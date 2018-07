Wer sagt das? "Wenn einer behauptet, er arbeite smart statt hart, dann ist er wahrscheinlich dumm und faul." Ein Investmentbanker von Goldman Sachs – und zwar auf GSElevator, dem Twitter-Konto, das interne Gespräche aus dem amerikanischen Finanzkonzern verbreitet. Bereits über eine halbe Million Menschen verfolgen dort, was auf den Gängen und in den Fahrstühlen von Goldman Sachs so geplaudert wird. "Wenn du einen Wecker brauchst, dann brauchst du eher einen neuen Job", lautet ein Spruch der Goldmänner. Oder: "Wenn ich das Handy beantworte, sage ich immer, mein Akku sei gleich leer. Dann verschwendet der andere nicht meine Zeit." Wir lernen: Investmentbanker sind hart bei der Arbeit, stark im Geldverdienen – und unverwüstlich bei der Party danach.

Wenn also in diesem Milieu ein kantonaler Beamter auftaucht und sich erkundigt, wie man es denn so halte mit dem Arbeitsgesetz, dann mag dies skurril anmuten. Aber so geschah es. Mitte September durchsuchten Kontrolleure des Amtes für Wirtschaft und Arbeit die Filiale von Goldman Sachs in Zürich. Sie löcherten die Manager über so trockene Themen wie Arbeitszeit, Stundenerfassung, Gesundheitsschutz und Überzeitregelung. Wie der Tages-Anzeiger erfuhr, hatte der Schweizerische Bankpersonalverband die Sache ins Rollen gebracht. Peter-René Wyder, der Präsident der Angestelltenorganisation, bestätigt: Man habe konkrete Hinweise erhalten, dass die Leute bei Goldman Sachs oft über die branchenüblichen 42 Stunden hinaus arbeiten – ohne dass die Zeiten erfasst werden. "Teilweise sind es 50 bis 60 Stunden."

In keiner anderen Branche werden Geheimnisse so schnell öffentlich

Dass in den Banken nicht nur viel verdient, sondern auch lange gearbeitet wird, ist bekannt; in keiner Branche registrieren die Statistiker so viele Überstunden. Dieses Gebahren aber verstößt eigentlich gegen das Arbeitsgesetz, das bei 45 Stunden eine Obergrenze setzt. Der staatliche Paragraf trifft also auf die Zwänge einer globalisierten Arbeitswelt – oder wie es Balz Stückelberger ausdrückt, der Geschäftsführer des Banken-Arbeitgeberverbandes: "Ist es sinnvoll und noch zeitgemäß, wenn ein Investmentbanker sagen muss, ob er um 7 oder 8 Uhr ins Büro gekommen ist?" Doch die Aktion in Zürich deutet an, dass das Bankpersonal inzwischen stärker aufmuckt. Als diverse Finanzhäuser im Steuerstreit mit den USA Mitarbeiterdaten nach Washington übermitteln wollten, zogen mehrere Angestellte vor Gericht und verzögerten die Sache teils mit Erfolg. Und vor einem Monat, Mitte August, verspürte ein anderes Finanzhaus unerwarteten Druck von unten, ausgerechnet im betulichen Genfer Private Banking. Dort sollen bei der Verschmelzung der Privatbank UBP mit Teilen der Bank Lloyds zahlreiche Arbeitsplätze verschwinden, über 200 Personen könnten die Kündigung erhalten. Einen Sozialplan erarbeiteten die Unternehmen gar nicht erst, sie machten Einzelangebote für Einzelpersonen – und plötzlich drohten die Betroffenen mit Widerstand, ja mit einem Warnstreik in den Backoffices. Das brachte die Lloyds-Vertreter an den Verhandlungstisch zurück, man suchte ein neues Paket, das insbesondere die Anliegen der älteren Entlassenen stärker berücksichtigt. Nach fünf Gesprächsrunden brachen die Banken die Sache allerdings wieder ab.

Nun muss man hier nicht, wie es die Fachzeitung L´Agefi aus der Romandie tat, gleich "eine neue Ära in den Sozialkonflikten" der Finanzbranche ausrufen. Der Bankpersonalverband hat Mühe, seine Mitgliederzahlen zu halten, und revolutionär gebärden sich die helvetischen Banker noch lange nicht. Andererseits ist die Loyalität der Mitarbeiter weg – die Daten-CD-Diebe liefern nur die spektakulärsten Beispiele dafür. Auch sonst, und das ist bemerkenswert, schaffen es die Finanzhäuser kaum noch, gewichtige organisatorische Pläne, strategische Projekte oder sonstige Interna unter dem Deckel zu halten. In wohl keiner anderen Branche landen so viele Geheimnisse so rasch an der Öffentlichkeit. Dass Gewerkschafter über die Stundenerfassung bei Goldman Sachs informiert sind, wäre vor wenigen Jahren noch als Liftwitz erschienen; jetzt spiegelt es die Stimmung in den Großraumbüros.

Die Schläge gegen die Finanzwelt und das Swiss Banking hallen eben auch hier nach. "Wir leben jetzt in einer Zeit, in der es effektiv Probleme gibt in der Branche", sagt Peter-René Wyder. "In einer langen Periode konnten es sich die Banken zuvor leisten, Streitpunkte gentlemanlike zu lösen." Das heißt: Wer entlassen wurde, durfte auf ein großzügiges Ausstiegspaket hoffen. Und wer zu viele Überstunden leisten musste, konnte das Problem einfach anders lösen: Er suchte sich einen neuen Job. Aber den gibt es heute nicht mehr.