Es ist ein schwüler Nachmittag, und die Fotografen schielen schon um die Ecke der Glasfassade, als die Limousine von Sebastian Kurz endlich eintrifft. Ein paar Fotos, dann verschwindet der Staatssekretär in dem kleinen Büroturm neben dem Linzer Hauptbahnhof. Die Eröffnung eines Integrationszentrums für Zuwanderer steht auf dem Programm. Durch das Spalier der Journalisten bahnt sich das jüngste Regierungsmitglied einen Weg zu dem Stehtisch. "Integration beginnt mit Wertevermittlung", sagt Kurz und steht dabei so stramm wie ein Maturant, der vergessen hat, sich den Hemdkragen zuzuknöpfen. Schließlich übergibt Kurz das Wort an Josef Pühringer: "Ich darf mich bei dir, Herr Landeshauptmann, bedanken."

"Lieber Sebastian", sagt Josef Pühringer und wendet sich an die Zuwanderer: "Willkommen in Oberösterreich." Migrant ist keiner an diesem Nachmittag gekommen, dafür eine überschaubare Runde von Journalisten und Funktionären. Der Landeshauptmann bleibt trotzdem bei seinem Text: "Wenn ihr zu uns wollt, seid ihr willkommen – wenn ihr unseren Wertekanon akzeptiert." Gemeint ist vor allem Eigenverantwortung. Wer bereit sei, durch Leistung und persönliches Engagement etwas weiterzubringen, den heiße die Volkspartei willkommen.

In Sebastian Kurz und Josef Pühringer stehen sich die Antipoden der Volkspartei gegenüber: Jung gegen Alt, urban gegen ländlich, so ließen sich die Gegensätze umreißen. Auf den Wertekodex verweisen beide in ihren Reden so häufig, als wäre dieser so greifbar wie der Inhalt einer Cornflakes-Packung. Mit eindeutigen Positionen behelligen ÖVP-Politiker den Wähler dabei schon länger nicht mehr. Wofür die Volkspartei im 21. Jahrhundert steht, ist längst zum Rätsel in diesem Wahlkampf geworden: konservativ oder liberal, Krawatte oder offenes Hemd?

Zwar weht ein frischer Wind durch die Reihen der Schwarzen, seit Sebastian Kurz sich zum beliebtesten ÖVP-Regierungsmitglied gemausert hat. Auch hat die Volkspartei noch eine Handvoll weiterer junger Nachwuchspolitiker an aussichtsreicher Stelle auf die Wahllisten gesetzt. So darf auch der 26-jährige Chef der Jungen ÖVP Salzburg, Asdin El Habbassi, mit einem Einzug in den Nationalrat rechnen. Er kandidiert auf Platz fünf der Bundesliste.

Nicht allen gefällt das. Ursula Stenzel, ÖVP-Bezirksvorsteherin von Wien Innere Stadt, echauffierte sich Ende Juli in einem Interview mit der Tageszeitung Die Presse darüber, die Volkspartei vergraule Wähler, wenn sie Muslime wie El Habbassi in den Wahlkampf schicke. Zu liberal sei die ÖVP geworden, wetterte Stenzel. Auch die eingetragene Partnerschaft Homosexueller, die von ihrer Partei mit beschlossen wurde, sah Stenzel mit den kirchlichen Positionen nicht vereinbar. Ihre Aussagen zeigen vor allem eines: wie rückwärtsgewandt die selbst ernannte Zukunftspartei trotz aller Wahlkampffeuerwerke noch immer agiert. Und dieses Misstrauen gegen Reformen besteht nicht nur im 1. Wiener Gemeindebezirk.

"Österreich gehört den Weltoffenen", verkündet das Plakat der ÖVP, auf dem im Hintergrund die Sonne über den Alpen strahlt. Es ist tatsächlich ein wolkenloser Sonntag, und die Sonne flirrt über der mächtigen Wallfahrtskirche von Sonntagberg im niederösterreichischen Bezirk Amstetten. Unmittelbar davor, im winzigen Ort Baichberg, werden schon die ersten Bierkrüge zu den Tischen getragen. Zum Frühschoppen hat die ÖVP geladen. Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg und einen Zauberer. Hätte die SPÖ Sonntagberg nicht tags zuvor ein eigenes Familienfest veranstaltet, wäre die Stimmung ungetrübt.

"Die haben ihr Kinderfest überhaupt nicht angekündigt", sagt ÖVP-Gemeinderätin Genoveva Leitner und schielt auf den Veranstaltungskalender, als könnte er ihr noch weitere Gemeinheiten des Gegners vorenthalten. Seit 2010 stellt die ÖVP den Bürgermeister in Sonntagberg. Die politischen Gräben hat das nicht unbedingt überbrückt. In der Marktgemeinde mit rund 3.800 Einwohnern hat sich der Charme jener Jahre erhalten, als die Großparteien einander noch in schärfster Opposition gegenüberstanden. 42 Prozent haben bei den vergangenen Landtagswahlen für die ÖVP, 35 Prozent für die SPÖ gestimmt. Feste werden separat gefeiert. Dafür leistet sich die hoch verschuldete Gemeinde gleich zwei Veranstaltungshallen.

Fragt man Leitner nach den Werten der ÖVP, hält sie erst einmal inne: "Familienpartei" und "Arbeitsplätze", sagt sie dann. "Den frischen Wind", den Sebastian Kurz in die Partei gebracht hätte, findet sie gut. Frauenrechte sind die Sache der ehemaligen Volksschullehrerin aber nicht: "Ich bin absolut keine Verfechterin der Frauenbewegung." Mit der eingetragenen Partnerschaft für Homosexuelle wäre es so eine Sache: "Da muss man schon mitgehen, aber man muss das nicht in der Öffentlichkeit breit treten."

"Diese Homosexuellen-Sache, das hat doch mit Offenheit nichts zu tun, das ist einfach unnatürlich", sagt hingegen Otto Erich. 25 Jahre ist er für die ÖVP Sonntagberg im Gemeinderat gesessen. An diesem Sonntag sitzt er beim Frühschoppen und redet über seine Volkspartei. "Die ÖVP gibt dem allgemeinen Trend zu viel nach."

Zu liberal, zu sehr nach der öffentlichen Meinung ausgerichtet, so beäugt man an den Biertischen von Sonntagberg das Treiben der Bundespartei. Wo die ÖVP hart auftritt und wie bei Abschiebung der Asylwerber aus dem Servitenkloster kompromisslos Kante zeigt, ist es dem Sonntagberger Klientel noch nicht hart genug. "Es ist gut, dass die Ausländer aus der Kirche zurückgeschickt worden sind. Aber ich wäre schon am zweiten Tag mit ihnen runtergefahren", sagt ein anderes ÖVP-Parteimitglied. Dass ein Muslim von der Volkspartei in den Nationalrat entsandt wird, sorgt hier für kontroversielle Diskussionen.