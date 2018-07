1. Napoleon soll einst in einem ledergepolsterten Einmannschlitten aus Russland geflohen sein. Das Gefährt steht in der neuen Schau Blutige Romantik des Militärhistorischen Museums über die Befreiungskriege. War Bonaparte wirklich damit unterwegs? Belegt ist, dass er besagte Reise am 14. Dezember 1812 von Dresden aus in einer königlich-sächsischen Kutsche auf Kufen fortsetzte.

2. In England konnte man da längst auf Napoleon, ähm ... Also, die politische Aussage des Nachttopfs mit Napoleon-Bildnis auf dem Boden sei eindeutig, so das Museum.

3. Es werden zwei britische Uniformen ausgestellt, die daran erinnern, dass Großbritannien reichlich 20 Jahre lang – und damit länger als jede andere Nation – gegen Napoleon kämpfte. Auch wenn die beiden Exponate einst ausgerechnet von deutschen Emigranten getragen wurden, die auf Seiten der Briten fochten.

4. Ein Zinnsoldatenbildnis zeigt sächsische Truppen beim Russlandfeldzug an Napoleons Seite. Die Deutschen (Preußen ausgenommen) waren zunächst auf Frankreichs Seite. Bonaparte rekrutierte fast die gesamte königlich-sächsische Armee (27.000 Soldaten) . Nur rund 11.000 kehrten zurück.

5. Ein Plakat, mit dem Württembergs König Friedrich I. über die Einführung einer "Allgemeinen Vermögenssteuer" zur Kriegsfinanzierung informierte.

6. Patriotisch bestickte Fahnen, die einst stolz der Preußische Landsturm hisste – obwohl er, miserabel ausgestattet, zum letzten Aufgebot zählte.

7. Ein lederner Fingerling schützte Artilleristen, wenn sie beim Reinigen der Kanone nach dem Schuss das Zündloch zuhalten mussten.

8. Eine Losmarke veranschaulicht, dass in Frankreich das Glück entschied, ob Wehrpflichtige eines Jahrgangs eingezogen oder zurückgestellt wurden.

9. Eine kunstvoll gravierte Metallplakette (mit Ort und Datum der Verwundung) ließ sich ein Soldat der Kaiserlichen Garde an seiner Armprothese anbringen.

10. Mit Schutz- oder Himmelsbriefen, die sie mit Beschwörungen gegen Verwundung, Gefangennahme oder Tod versahen, baten Angehörige um Verschonung ihrer Soldaten im Feld.

11. Die Sammlung neuer teutscher Kriegslieder enthält populäre Lieder der Zeit, etwa Theodor Körners Lützows wilde verwegene Jagd über die "Schwarzen Jäger" des Freiherrn von Lützow, den berühmtesten Freiwilligenverband der Befreiungskriege.

12. Ein Halbmond genanntes Flügelhorn diente deutschen Truppen als Signalinstrument. Sein Klang soll weicher und "romantischer" als der von Trompeten gewesen sein.

13. Eine Kanonenkugel aus Eisen wurde am 4. Juni 1813 abgeschossen – im Gefecht bei Luckau, wo die Preußen unter General von Bülow die Franzosen unter Marschall Oudinot stoppten.

14. Drei Silberlöffel erhielt nach Kriegsende eine Magdeburger Familie zurück, die ihr Silberbesteck zur Kriegsfinanzierung gespendet hatte.

15. Das Tragen prunkvoller Goldhelme nebst Kürass und Pallasch befahl Bayerns Kriegsminister seiner Kavallerie, obwohl das eigentlich als viel zu teuer galt.

16. Ein von Luise von Preußen besticktes Strumpfband erinnert an den Glauben, dass die Demütigung Preußens durch Napoleon der Königin das Herz gebrochen hatte – woraufhin sie verstarb. Der Kampf gegen den Imperator sollte auch die Königin rächen.

17. Per Anschlag informierte General Blücher über den Einmarsch der Preußen: "Sachsen! Wir Preußen betreten Euer Gebiet, Euch die brüderliche Hand bietend."

18. In einer gepolsterten Transportkiste ließen die Wettiner ihre Schätze aus Dresden nach Königstein in Sicherheit bringen, darunter die Rubingarnitur der Juwelensammlung, die der "Erste Inspector" des Grünen Gewölbes zu Privatzwecken verscherbelte.

19. Einen Bogen ließen Kalmücken oder Baschkiren in Dresden zurück, die mit den Truppen des russischen Zaren nach Sachsen gekommen waren.

20. Eine Quittung, die schwedische Soldaten über den Erhalt von "96 Portionen Lebensmittel" schrieben.

21. Aus der Suppenschüssel sollen plündernde französische Soldaten bei Pirna Erbsbrei und Brotteig gegessen haben und anschließend gestorben sein – was wohl eher an Krankheit und Entkräftung lag.