Normalerweise prangert die Quengelzone blöde Werbung und fiese Verkaufstricks an. Dieses eine Mal wechsle ich die Seiten – denn unverschämte Kunden regen mich genauso auf. Und davon, seien wir mal ehrlich, gibt es eine ganze Menge. Sie sind rücksichtslos gegenüber anderen Kunden und begegnen ihrem Gegenüber im Laden mit einer Mischung aus Herablassung und Verachtung. Dabei tun sie jenen ehrlichen Verkäufern Unrecht, die wirklich an den Kunden interessiert sind und deren Bedürfnisse ernst nehmen.

Persönlich erlebt habe ich etwa folgende Fälle: Da ist die Rentnerin, die ihr Kleingeld nicht mehr erkennen kann und die Kassiererin im Supermarkt bittet, in ihrer Geldbörse nachzusehen – nur um ihr wenig später lautstark vorzuwerfen, dass sie das Wechselgeld nicht exakt in der gewünschten (aber nicht kommunizierten) Stückelung erhalten habe. Da ist der Typ, der sich zwar nicht an Details erinnert, aber irgendwann auf irgendeinem Onlinegutschein gesehen haben will, dass es beim Kauf zweier Rasierklingensets fünf Prozent Rabatt geben soll, und diesen nun im Kasernenhofton einfordert. Da ist das sonnenbebrillte Dummchen (der Typ, der meist mit Louis-Vuitton-artiger Handtasche herumläuft), das herumnölt, weil der Verkäufer seine Gedanken nicht lesen kann. Oder der halb senile Senior, der ungeachtet der 20-Meter-Warteschlage hinter sich den Post-Mitarbeiter zur Sau macht, weil ihm dieser im vorweihnachtlichen Paket-Stress nicht auf Anhieb einen Banksparplan für seinen Enkel empfehlen kann.

Kunden mögen ja Könige sein. Aber wenn sich Könige so benehmen, sollte man sie in die Wälder jagen. "Vielleicht bekommen Sie schlechten Service, weil Sie ein schlechter Kunde sind", hat der Blogger Matt Walsh es mal zusammengefasst. Es lohnt sich, über diesen Satz nachzudenken.