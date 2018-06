Man kennt das, wenn man auf Google Earth mit dem Satelliten näher an einen Ort heranfährt. Immer detaillierter wird das Bild, aus einem Fleck wird ein Ort, dann sieht man Häuser, Straßen, Parks. Ronald Coase, Jahrgang 1910, hatte zu seiner aktiven Zeit kein Google Earth. Aber er ging auch so nah an die Wirklichkeit heran und entdeckte Details, die unser Verständnis von Wirtschaft verändern sollten. Vergangene Woche ist der gebürtige Brite im Alter von 102 Jahren dort gestorben, wo er eine akademische und wohl auch weltanschauliche Heimat fand: bei den Liberalen der Universität von Chicago.

Ökonomie war nicht seine erste Studienwahl, und als er von den Naturwissenschaften umschwenkte, betrieb er erst einmal Betriebswirtschaft und nicht die hochschwebende Lehre von den Volkswirtschaften. Sehen, wie etwas funktioniert, und erst dann eine Theorie entwerfen, das war sein Ansatz. Die andere Methode, nämlich Annahmen zu treffen und die Welt in abstrakte Gleichungen zu pressen, mochte er nicht. Er wurde zum Revolutionär ohne Formel.

Zwei sehr präzise und bahnbrechende Artikel reichten ihm dafür. Den einen schrieb er als junger Mann 1937, den zweiten 1960 als gestandener Forscher. Was also hat der Mann mit dem genauen Blick und der genauen Sprache gesagt?

1937 ging er der Frage nach, warum es eigentlich Unternehmen gibt – und fand eine Antwort, die sich aus der Dynamik der Marktwirtschaft ergab. Sie ging in etwa so: Ohne Firmen würden sich einzelne Menschen mit ihren Fähigkeiten zusammentun, um etwas gemeinsam herzustellen. Sie müssten sich finden, Verträge untereinander über Leistung und angemessene Bezahlung schließen, den Beitrag der anderen dann kontrollieren, den möglichen Gewinn untereinander aufteilen. Dieser Aufwand, der mit der eigentlichen Arbeit noch gar nichts zu tun hätte, wäre gewaltig.

Heute kennen wir ihn als sogenannte Transaktionskosten. Oft werden sie deutlich kleiner, wenn ein Unternehmen die Koordinierung übernimmt. Und genau dieser Effizienzvorsprung ist der Grund dafür, dass es Unternehmen gibt.

"Die ökonomische Theorie hat in der Vergangenheit darunter gelitten, dass sie ihre Annahmen nicht klar benannt hat", beginnt dieser Artikel über die Natur des Unternehmens, wie Coase ihn betitelte. Er wollte genauer hinschauen und zeigen, dass gerade die Marktwirtschaft Unternehmen überall dort hervorbringt, wo sie der Koordination vieler Einzelner auf einem Markt überlegen sind. Umgekehrt lösen sie sich auf, wo der Einzelne allein mehr erreicht, wie zum Beispiel freie Programmierer, die sich heute nur temporär in Teams von Freelancern zusammenschließen.

Die zweite große Idee kam ihm 23 Jahre später. Erst hatte er die Transaktionskosten entdeckt, jetzt sagte er: Stellt euch Situationen vor, in denen sie gering sind, in denen sich Menschen also leicht organisieren und miteinander verhandeln können. Unter dieser Bedingung, so sagt es das Coase-Theorem, sollte der Staat sich heraushalten, wenn ein Bürger oder ein Unternehmen durch sein wirtschaftliches Tun anderen schadet – etwa wenn eine Firma ein Gewässer verschmutzt. Statt dass der Staat dann gleich Strafsteuern erhebt oder gar Verbote ausspricht, sollen die Verursacher und die Betroffenen selbst nach einer Einigung suchen. Der Moral folgt diese Überlegung nicht, wohl aber der Effizienz: Am Ende wird nur genau das produziert, was mehr Wohlstand schafft, als es kostet.

Weniger Staat! Die Neoliberalen hatten einen neuen Helden, der aber in Wahrheit vor allem die Möglichkeiten der Wirtschaftspolitik erweiterte. Europa zum Beispiel verbietet seinen Firmen nicht, Klimagas auszustoßen. Unternehmen müssen stattdessen Emissionsrechte von anderen Unternehmen kaufen. Ergebnis: Am Ende erhält derjenige die Rechte, dem sie am meisten wert sind. Perfekt sind solche Systeme nicht, und Coase hätte das als Erster zugegeben. Die Ökonomen sollen ihre Modelle ja gerade hinterfragen und dabei grundlegende Mechanismen entdecken.

Im Nachhinein ist es erstaunlich, dass er 80 werden musste, bevor er den Nobelpreis erhielt.