Mein erstes Deutschlandbild ist geprägt von meiner Kindheit in Bonn. Es ist das Bild eines ruhigen, glücklichen, friedlichen Landes. Ich erinnere mich an den Rhein mit seinen Fähren, an die Parks, an verschneite Winter, Karnevalskostüme und Straßenbahnfahrten.

Meine Verbindung zu Deutschland brach ab, als ich mit 8 Jahren wegzog, in den achtziger Jahren, doch 20 Jahre später bekam ich wieder mit dem Land zu tun. Ich lernte einen Deutschen kennen, den Mann, mit dem ich heute verheiratet bin. Er hat sein Erwachsenenleben in London verbracht, aber seine Familie wohnt immer noch in einem kleinen Dorf in der Nähe von Hannover: Dadurch entdeckte ich noch einmal ein anderes Deutschland, Gemeinden, in denen die Menschen eng verbunden sind, in denen es viel Stabilität gibt. Und ich lernte Leute kennen, die sich fragen, wie man in London mit seinen schlecht beheizten Häusern leben kann.

Als mir dieses Projekt vorgeschlagen wurde, wusste ich sofort, dass ich einige der Orte meiner Kindheit wiedersehen wollte; ich wollte wissen, wie sie auf mich als Erwachsene wirken würden. Auf jeden Fall wollte ich den Karneval fotografieren, weil er in meinen Kindheitserinnerungen eine so große Rolle spielt. Ich erinnere mich noch genau an die Vorfreude, das Aussuchen der Kostüme und die Aufregung, wenn wir Kamellen bekamen – es war wie ein zweites Weihnachten. Als ich dann zur Weiberfastnacht in Köln ankam und wir um zehn Uhr vormittags in der Straßenbahn angemacht wurden, weil wir keinen Alkohol tranken, war das ein Schock. Ich erlebte Partys, auf denen unglaublich viel getrunken wurde, ich sah, wie vermüllt alles am Morgen danach war. Aus der Kinderparty von damals war ein Chaos der Erwachsenen geworden.

Olivia Arthur Die 33-jährige Londonerin, die Mathematik und Fotografie studierte, interessiert sich besonders für den Nahen und Fernen Osten; insgesamt zweieinhalb Jahre lang lebte sie in Indien. Fürs ZEITmagazin arbeitet sie nicht zum ersten Mal: Wir druckten schon Bilder aus ihrem Buch über Frauen in Saudi-Arabien

Später fuhr ich nach Bonn und sah mir den Ort an, wo ich gewohnt hatte, den Rhein, die Fähren und die Straßenbahn. Von dort ging es weiter nach Norden, nach Essen, Duisburg, dem Deutschland der Industrie. In Gelsenkirchen, der Stadt mit der angeblich höchsten Arbeitslosenquote in Westdeutschland, fotografierte ich in einem Jobcenter. Zu meinem Erstaunen war es fast leer. Während meiner Reise wohnte ich bei verschiedenen Menschen, bei Familien, bei jungen Leuten und einmal in einem sogenannten Mehrgenerationenhaus, von dem ich annahm, dass es eine Art Kommune sei. Aber zu meiner Überraschung war es – und das dazugehörige "Unperfekthaus" – nicht so alternativ, wie ich mir das vorgestellt hatte. Alles war durchorganisiert und mit Büromöbeln ausgestattet und kam mir eher wie ein komponiertes Chaos vor.

Normalerweise arbeite ich in entfernten Ländern, deshalb hat mir diese Deutschlandreise ganz besonderen Spaß gemacht. Zu Beginn meiner Karriere lebte ich in Indien, ich habe viel im Mittleren Osten gearbeitet, in Ländern voller Exotik und Farben. Oft fällt es mir schwer, durch all die Exotik das Wesentliche zu erkennen. In Essen und Bonn war das einfacher, weil es auf den ersten Blick nichts gibt, was ablenkt. Auch das ist ein Grund, warum ich heute mehr in Europa arbeite.

Während meiner Reisen zwischen Ost und West in den letzten sechs Jahren habe ich mich besonders auf Frauenthemen konzentriert. Das Thema konnte ich in Indien einfach nicht ignorieren, und es hat mich unter anderem in den Iran und nach Saudi-Arabien gebracht. Dort ist auch mein erstes Fotobuch entstanden, über das Leben der Frauen in Dschidda.

Ich werde oft gefragt, wie wichtig es für meine Arbeit ist, dass ich selbst eine Frau bin. Dazu muss ich als Erstes sagen, dass ich in den Ländern des Mittleren Ostens meine Themen überhaupt nur als Frau machen konnte. Ein Mann hätte dort viele Räume, in denen ich fotografiert habe, gar nicht erst betreten dürfen. Außerdem denke ich, dass viele Menschen auf die Präsenz einer Frau anders reagieren. Frauen wirken weniger bedrohlich, sie verhalten sich anders, obwohl das natürlich auch von der Persönlichkeit abhängig ist. Es passiert mir auch oft, dass Menschen mich nicht ganz ernst nehmen. Das macht mir überhaupt nichts aus, aber lustig ist es irgendwie schon, dass ich nach zehn Jahren als professionelle Fotografin immer noch gefragt werde, ob ich Bilder für ein Studentenprojekt mache. Aber die Leute lächeln dann auch milde und lassen mich einfach machen, was in vielen Ländern definitiv von Vorteil ist.