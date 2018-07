DIE ZEIT: Die Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität München hat ein eigenes Trainingszentrum für Sozialkompetenz. Warum?

Franziska Glasl: Fanziska Mittlerweile sind Soft Skills bei uns ein Pflichtfach. Die Unternehmen erwarten einfach, dass Studenten sozial kompetent sind.

ZEIT: Was bringen Sie den Studenten bei?

Glasl: Wie strukturiere ich ein Projekt? Wie organisiere ich mich? Wie funktioniert Kommunikation? Außerdem unterrichten wir im Bachelorstudium auch die Themen Konfliktlösung, Teamarbeit, Präsentation und Moderation. Im Masterstudium bieten wir zusätzlich Trainings für Führungskompetenz an, weil viele Ingenieure schnell in eine leitende Position kommen.

ZEIT: Sie bieten auch Etikette-Seminare wie "Knigge und Stil" an.

Glasl: Ja. Die Business-Etikette hört ja nicht bei der Frage "Was ziehe ich zum Vorstellungsgespräch an" auf. Unsere Studierenden lernen auch, wie man ein Business-Dinner meistert. Was sich zu essen empfiehlt und was nicht oder worüber sie am Tisch reden sollten. Nämlich möglichst über Unverfängliches wie Freizeitaktivitäten.

ZEIT: Ingenieure sind nicht sonderlich berühmt für ihre Sozialkompetenzen. Woran liegt das?

Glasl: Vielleicht entsteht dieses Bild in den Köpfen dadurch, dass Naturwissenschaftler eher analytisch an Probleme herangehen, sich mehr für die Sachebene interessieren als für das Miteinander. Bei Geisteswissenschaftlern hat man das Vorurteil, sie seien von Natur aus sozial kompetent. Ich glaube aber nicht, dass etwa ein Psychologe besser im Team arbeitet als ein Ingenieur.

ZEIT: Ingenieure sind begehrt in Deutschland. Reicht es nicht, dass sie Technikexperten sind?

Glasl: Kein Ingenieur arbeitet heute noch allein, alles passiert im Team. Sicher bekommen alle eine Stelle, aber wenn sich die Absolventen in Arbeitssituationen gut zurechtfinden, macht es sie persönlich zufriedener und auch erfolgreicher.