Das Bild, auf das sich alle Blicke richten, flimmert auf. Es zeigt das Weiße Haus in Washington, es zeigt ein leeres Rednerpult, dann zerfällt es in Pixel. Die Männer vor dem Fernsehschirm stöhnen auf, Oberst Abdel Dschabbar Akaidi greift zur Fernbedienung.

Er sitzt im Hauptquartier der Freien Syrischen Armee (FSA) in Aleppo. Mit seinen wichtigsten Offizieren wartet er auf den Moment, der dem Bürgerkrieg in Syrien eine Wende geben könnte. Nur noch wenige Minuten sind es an diesem Samstag, dem 31. August, dann wird Barack Obama seine Rede halten. Oberst Akaidi rechnet fest damit, dass die Amerikaner unmittelbar nach der Rede angreifen werden. Mit ausgestrecktem Arm hält er die Fernbedienung in Richtung Fernseher und wechselt den Sender, bis irgendwann das Standbild mit dem leeren Rednerpult wieder erscheint.

In Washington tritt der amerikanische Präsident ans Mikrofon. In Aleppo richtet sich Akaidi nervös in seinem Stuhl auf. Er hat dunkle Augenringe, ist unrasiert, müde. Seit Tagen hat er kaum geschlafen, jetzt stützt er sein Kinn auf die Fäuste. Der 52-jährige Akaidi kommandiert den Großteil der Rebellentruppen in der Provinz Aleppo und gilt als einer der wichtigsten Anführer der bewaffneten Opposition.

Das syrische Chaos Blatt-Dossier Infobox Das syrische Chaos Zweieinhalb Jahre nach Beginn des Bürgerkriegs ist die bewaffnete Opposition immer noch zersplittert. Geschätzt 1.200 Gruppen kämpfen gegen das Assad-Regime – und manchmal bekämpfen sie auch einander. Die wichtigsten Akteure im Überblick. FSA Freie Syrische Armee (FSA) Gegründet im August 2011 von Deserteuren der regulären Streitkräfte, sollte die FSA den Kern einer künftigen syrischen Armee bilden. Zwar verfügt sie formal über ein Oberkommando. Aber dem fällt es schwer, Operationen zu koordinieren. Die FSA bleibt eine lose Vereinigung verschiedener Milizen und Gruppen, teils säkular, teils gemäßigt, teils ultrareligiös. Viele Milizen sind an Dörfer gebunden. DN Dschabhat al-Nusra (DN) Die Kämpfer der "Front" eint nicht die Herkunft, sondern der fanatische Glaube. Sie unterstützten seit Anfang 2012 die Dorfmilizen, beschafften Nahrungsmittel für die Bevölkerung, kümmerten sich um die Infrastruktur. So erhielt die DN viel Zulauf. Zu ihren Methoden gehören Entführungen und Morde an Andersgläubigen. ISIS Islamischer Staat im Irak und in Syrien (ISIS) Eine besonders brutal auftretende dschihadistische Gruppe, die im Norden Syriens die DN verdrängt, ist der ISIS. Er soll die Kräfte von Al-Kaida im Irak und in Syrien bündeln. Zusätzlichkämpfen auch Islamisten aus Europa, Nordafrika und dem Kaukasus in seinen Reihen. Schon 6.000 Ausländer sollen in Syrien unter Waffen stehen, und es werden mehr. Kämpfer des ISIS haben in den vergangenen Monaten Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, Journalisten sowie gemäßigte Rebellen entführt und ermordet. Einige Experten sehen in ihm die transnationale Terrorgruppe der Zukunft.

"Good afternoon, everybody", sagt der Präsident.

In den vergangenen Tagen hat Akaidi seine Kämpfer neu positioniert und Munition verteilt. Er will, dass seine Truppen zeitgleich mit den amerikanischen Kampfjets angreifen.

Niemand spricht, während Obama redet. Der Deckenventilator klappert an seiner Plastikhalterung, der Stromspannungsregulator piept und piept. Jeder Ton ist wie ein Nadelstich.

Dann sagt Obama: "Ich habe beschlossen, die Anwendung von Gewalt von den Abgeordneten des amerikanischen Volkes im Kongress autorisieren zu lassen."

Akaidi öffnet den Mund, schließt ihn wieder, schweigt. Sein Blick wendet sich vom Fernseher und von Obama ab und richtet sich auf den Boden. "Der blufft", sagt er, "die USA werden heute Nacht angreifen."

Einer der Offiziere tritt an ihn heran, flüstert ihm etwas ins Ohr. Statt amerikanischer Flugzeuge sind zwei syrische in der Luft. Akaidis Hauptquartier ist ein häufiges Ziel.

Der syrische Bürgerkrieg ist in seinem dritten fürchterlichen Jahr. Das Regime hat das Land mit seiner Luftwaffe und den Scud-Raketen in die Postapokalypse gebombt. Bis zur Unkenntlichkeit hat die Gewalt Städte und Dörfer zerstört. Ein Drittel der Bevölkerung ist auf der Flucht. Nach Angaben der Vereinten Nationen starben bisher mehr als 100.000 Menschen. Die wahre Zahl der Toten liegt vermutlich weit darüber.

Mittlerweile kontrollieren die Rebellen weite Teile Syriens, allerdings sind sie in viele Fraktionen gespalten. Seit Anfang des Jahres haben sich extreme Islamisten an die Spitze des Aufstandes gestellt. Es sind längst nicht mehr allein Assads Soldaten, die Grausamkeiten begehen.

Der Westen, einst Hoffnungsträger der Rebellen, ist für einige von ihnen zum Hassobjekt geworden. Mehrere Dutzend westliche Reporter wurden in den vergangenen Monaten gekidnappt, von Radikalen, die ihnen vorhalten, Spione zu sein, von Verbrecherbanden, die Geld machen wollen. Einer, der fliehen konnte, hat sich nach seiner Rückkehr nach Deutschland erhängt.

Auch die Helfer ausländischer Journalisten werden jetzt Opfer der Islamisten. Die Medienaktivisten gehörten zu den Ersten, die friedlich gegen Assad auf die Straße gingen. Nun verschwinden viele in den Kerkern radikaler Gruppen. Anfang August traf es auch Khalid*, der mich auf meinen drei letzten Reisen nach Syrien begleitet hatte. Er ist jetzt Gefangener der grausamsten aller Splittergruppen, des Islamischen Staats im Irak und in Syrien (ISIS). Die Gruppe ist ein Auffangbecken für Dschihadisten aus aller Welt. Sie wird vom irakischen Al-Kaida-Chef geleitet. Die Anklage des ISIS: Khalid habe mit Ausländern kooperiert.

Die Kollegen, die mit ihm arbeiteten, auch ich, würden Khalid gefährden, wenn wir versuchten, etwas für ihn zu tun. Wir sind zum Warten verdammt. Unter Medienaktivisten kursiert die Nachricht, für Montag sei die Hinrichtung ihres Freundes Khalid angesetzt, zwei Tage nach Obamas Rede. Sie erzählen, der ISIS habe sie vor die Wahl gestellt: Entweder einer von ihnen, den Freunden, könne Khalid töten – oder sie würden es selber tun.

Im sich ausbreitenden syrischen Chaos steht Oberst Abdel Dschabbar Akaidi für einen letzten Rest von Ordnung. Er war einmal ein Mann des Regimes: Als Oberst diente er in Assads Armee. Im Frühjahr 2012 lief er zu den Rebellen über. Er gründete den Revolutionären Militärrat der Provinz Aleppo, um die vielen einzelnen Gruppen besser zu steuern und ihnen eine Kommandostruktur zu geben. Unter Akaidis Führung eroberte die FSA im Sommer 2012 die östliche Hälfte Aleppos; doch bald zerfiel die Rebellenarmee wieder in Uneinigkeit. Der Militärrat wurde bedeutungslos, Akaidi kam zeitweise in Haft. Er gab aber nicht auf. Mittlerweile, so heißt es, wird er wieder von drei Vierteln der kämpfenden Brigaden anerkannt – was im syrischen Bürgerkrieg ein hohes Maß an Einigkeit ist.

Auf dem Schlachtfeld verkörpert Akaidi den Glauben an eine geeinte Opposition. Ein Glaube, den niemand zerstören will. Akaidi trifft türkische Militärs, um mit ihnen abzustimmen, wie man sich im Fall einer US-Intervention verhalten werde, er bespricht mit den Islamisten des ISIS, wer wann wen attackiert. Mit denselben Leuten, die Khalid gefangen halten, einen Mann, der auch in Akaidis Hauptquartier ein häufiger Gast war.

Es ist ein Balanceakt, bei dem Akaidi täglich abstürzen kann.