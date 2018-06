Hier ist einer mit sich im Reinen. Selbstbewusst reckt er den Kopf und dreht ihn zur Seite, damit wir sein rosiges, etwas fleischiges Gesicht samt Doppelkinn bewundern können. Die Halskrause ist altertümlich für das Jahr 1796, am französischen Hof trug man so etwas schon lange nicht mehr. Fünfzehn Dreiviertelporträts hat Jean-Honoré Fragonard in dieser Manier gemalt. Die Dargestellten erscheinen in Verkleidung und theatralischer Körperdrehung, die Stimmung ist festlich und heiter, von der Realität abgehoben wie die ganze höfische Traumwelt im Frankreich vor der Revolution. Die angelsächsische Kunstwissenschaft nennt Fragonards prickelnde Bildnisserie Fantasy Portraits. In diesem Fall hat er François-Henri, den fünften Duc d’Harcourt, gemalt. Der Herzog gehörte zu einer der angesehensten Familien des Landes, war Gouverneur, Botschafter und dabei Mitglied der Académie française. Aber wie ihn Fragonard gemalt hat! Nichts von Ehrwürdigkeit, es ist ein Gemälde voller Champagnerlaune. Am 5. Dezember bietet das Londoner Auktionshaus Bonhams das Gemälde im Auftrag von Unicef an, es ist das Traumstück aus der legendären Sammlung von Gustav Rau. Der Schätzpreis: eine zweistellige Millionen-Pfund-Summe.