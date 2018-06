Inhalt Seite 1 — Hurra, es wird wieder knapp Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es war einmal, da galt der Schnorrer als eine ehrbare Persönlichkeit, jedenfalls wenn er es zu einer gewissen Kunstfertigkeit gebracht hatte. Legendär war der Literat Peter Altenberg, der zur Wiener Kaffeehausszene um die Wende zum 20. Jahrhundert zählte und seinem Bruder einmal den Hilferuf schrieb: "Lieber Georg, schicke mir 100 Kronen, habe mein ganzes Geld auf die Postsparkassa getragen und starre nun dem Hungertod entgegen."

Womit wir bei der FDP wären. In dieser Woche bittet sie inständig um Hilfe, nachdem sie bei der bayerischen Landtagswahl nur 3,3 Prozent der Stimmen erzielte. Sie dürfte erhört werden, denn sowenig wie man sich einst das Kaffeehaus ohne Schnorrer vorstellen konnte, sowenig mögen sich heute viele – wohl ausreichend viele – den Bundestag ohne FDP denken.

Aber erst einmal muss gejammert werden. Es gehe um ihre Existenz, die Liberalen ringen die Hände, und mit ihnen ein Teil der Presse. Allerdings – Überraschung! – kennen die Freidemokraten das Mittel, mit dem man sie vielleicht doch noch vor dem politischen Aussterben bewahren kann: Ein paar Zweitstimmen sollten reichen, um die Partei im Bundestag zu halten. Im Rheinland kommt es sogar zu vereinzelten Absprachen zwischen CDU und FDP: Die Erststimmen für christdemokratische Kandidaten, die Zweitstimmen für die Gelben, die auf der Roten Liste stehen.

Das also ist das große Thema der FDP in der Woche vor der Wahl. Parteichef Philipp Rösler und Spitzenkandidat Rainer Brüderle hatten zuvor schon ein Wahlplakat gezeigt, auf dem der Slogan "Zweitstimme FDP" prangt – Stimmengeschenke von Unionswählern herzlich willkommen. Am vergangenen Montag sodann äußerte Brüderle auf einer Pressekonferenz jenen Satz, der in vielen Liberalen ein altes Trauma wachgerufen haben dürfte: "Wer Merkel haben will, wählt doch FDP." Wie 1994, als die Partei sich als Wahlhelferin für Helmut Kohl empfahl.

Damit ist die FDP wieder das, was sie lange Zeit war, aber eigentlich nie wieder sein wollte: ein Junior, der mit den Großen am Kabinettstisch sitzen möchte und deswegen um Leihstimmen bittet.

"Leihstimme", das klingt nach Leihmutter, Leiharbeit oder Leihhaus. Und doch ist sie nichts Uneigentliches, sie ist eine echte Stimme. Sie wird auch nicht, wie Geliehenes sonst, irgendwann zurückerstattet. Das Besondere an ihr ist, dass Anhänger einer bestimmten Partei ihr Verhalten ändern und ausnahmsweise für eine andere Partei votieren, und zwar aus taktischen Gründen. Solchen Gründen liegt immerhin ein Nachdenken darüber zugrunde, wie das Wahlsystem und der Parteienstaat funktionieren. Ein Wähler, der auch in Kräfteverhältnissen und möglichen Koalitionen denkt, nimmt jedenfalls bewusster an der Demokratie teil als jemand, der sein Kreuz nur aus Gewohnheit stets an der gleichen Stelle macht. Insofern hat die Leihstimmenkampagne der FDP sogar ein wenig volkspädagogischen Charakter.

Es ist nicht ihre erste. Man könnte so weit gehen zu sagen, dass Leihstimmenkampagnen nach den Anfangsjahren der Partei zur Konstante der FDP-Geschichte geworden sind, wohingegen die Programmatik eher die Variable ist. Gut ist es ihr auf Dauer nicht bekommen.

In den fünfziger Jahren sah sich die Mehrheit der Freidemokraten als Teil des bürgerlichen Lagers, als natürlicher Partner der CDU; 1953 rief ihr Wahlplakat: "Mit der erfolgreichen Bonner Koalition – Gegen Bolschewisten Marxisten und Faschisten." Viel Eigenständigkeit war da nicht.

Profil zeigten die Liberalen erst während ihrer kurzen Oppositionszeit, als sie im Wahlkampf 1961 mit ihrem Spitzenkandidaten Erich Mende gegen Bundeskanzler Konrad Adenauer Stimmung machten. Nach zwölf Jahren waren die Deutschen des "Alten" müde. Wahlslogan der FDP: "Mit der CDU/CSU ohne Adenauer." Die Taktik ging auf, mit 12,8 Prozent erreichten die Freidemokraten ihr bis dahin bestes Bundestagswahlergebnis.