War es eine diplomatische Meisterleistung oder ein sagenhaftes Missgeschick? Ja, es gebe noch eine Alternative zu einem Militärschlag, antwortete Amerikas Außenminister John Kerry am Montag in London fast beiläufig auf die Frage einer Journalistin. Syriens Regierung könne ihre sämtlichen chemischen Waffen innerhalb der nächsten Woche der internationalen Gemeinschaft aushändigen, ohne Verzögerung.

Ob sich Kerry die Idee nun selbst ausgedacht oder ob Barack Obama sie am Rande des G-20-Gipfels in St. Petersburg bei einem Treffen mit Wladimir Putin entwickelt hatte, ob sie ursprünglich eine ernsthafte politische Initiative war oder mehr eine rhetorische Geste – der US-Außenminister hat als Erster den Gedanken einer internationalen Kontrolle syrischer Chemiewaffen in die Welt gesetzt. Russland machte sich den Vorschlag sofort zu Eigen, Syrien signalisierte sein Einverständnis, die Idee beherrscht inzwischen die Weltpolitik.

In den Vereinigten Staaten hoffen die einen, dass Kerry seinem kriegsmüden Land einen schweren innenpolitischen Konflikt über eine ungeliebte Intervention erspart hat. Die anderen befürchten, dass Amerika in eine russisch-syrische Falle getappt sein könnte – und sagen wie im Fall Iran ein endloses Tauziehen um die Bedingungen der Waffenkontrolle voraus.

Den Parlamentariern legte Kerry Bilder von Giftgasopfern vor

Die Ironie dieser Friedensinitiative ist, dass John Kerry bis vor Kurzem in der amerikanischen Regierung noch der wichtigste Anwalt eines Militärschlags gegen Baschar al-Assad war. "Wir wissen mit hoher Bestimmtheit, dass die syrische Regierung hinter dem Giftgasanschlag steht", erklärte er der Weltöffentlichkeit. Zweifelnden Parlamentariern legte er in einer geschlossenen Sitzung ärztliche Protokolle und Bilder von Giftgasopfern vor.

John Kerry Kerrys Kriege 1966 Nach dem Politikstudium geht Kerry zur Armee. Während seines vierjährigen Dienstes kämpft er auch in Vietnam. Danach tritt er als hochdekorierter Soldat und Kriegsgegner auf (siehe Bild unten).



1984 In Massachusetts wird er in den US-Senat gewählt. Dort stimmt er 1991 gegen den ersten Irakkrieg. Von 2009 an sitzt er dem Auswärtigen Ausschuss vor. Als er 2013 Außenminister wird, scheidet er aus dem Senat aus.



2004 Als Präsidentschaftskandidat der Demokraten kritisiert er den Amtsinhaber George W. Bush wegen des zweiten Irakkrieges. Dann verliert er aber die Wahl.

Kerry warnte vor einer Beschwichtigungspolitik, wie sie die Westmächte 1938 auf der Münchner Konferenz gegenüber Nazideutschland betrieben hatten: "Das ist jetzt unser München", so der Katholik Kerry, dessen jüdischer Großonkel und Großtante in einem Konzentrationslager ermordet wurden. "Wir dürfen dem Schlachten nicht schweigend zusehen." Eine Mitarbeiterin sagt, es habe Kerry, der in den fünfziger Jahren als Sohn eines US-Diplomaten durch das geteilte Berlin radelte, besonders geärgert, dass ausgerechnet die Bundeskanzlerin mit ihrer Unterschrift unter eine harsche Syrien-Resolution zögerte.

Bereits wenige Tage nach dem Giftgasangriff am 21. August hat die Obama-Regierung Kerry als obersten Syrien-Ankläger ausersehen. Als ehemaliger Staatsanwalt versteht er sich aufs Plädieren. Im letzten Wahlkampf präparierte er Obama für die Fernsehdebatten mit dem Republikaner Mitt Romney. Zudem verfügt Kerry als ehemaliger Senator über beste Kontakte zu Abgeordneten beider Parteien. Und weil der hochdekorierte, ehemalige Vietnamsoldat seine Tapferkeitsmedaillen aus Protest gegen den Krieg wegwarf, halten ihn selbst Linke und Liberale für glaubwürdig.

Auch wenn Kerry 2003 für den verhassten Irakkrieg votierte, was er bald bereute, nehmen ihm die Interventionsgegner ab, dass er nicht leichtfertig für einen Militärschlag eintritt. Noch heute wird er für seine bittere Vietnam-Anklage gerühmt. "Wie bittet ihr einen Mann, der Letzte zu sein, der für einen Fehler sterben muss?", donnerte der 1,94 Meter große Patrouillenbootkommandant nach seiner Rückkehr aus dem Krieg in einer Kongress-Anhörung.

Für Kerry sind diese Wochen die beste Gelegenheit, endlich aus dem Schatten seiner Amtsvorgängerin Hillary Clinton herauszutreten; er kann den Ruf loswerden, im Vergleich mit ihr zu weich zu sein. Seit Monaten schon plädiert er für eine schärfere Gangart gegenüber dem syrischen Präsidenten Assad. "Sollen wir uns abwenden, nur weil die Vereinten Nationen Werkzeug einer Ideologie oder einzelner Nationen geworden sind?", hält er den Kriegsskeptikern entgegen. Kerry ist allgegenwärtig, im Kongress, im Fernsehen, auf der internationalen Bühne. Fünf Talkshows bestritt er an einem einzigen Vormittag. Er ist das Gesicht und das Sprachrohr der Syrien-Kampagne.

"Endlich am Ziel", wird er sich gesagt haben, als Obama ihn am 1. Februar zum Außenminister machte. Konnte er 2004 schon nicht Präsident werden, wollte er wenigstens den zweitbesten Job und zu Amerikas oberstem Diplomaten werden. Nur knapp unterlag Kerry damals George W. Bush, sein später Widerstand gegen den Irakkrieg hätte ihn fast zum Sieg getragen. Doch Kerry wirkte steif und überheblich, selbst seine Anhänger konnten sich für den unterkühlten, aristokratisch wirkenden Neuengländer nie wirklich erwärmen. Unter Demokraten wird der distinguierte Herr aus Boston, der seit seiner Kindheit auf einem bretonischen Landgut ausgezeichnet Französisch spricht und eine Vorliebe für feine Kleidung und teures Essen pflegt, spöttisch "der Brahmane" genannt.

Doch Kerry ließ sich die Schmach der Niederlage nicht lange anmerken und engagierte sich in seinem neuen Amt als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Senat. Außenpolitik war schon immer seine Leidenschaft. Früh stellte er sich auf die Seite des Präsidentschaftskandidaten Obama. Doch der gab 2009 Hillary Clinton den Vorzug als Außenministerin – und auch jetzt, in der zweiten Amtszeit, war Kerry wieder nicht Obamas erste Wahl. Der Präsident hätte lieber die Nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice an der Spitze des State Department gesehen. Der 69-jährige Kerry schien ihm zu konventionell. Doch Rice drohte am Veto der Republikaner zu scheitern.