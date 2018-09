In letzter Zeit tauchen im Land immer wieder beunruhigende Plakate auf. Man erkennt Konterfeis, liest Slogans, sieht schöne Landschaften. Aber es fehlt das Wichtigste: das Impressum. Das Hineingedrückte sozusagen. Offenbar genügt es nicht, dass schon die Slogans dazu angetan wären, den Wählern einiges hineinzudrücken. Ein Impressum kann auch als Aufgedrücktes verstanden werden. Ein wesentlicher Bestandteil des Wahlkampfs übrigens, der nicht zu kurz kommen sollte. Wie oft werden uns etwa Dinge ungewollt aufs Auge gedrückt? Doch nicht nur das Impressum fehlt schmerzlich. Sämtliche Affichierungen sollten auch mit einem Expressum versehen werden. Das Herausgepresste wäre dann ein schönes Synonym für Lohnnebenkosten oder Steuerbelastung. Zur Entlastung für vorangehende Expressa müsste dann auch ein Apressum pro Plakat eingeführt werden. Diese Entpressung lässt die stets in Vorwahlzeiten aufkeimende Hoffnung auf Erleichterungen sprießen. Das Plakat an sich ist ja wiederum eine Art Präpressum, also ein Vorpressen in die Öffentlichkeit. Durchaus verständlich, wer gewählt werden will, muss sichtbar werden, da genügt nicht nur gute Presse. Das sollte aber mit Nachdruck geschehen, also mithilfe eines Postpressums. Um die Positionen klarer zu machen, wäre natürlich ein Propressum hilfreich, das verrät, wofür die Plakatierten stehen. Oder allenfalls auch ein Contrapressum für die Aggressiveren. Schließlich geht es ja bei dieser Richtungswahl um ganz essenzielle Inhalte. Daran sollte man denken, um nicht ins Depressum zu stürzen.