1/6 Das Detroit Institute of Arts und einige Innenansichten 2/6 3/6 © Detroit Institute of Arts 4/6 5/6 6/6

Ein paar Autominuten nördlich von Downtown Detroit, wo laute Popmusik aus leeren Bürotürmen vergeblich die Gespenster des Untergangs vertreiben soll, erzählt das weiße Beaux-Arts-Gebäude des Kunstmuseums auf seiner Insel aus gepflegtem Grün von nichts als Trost und Frieden. Im lichtdurchfluteten Innenhof blättern die Besucher auf Lederfauteuils in den ausliegenden Kunstbüchern und erholen sich vom Ansturm der Bilder, von all der grandiosen Kunst, die dieses Haus zu bieten hat, von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart. In der ersten Etage wirft Annmarie Erickson einen langen Blick auf das Porträt der Leonor de Toledo, gemalt von Bronzino, einem der kühnsten Renaissancemaler überhaupt. "Die Leute behaupten, in dem Bild gehe es nur um das prächtige Gewand. Da muss ich widersprechen: Leonor ist eine starke Frau, die alle Macht in ihren Händen hält", sagt die Vizedirektorin des Detroit Institute of Arts (DIA) über ihr Lieblingsgemälde.

Seit dem 18. Juli dieses Jahres ist das Schicksal der mächtigen florentinischen Herzogin ungewiss: An jenem Tag ging es für die Stadt Detroit nicht mehr weiter, sie musste Konkurs anmelden, und der Krisenmanager Kevyn Orr wurde beauftragt, in jedem Winkel nach liquidierbaren Werten zu fahnden, um die Gläubiger zufriedenzustellen. Es kam, wie es kommen musste: In der geschundenen Industriemetropole, wo man einen ganzen Wolkenkratzer für eine Million, eine verfallene Villa für 10.000 und einen Bungalow für 500 Dollar kaufen kann, muss das Kunstmuseum mit seiner kostbaren Sammlung als unwiderstehliche Verlockung erscheinen.



Eine funkelnde Schatztruhe mitten im Armenhaus, die letzte Bastion des verflossenen Reichtums. Der Insolvenzverwalter hat das Auktionshaus Christie’s beauftragt, jene gut 3500 Werke des DIA zu begutachten, die eindeutig nur mit Geldern der Stadt angekauft wurden. Allein 200.000 Dollar soll diese Schätzung kosten. Dafür wurde Christie’s in der Presse heftig angegriffen, aber die erste Phase der Inventur hat bereits begonnen, Hunderte Exponate, die derzeit ausgestellt werden, sind betroffen. Später sollen auch eingelagerte Arbeiten, die mehr als 50.000 Dollar wert sind, in Augenschein genommen werden.

Das DIA ist nicht nur ein Symbol vergangenen Stolzes. Hier in dieser Stadt, in der jeder dritte Bürger in Armut lebt und 85 Prozent der Einwohner Afroamerikaner sind, hier erweist sich das große, traditionsreiche Kunsthaus auch als Tempel einer weißen Elite. Ihr verdankt sie die Sammlung, die Wohlhabenden haben es mit ihren Stiftungen und Spenden über Jahrzehnte geprägt. Und wenn es jetzt darum geht, ob das Selbstporträt von Vincent van Gogh verkauft werden soll, damit den Armen der Stadt ihre Rente gezahlt werden kann, dann ist der Streit um die Bilder auch ein Streit zwischen oben und unten. Bei den Rassenkrawallen 1967 standen Soldaten mit Maschinengewehren auf dem Dach des Museums, diese Bilder prägen noch immer das kollektive Gedächtnis.

In die hitzige Debatte darüber, was die Kunst denn zählt, wenn es um die nackte Existenz geht, würde sich Annmarie Erickson am liebsten nicht weiter einmischen. Während sie von Bronzinos Leonor zu Breughels bäuerlichem Hochzeitstanz hinüberschlendert, vorbei an vielen goldgerahmten Werken, erklärt sie ihre Haltung: "Ich weigere mich, den Verkauf von Kunstwerken mit der Rettung der Rentner gleichzusetzen, zumal sie bei einer Konkursabwicklung an letzter Stelle stehen. Erst werden die Anleihegläubiger, die Banken und die Versicherungen bezahlt. Auf einen Konflikt zwischen Brot und Kunst lässt sich das nicht einfach zuspitzen."

Andere Großstädte wie Los Angeles, Baltimore, Pittsburgh und Chicago, die seit Jahren auf den Abgrund der Insolvenz zusteuern, beobachten die Entwicklungen in Detroit mit banger Faszination. Dabei ist die Situation hier insofern nahezu einmalig, als die Sammlung des Museums und das Gebäude seit 1919 der Stadt gehören. Zwar wurde es 1885 als private Organisation ins Leben gerufen, doch die Gründer – darunter die Zeitungsmagnaten James Scribbs und Ralph Harmon Booth – kümmerten sich nicht darum, einen soliden Stiftungsfonds aufzubauen, dessen Zinsen die Betriebskosten getragen hätten. Während des rapiden Aufschwungs der 1920er Jahre begab sich die überaus reiche Stadt dann auf einen Shoppingtrip im ganz großen Stil und kaufte Das Fenster von Matisse, den Heiligen Hieronymus von van Eyck, Rembrandts Heimsuchung sowie zahllose andere Meisterwerke. Mit der Depression von 1929 kam der erste denkwürdige Einbruch, gefolgt von periodischen Krisen, bis schließlich 2008 die Rezession zu katastrophalen Budgetkürzungen führte. Kein anderes Museum der USA ist so gnadenlos an das Wohl und Weh seiner Stadt gefesselt wie das DIA.

In der Autostadt, die seit 1950 mehr als die Hälfte ihrer damals 1,8 Millionen Einwohner und einen noch größeren Teil ihrer industriellen Kraft verloren hat, ist heute der Himmel selbst zur Hauptverkehrszeit smogfrei. Ungehindert fällt das Licht durch das Glasdach in den Innenhof mit Diego Riveras spektakulären Detroit Industry-Fresken, die Henry Fords Sohn Etsel 1932 bei dem mexikanischen Marxisten in Auftrag gab. Großmütig akzeptierte Ford junior die monumentale Darstellung kapitalistischer Ausbeutung und utopischen Aufbruchs. "Die Fresken sind unsere Mona Lisa und das Herz von Detroit, sie künden vom Geist unserer Stadt", sagt Erickson. Andächtig stehen die Besucher vor den komplexen Szenen: überall bekannte Gesichter, von Gene Harlow bis zu Thomas Edison. Die grandiose Halle allein verleiht dem DIA seinen Platz unter den bedeutendsten amerikanischen Museen. Ohne seine Werke von Caravaggio, von Rothko oder Henry Moore "wäre es immer noch ein wunderbares, aber kein großes Museum mehr", sagt Annmarie Erickson. In den Augen von Graham Beal, seit 1999 Direktor des Hauses, würde es diese Verluste nicht überleben.