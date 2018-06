In letzter Zeit passiert es mir, dass Freunde aus der Ex-DDR mir von einer Art Déjà-vu berichten. Zum einen beklagen sie sich über ähnliche Ohnmachtsgefühle wie "damals": Man kann tun, was man will, es ändert sich nichts! Zum anderen drängt man sie, wenn auch mit moderateren Mitteln – zur Wahl.

Natürlich ist das falsch. Falsch schon deswegen, weil sich ja etwas geändert hat: Die DDR ist verschwunden! Dies ist übrigens passiert, weder weil die Leute gewählt noch weil sie nicht gewählt haben. Der letzte Grund für den Wandel besteht, kein Zweifel, darin, dass die DDR-Führung nicht den Willen des Volkes vertrat oder, um genauer zu sein, dass ihre Handlungen und Beschlüsse nicht vom Volk kontrolliert wurden.

Dabei gab es formal ein Kontrollorgan! Die Volkskammer. Das Problem war, dass diese Volkskammer das Volk nicht repräsentiert hat. Aber repräsentiert eigentlich der Bundestag das Volk?

Wir beschäftigen uns seit Wochen mit der Frage, wen wir wählen sollen, ob wir wählen sollen. Wir bezichtigen uns gegenseitig der Unverantwortlichkeit. Wir versuchen zu überzeugen oder geben uns politikverdrossen. Aber die Frage der Wahl trifft offensichtlich nicht den Kern der Sache.

Wenn in der Umfrage in der letzten Ausgabe der ZEIT knapp 60 Prozent einer – zugegeben nicht repräsentativen – Auswahl von Schriftstellern, Künstlern, Philosophen nicht in der Lage sind, eine Wahlempfehlung auszusprechen, dann kann man nicht davon ausgehen, dass den Befragten das Verantwortungsgefühl, die Kenntnis oder das Interesse fehlt. Sondern man muss darüber nachdenken, wo die Ursachen dafür liegen.

Selbstverständlich ist mir bekannt, dass über alternative Demokratieformen seit Langem und unter anderem von Jürgen Habermas nachgedacht wird und dass es einen Diskurs über die Frage gibt, auf welche Weise Demokratie wieder mehr werden könnte als ein zyklischer Urnengang, wie plebiszitäre und basisdemokratische Ansätze in die repräsentative Demokratie integriert werden könnten.

Der Bundestag erfüllt seine Funktion als Volksvertretung nicht mehr

All diese Vorschläge und Visionen sind geeignet, die demokratische Staatsform zu erweitern und zu beleben. Sie zielen jedoch nicht darauf ab, die repräsentative Demokratie abzuschaffen. Und falls sie es doch tun, so ist jedenfalls nicht abzusehen, wann solche Formen das Parlament in seinen Funktionen ablösen oder ersetzen könnten und ob sie es tatsächlich sollten. Deswegen ist es notwendig und – für meine Begriffe – überfällig, den Blick zugleich auf das Zentrum der repräsentativen Demokratie selbst zu richten, mit anderen Worten, die Frage zu stellen, ob unsere Demokratie tatsächlich repräsentativ ist.

Genau das würde ich bezweifeln. In meinen Augen erfüllt der Bundestag in seiner gegenwärtigen Form seine Funktion als Volksvertretung nicht oder nur schwach. Er kann das Volk schon deswegen kaum repräsentieren, weil die immer zahlreicher werdenden Nichtwähler und Politikverdrossenen in ihm nicht repräsentiert werden – und dies ist ein statistisch gesehen grauenhaft hoher Anteil! Hinzu kommt das bestehende Wahl- und Listensystem, das dafür sorgt, dass faktisch nur Personen mit Parteizugehörigkeit im Bundestag sitzen, die ihren Sitz – um es noch schlimmer zu machen – zumeist keineswegs den Wählern, sondern zum überwiegenden Teil einer Partei verdanken, wie man am geschlossenen Abstimmungsverhalten der jeweiligen Fraktionen unschwer erkennt.

Aber noch mehr als die Besetzung ist die Funktionsweise und Praxis des Bundestages entscheidend für die Beurteilung seiner Repräsentativität, und es wundert mich beinahe, dass in der ZEIT- Wahlumfrage in der letzten Ausgabe eigentlich nur Richard David Precht in die Nähe des Kernproblems weist, indem er die Parteien als "Selbsterhaltungssysteme" bezeichnet. Im Grunde weiß es jeder. Das gegenwärtige Wahlsystem verschafft der Regierung (der Exekutive) nämlich grundsätzlich zugleich die Mehrheit im Parlament (der Legislative), sodass, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, die Regierungspartei gewissermaßen über ihre eigenen Vorschläge abstimmt.