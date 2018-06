Frappiert hören wir von der diesjährigen Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt: Die wirkliche Zukunft des Automobils ist nicht das Einliterauto und auch nicht das Elektroauto, sondern das autonome Fahrzeug. Das Auto, das selbst chauffiert, im Volksmund Roboterauto genannt. War das nicht eben noch Science-Fiction? Und hatten uns die großen Automobilhersteller nicht immer wieder unisono das Lied vom freien, aktiven, sein Leben selbst gestaltenden Autofahrer gesungen, der niemals die Kontrolle über sein Auto würde abgeben müssen? Die einschlägige Forschung hatten wir schon abgeschrieben, ein Tummelfeld für abgedrehte Internetgiganten wie Google und übereifrige Unis in Berlin, Braunschweig und München. Nun erfahren wir, dass an allen Ecken und Enden der Republik autonome Prototypen herumkurven. Vorneweg Produkte der großen Automobilkonzerne und ihrer Zulieferer.

Genau genommen sind wir schon lange nicht mehr Herr über unser Auto. Das begann mit der Getriebeautomatik, die echte Puristen heute noch ablehnen. Ein richtiger Kerl schaltet selber! Unsichtbare Helfer beim Bremsen (ABS) sind schon lange im Einsatz. Nach dem "Elchtest"-Desaster kam eine assistierte Kurvenfahrt (ESP) hinzu und schließlich, mittels Radartechnik, das automatische Hinterherfahren auf der Autobahn (Abstandsassistenz). Heute drängeln sich elektronische Schutzengel, Helfer und Kontrolleure dermaßen dicht im Auto, dass es für den selbstbestimmten Automobilisten eng wird. Freie Fahrt für freie Fahrer? Ein naiver Traum!

Viele autonome Elemente sind schon in der Serienfertigung angekommen – Lastwagen, aber auch Kleine wie der Škoda Citigo bremsen vollautomatisch bis zum Stillstand, sobald sie ein Hindernis erkennen, das der Fahrer übersehen hat. Automatisches Einparken, Spurhalteassistenz – Schnee von gestern. Mercedes hat seiner neuen S-Klasse sogar eine Art "kleiner Autopilot" spendiert, der vollautomatisch das Staufahren übernehmen kann.

Um einmal in der automobilen Zukunft probezusitzen, hat unser Autor im derzeit avanciertesten käuflichen Autoauto Platz genommen, in der S-Klasse. Auf dem Beifahrersitz. Das Ganze fand auf dem Sindelfinger Testgelände statt, weil das Fahrzeug seine neuen Fähigkeiten im Alltagsverkehr selten zeigen muss. Zum Vergleich probierte er die fernere Zukunft aus: Eine Fahrt mit MIG, dem Roboterauto der Berliner Freien Universität. Hier war nur auf der Rückbank Platz. Im "fahrerlosen" Auto fuhren gleich zwei Fachleute mit, einer zur Überwachung des Autos, einer zum Bedienen des alles steuernden Rechners. Immerhin ging es hinaus ins wirkliche Leben – auf die Straßen von Berlin-Dahlem.