Den Mann, dem die Schweizer Eisenbahn drei Milliarden Franken mehr zu verdanken hat, kennt fast niemand. Das ist ihm auch ganz recht so. Ueli Stückelberger, Direktor des Verbandes öffentlicher Verkehr und Mitglied der Grünen, agiert lieber im Hintergrund. Vor seiner Verbandstätigkeit war er Leiter Politik im Bundesamt für Verkehr. Und er war, als Verbandsdirektor, mitbeteiligt an der Volksinitiative "für den öffentlichen Verkehr" des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS).

Wer regiert die Schweiz? Kaum einer käme auf die Idee, dass es Ueli Stückelberger sein könnte. Fragt man ihn selber nach den Machtverhältnissen im Land, sagt er: "Die Bundesverwaltung sagt immer, der Bundesrat habe sie beauftragt. In Wahrheit ist es oft umgekehrt. Wir formulieren den Auftrag an den Bundesrat." In seinem Fall ging das dann so: Verkehrsministerin Doris Leuthard wollte mit der sogenannten "Vorlage zur Finanzierung und zum Ausbau der Bahninfrastruktur" (FABI) für 3,5 Milliarden Franken den öffentlichen Verkehr ausbauen. Das Bundesamt aber wollte 6,5 Milliarden, also fast doppelt so viel. "Die Verwaltung will einen guten öffentlichen Verkehr, das liegt ihr am Herzen", sagt Stückelberger, der 44-jährige Verwalter, Verbandsmensch und Grüne. Also machten Beamte die teurere Variante, die von der Bundesrätin verworfen worden war, einzelnen Stände- und Nationalräten schmackhaft. Zudem lancierte der VCS seine Volksinitiative, die zusätzlich Druck ausübte.

Mit Erfolg. Das Parlament folgte der Verwaltung, nicht der Regierung. Die Schweiz wird schließlich 6,4 Milliarden Franken an Steuergeldern in den öffentlichen Verkehr investieren, sollte das Volk nächsten Februar nicht Nein sagen. Die VCS-Initiative ist schon zurückgezogen worden. Ueli Stückelberger sagt: "Die Bundesverwaltung ist sehr viel sensibilisierter für den parlamentarischen Betrieb als früher. Sie will Mehrheiten für ihre Anliegen schaffen. Und deshalb pflegt man einen intensiveren Kontakt zu Parlamentariern."

Diese kleine Geschichte gibt schon mal zwei Antworten auf die Frage "Wer regiert die Schweiz?". Erstens: Der Bundesrat, laut Verfassung die Regierung der Schweiz, ist schwächer geworden, seine an sich schon durch die Volksrechte beschränkte Macht wird von anderen Mitspielern häufiger infrage gestellt. Zweitens zeigt sich hier ein zunehmender Einfluss von nicht demokratisch gewählten Gruppen.

Klar ist: Heute regieren nicht mehr dieselben Kräfte und Mächte die Schweiz wie vor 30 Jahren, als der Publizist Hans Tschäni in seinem bahnbrechenden Buch Wer regiert die Schweiz? eine "Filzokratie" von Militär, Wirtschaft und Politik als die wahre Macht im Lande ausmachte. Aber wer ist es denn?

Hans Tschäni Infobox Hans Tschäni: Der Buchautor Hans Tschäni war wohl der erfolgreichste Staatskundelehrer des Landes. Sein Erstling Profil der Schweiz (1966) wurde mehrmals aufgelegt und in alle Landessprachen übersetzt. Das berühmteste seiner vielen Bücher schrieb er nach der Pensionierung. Wer regiert die Schweiz? erschien 1983 – und der Titel wurde zur geflügelten Frage. Im Buch beschreibt Tschäni ein Land, das von Lobbys und Verbänden regiert wird – der "Filzokratie". Seine Kritik an der Schweiz aber war eine Liebeserklärung. Tschäni war ein Patriot: "Die Anhänglichkeit an die Eidgenossenschaft hat mich dazu geführt, Bücher zu schreiben." Der Journalist "Er hatte Ideale, wollte erklären und auch etwas bewirken." So würdigte die NZZ Hans Tschäni, als er 1999 im Alter von 83 Jahren starb. Aufgewachsen im Laufental, lernte Tschäni Schriftsetzer in Basel und besuchte Kurse an der Volkshochschule. Vom Fricktaler Boten über die Luzerner Neusten Nachrichten führte ihn seine Karriere zur Inlandsredaktion des Tages-Anzeigers.

Die Wirtschaft

Nach vielen Gesprächen mit Kennern inner- und außerhalb des Politikbetriebs, links wie rechts, aus Wissenschaft und Praxis entsteht als erster starker Eindruck: Jene Großmacht, die man gemeinhin im Begriff "die Wirtschaft" zusammenfasst, bestimmt die Geschicke des Kleinstaats Schweiz deutlich weniger.

Dass die heutige Economiesuisse ihre Interessen nicht mehr ähnlich elegant durchdrücken kann wie ihre Vorläuferorganisation, der Vorort, das ist zwar allgemein bekannt; es wurde, gerade nach dem Abstimmungsflop bei der "Minder-Initiative", viel diskutiert. Hier trat zutage, was sich verändert hat seit den Zeiten, als der Direktor des Wirtschaftsdachverbandes noch ein Büro hatte im Bundeshaus West und dort viele Politiker zum Rapport bestellte. Die Macht in der Schweiz wurde aufgesplittert, neu verteilt und geordnet. Die großen Konzerne wie Novartis, Migros, Swisscom, Post, Credit Suisse oder UBS haben begonnen, direkt ihre Interessen zu vertreten und es nicht mehr ihrem Spitzenverband zu überlassen, die Politik auf Kurs zu bringen. Auf der anderen Seite sind die politisch aktiven und in allen Branchen respektierten Strippenzieher der Wirtschaft rar geworden. So ist es im Jahr 2013 kaum noch vorstellbar, dass einzelne Figuren – wie einst Rainer E. Gut nach dem Swissair-Grounding 2001 – mit einigen Telefonaten und abendlichen Sitzungen Milliarden für ein nationales Großprojekt loseisen.

Ähnliches gilt für die anderen Organisationen der Wirtschaft. Wer folgt heute dem Gewerbeverband? Welche Interessen vertritt eigentlich der Bauernverband – diejenigen der Bio-, der IP-, der Berg-, der Groß-, der Klein- oder der Talbauern? Der Filz hat sich zerrieben. Die berühmte oder berüchtigte Achse aus Freisinn, Wirtschaft, Armee ist gebrochen. "Die Schweizer Politik wird nicht mehr wie eine private Firma geführt", sagt der Politologe Hanspeter Kriesi. "Man hat alles weniger unter Kontrolle."

Neue Kräfte haben Gegendruck aufgebaut; Figuren, welche von "der Wirtschaft" noch vor wenigen Jahren belächelt worden wären, bestimmen unseren Weg entscheidend mit. Nick Beglinger ist so eine Figur. In einem luftigen Büro hinter dem Hauptbahnhof Zürich arbeitet der 43-Jährige mit einem Dutzend junger Angestellter. Swisscleantech nennt sich der Verband, der das "Sprachrohr der nachhaltigen Schweizer Wirtschaft" sein will und so unterschiedliche Firmen wie die Alternative Bank, Energie Wasser Bern, Pavatex oder Tetrapak vereint. Er steht an der Spitze der Energiewende.

Swisscleantech ist ein Start-up der Politik. Es war im September 2007 in Abu Dhabi, als Beglinger erstmals mit dem Schweizer Politbetrieb in Kontakt kam. Der Unternehmer und ehemalige McKinsey-Berater betreute für die Wüstenherrscher das Ökostadt-Projekt in Masdar, als Bundesrätin Doris Leuthard in den Nahen Osten flog. Sie beauftragte die Botschaft, ihr einen Besuch in Masdar zu vermitteln. "Dann lud mich Frau Leuthard zum Abendessen der Delegation ein. Und da sagte sie mir: ›Bringen Sie das Thema Cleantech doch in die Schweiz.‹ Ich wusste damals kaum, wie viele Bundesräte es gibt." Drei Monate später gründete Beglinger eine Stiftung, im Jahr darauf gab er seinen Job in einer globalen Bauberatungsfirma auf. Er tat, was er am besten kann: Er machte eine Analyse. "Und die zeigte: Wir brauchen einen neuen Wirtschaftsverband."