiner Sache nicht mehr sicher war. Sie konnten zusehen, wie sich Freunde absetzten und die notwendige Kongressmehrheit schmolz. Sie konnten erleben, wie Außenminister John Kerry erst Hitlervergleiche bemühte und dann aus Angst vor der isolationistischen Stimmung zu Hause von einer "unendlich kleinen" Intervention sprach. Als Kerry in London rhetorisch einräumte, Assad könne den Angriff durch Kooperation noch abwenden, sah die russische Führung die Chance, Obama als lahme Ente landen zu lassen und Assad zu retten.

Die Giftwaffe aufzugeben ist ein guter Deal für den syrischen Diktator und seine russischen Paten. Sie ist militärisch nutzlos geworden. Jeder weitere Einsatz bedeutete das Ende des Regimes durch massive Vergeltung. Der Verzicht raubt Obama seinen Interventionsgrund und macht Assad und seine Generäle zu Verhandlungspartnern. Nicht auszuschließen, dass sie daraus neue Stärke ziehen können. Das ist der mögliche Rückschlag im Durchbruch.

Wenn der Krimsekt ausgetrunken ist, könnten Putin und Lawrow freilich merken, dass sie etwas in Gang gesetzt haben, das sie nicht kontrollieren können. Jeder hat gesehen, welche Macht sie über Assad haben. Was immer jetzt in diesem Krieg passiert, geht auch auf ihr Konto. Wenn sie Assad zur Abgabe seiner bösesten Waffen bringen können, warum haben sie es nicht früher getan? Längst herrschte Waffenstillstand, wenn Putin gewollt hätte. Ohne Waffenruhe kann es die geplante C-Waffen-Inspektion der UN nicht geben. Wird Putin jetzt helfen, sie durchzusetzen? Oder spielt er doch nur auf Zeit, um seinem Protegé den Rücken für den Sieg frei zu halten?

Dass die amerikanische Abschreckung noch funktioniert, wird in Syriens Nachbarland Iran aufmerksam beobachtet. Das Regime steht im Verdacht, eine Atombombe zu bauen. Darüber muss man mit dem neuen Präsidenten Hassan Ruhani verhandeln. Hier bietet sich ein neuer Ansatzpunkt: Teheran unterstützt zwar Assad, aber es zieht trotz schiitischer Solidarität auch eine rote Linie bei Giftgasangriffen. Iraner wissen, wie grauenhaft diese Waffe wirkt. Sie wurden einst vom irakischen Diktator Saddam Hussein mit Gas angegriffen, Zehntausende starben.

Im Abscheu gegen Assads Gaseinsatz haben der Westen und der Iran etwas gemeinsam. Das hat es lange nicht gegeben, und darum sollte man es nutzen: Abschreckung und Mitgefühl sind keine Gegensätze.