Es gilt, ein Wort des SZ-Kollegen Daniel Brössler aufzunehmen, der mit Blick auf Syrien schreibt, der Westen drohe "in atemberaubendem Tempo ›deutsch‹ zu werden". In der Tat "germanisiert" sich die Sicherheitspolitik auf beiden Seiten des Atlantiks in Richtung "ohne mich". Oder: "Lieber jahrelange Verhandlungen als einen Tag Krieg". In England hat das Parlament den Premier abgeschossen, der eine Kriegsresolution haben wollte. Frankreichs Präsident würde das gleiche Schicksal in der Nationalversammlung ereilen. In Washington freut sich Obama (wie in Damaskus Assad) über die Galgenfrist oder gar Begnadigung. Gebombt wird nicht, falls der Diktator seine Gaswaffen rausrückt, statt bloß auf Zeit zu spielen. Putin sei Dank.

Groß ist die Erleichterung. Die drei Haudegen des Westens, die stets bereit waren, blankzuziehen, gehen den "deutschen Weg". Welchen? Drücken wir’s etwas gelehrt aus. Nach dem zweifach gescheiterten Griff zur Weltmacht haben die Deutschen ihren Clausewitz endgültig begraben, der bekanntlich dozierte, frei nacherzählt: "Krieg ist die Fortführung der Politik unter Beimischung von Blei." Dieses einst nahtlose Kontinuum ist zerrissen. Gewalt ist kein Instrument deutscher Politik mehr. Die Bundeswehr wird als Treuebekundung zum Bündnis eingesetzt und am besten dort, wo kein Blei fliegt: vor der Küste des Libanon, in Kundus, wo die Rechnung mit dem Schul- und Brunnenbau allerdings nicht aufging. Irak, Libyen, Syrien: nein, nein, nein. Die Abstinenz wächst merkwürdigerweise mit dem Abstand zum Zweiten Weltkrieg.

Josef Joffe ist Herausgeber der ZEIT. Von 2001 bis 2004 war er auch ihr Chefredakteur, gemeinsam mit Michael Naumann. Davor leitete er das außenpolitische Ressort der Süddeutschen Zeitung. Weitere Texte von ihm finden Sie hier.



Bloß schreitet auch die "Germanisierung" der westlichen Strategie voran. Die Allergie gegen Clausewitz greift auf die Kriegernationen Frankreich, England und Amerika über. So die USA doch noch in Syrien eingreifen, werden sie wohl allein fliegen – gesetzt den Fall, dass ein meuternder Kongress wider die Wahrscheinlichkeit sein Plazet erteilt. Nun wollen wir nicht der journalistischen Versuchung verfallen, aus drei Beispielen schon eine Theorie zu drechseln. Auch gibt es sehr gute Gründe gegen die Verstrickung in einen Binnenkrieg. Wie die ausgeht, zeigt das fatale Scheitern im Irak und in Afghanistan. Und doch wird ein Trend sichtbar, der seine eigenen Probleme aufwirft.

Aus dem Chaos der Beschlussfindung zwischen Washington, Stockholm und Vilnius schält sich keine multi-, sondern eine "apolare" Welt heraus: keine Macht für niemanden. In das Vakuum stieß naturgemäß Russland, das Clausewitz keineswegs vergessen hat und mit dem Schachzug der C-Waffen-Internationalisierung die West-Figuren vom Brett gefegt hat. Mehr noch: Die beiden Hauptspieler – hier Deutschland, dort Amerika – haben abermals bewiesen, dass sie zum Führen weder bereit noch fähig sind.

Just, da sonst niemand in den Ring steigen will oder kann, präsentieren sich Berlin und Washington als "Greta-Garbo-Mächte", in Erinnerung an die berühmte amerikanische Schauspielerin, die mit dem Spruch "I want to be alone!" – "Lasst mich in Ruhe!" – in die Filmgeschichte eingegangen ist . Bei Deutschland ist es habituell, bei Amerika neu. Deutschland kann sich Selbstabkapselung noch leisten, Amerika nicht. Es riecht nach Zeitenwende, und sie duftet gar süß in den Nasen jener Staaten, die dem Verbund von Gewalt und Diplomatie nicht abgeschworen haben. Sein Name ist "Machtpolitik".