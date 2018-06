Jetzt wird es eng, die Leute fangen an, sich festzulegen. Helmut Kohl hat sein Coming-out als Wechselwähler. Er wähle diesmal Brüderle, hat er bekannt. Nicht um Merkel zu ärgern, ach was, sondern wegen Brüderles "bürgerlicher Werte-Orientierung". Ich nehme an, das ist schwarzer Humor.

Ein linker Freund hingegen wünscht der Alternative für Deutschland (AfD) den Einzug in den Bundestag. Dann reicht es wahrscheinlich nicht für die schwarz-gelbe Mehrheit, und die SPD kommt in die Große Koalition. Auch Jürgen Habermas wünscht der AfD alles Gute. Er hofft, ihr Erfolg werde die anderen Parteien zwingen, ihre "europapolitischen Tarnkappen" abzustreifen und sich endlich zum unvermeidlichen demokratischen postnationalen Super-Europa zu bekennen. Wow. Mir sind taktische Überlegungen nicht fremd. Aber wahrscheinlich muss man doch habilitierter Dialektiker sein, um an solche Wirkungen zu glauben.

Bernd Lucke, Professor für Makroökonomie und Star der AfD, bietet sich dem Wechselwähler an. Eine Stimme für seine Partei sei nicht bloß verpuffender Protest. Man könne durchaus mit der Union koalieren, trotz deren Euro-Rettungskurs. Merkel sei schließlich schon so oft umgefallen, warum demnächst nicht auch beim Euro?

Die AfD kann man also wählen, um Merkel zu verhindern oder um sie zu verwandeln, je nach Gusto? Ich glaube, das nennt man in der Psychoanalyse Projektion.

Will ich "die Blauen", wie sie sich selbst nennen, im Bundestag sehen?

Ich finde, Deutschland fehlen ein paar glaubwürdige Konservative. Weil sich das ganze Land so rasant in die linke Mitte bewegt, könnte man als Korrektiv Zwischenrufer gebrauchen, die den Konsens stören, die an Bewährtem festhalten und sich dem Mainstream widersetzen. Nationale Souveränität, christliche Werte, unternehmerischer Anstand in der Wirtschaft – das sind doch legitime Themen! Konservatismus ohne Ressentiment wäre heutzutage eine kritische Position.

Aber diese neuen Konservativen wollen nicht bewahren. Sie preisen sich selbst als "Alternative" an – da ahnt man schon, dass etwas nicht recht stimmen kann. Sie machen revolutionäre Pläne für den größten Wirtschaftsraum der Welt, wollen mir aber weismachen, dass die Umsetzung total easy sei. So hat man früher in den K-Gruppen geredet. Herr Lucke sollte mal Herrn Trittin fragen, der kann sich bestimmt noch daran erinnern.

Beseelt erklärt der jungenhafte Prof mit dem beneidenswert glatten Gesicht auf den Marktplätzen, wie er die Griechen entlassen, den Euro rückabwickeln und die Franzosen vor die Wahl stellen will, ob sie endlich ordentlich arbeiten und sich dem wiedererrichteten D-Mark-Gebiet anschließen mögen oder doch lieber weiter mit den anderen Südeuropäern Dolce Vita machen. Es lockt ein wiederhergestelltes Europa souveräner Vaterländer – von Brüsseler Ballast befreit, gesundgeschrumpft, entspannt und fit wie Bernd Lucke.

Konservativ ist das nicht: abenteuerliche Projektemacherei, die von den menschlichen Kosten ihrer Visionen lieber schweigt. Europas Abwicklung – das ist Planwirtschaft, bloß diesmal im Rückwärtsgang.