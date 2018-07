Ist es nicht manchmal besser, die Dinge auf sich beruhen zu lassen, als eine Katastrophe auszulösen, die niemandem nützt?" Diese Frage stellt sich die ehemalige Stasiagentin Katrine (Juliane Köhler), deren Familienglück im norwegischen Bergen nach dem Fall der Mauer an ihrer Vergangenheit zu zerschellen droht. Und diese Frage stellt der Film Zwei Leben auch uns, die wir wie selbstverständlich davon ausgehen, dass Vergangenheit bewältigt, aufgearbeitet, untersucht gehört – und nicht verdrängt.

Der Film des Regisseurs Georg Maas strotzt entsprechend von leidvoller Vergangenheit. Über die Stasiverwicklungen der Heldin hinaus, erinnert er an ein Kapitel der NS-Rassenhygiene, an das Schicksal der sogenannten Lebensborn-Kinder, die aus Beziehungen norwegischer Frauen mit Wehrmachtssoldaten hervorgegangen sind und zwecks "arischer Auffrischung" nach Deutschland verschleppt wurden. Zwei Leben verknüpft diese beiden Vergangenheiten und im selben Zug zwei Genres: Er ist ebenso Familiendrama wie ein mit körnigen Rückblenden arbeitender Agententhriller.

Ambivalenz wird hier in fast jeder Szene produziert. Die Vertrautheit zwischen Katrine und ihrem ehemaligen Stasivorgesetzten ist mit Anspannung und Skepsis durchsetzt. Ihr Auftreten dem Anwalt gegenüber, der die Geschichte der Lebensborn-Kinder aufarbeitet, wirkt abwechselnd resolut oder schreckhaft-nervös. Ambivalent ist auch Katrines Mutter, diese herzensgute Frau, vor der sich plötzlich ein Abgrund auftut.

Für diese Rolle hat der Regisseur Liv Ullmann gewonnen, der es in ihren wenigen Szenen gelingt, an ihre großen Auftritte bei Ingmar Bergman anzuknüpfen. Sie schaut auf eine Weise stumm ins Leere, dass dabei eine ganze Welt für sich entsteht. Eine Welt, die so einladend und lebensverneinend, so sehnsüchtig und schroff zugleich erscheint wie die norwegische Landschaft, in der der Film zu großen Teilen spielt. Juliane Köhler wiederum nimmt man die harte Stasiagentin ebenso ab wie die Rolle des fürsorglichen Familienmittelpunkts. Das gelingt durch Zurücknahme. Ihre Mimik ist offen genug, um alles Mögliche hineinlesen zu können.

Zwei Leben, der nun in die Kinos kommt, wird als deutscher Beitrag um eine Nominierung für den besten Auslands-Oscar konkurrieren. Das ist angesichts der ambitionierten Geschichtsverschränkung des Films und der schauspielerischen Leistungen von Köhler und Ullmann nachvollziehbar, auch wenn es ein Geschmäckle von Berechenbarkeit hat. Die Festlegung der Oscarakademie auf einen gewissen deutschen Typ von Vergangenheitsfilm (man denke an den ebenfalls mit Julia Köhler in der Hauptrolle gedrehten Nirgendwo in Afrika, an Sophie Scholl, Das Leben der Anderen) ist leidlich bekannt.

Die vielen äußeren Verwicklungen und spektakulären Wendungen, die Zwei Leben zu einem zeitgeschichtlichen Politthriller machen, gehen leider auf Kosten des Dramas. Sie verhindern, dass die inneren Konflikte der Protagonisten ausgespielt, statt nur angerissen werden. Zu mechanisch, zu ratternd und klappernd reihen sich die Szenen aneinander. Um den Preis, dass die Bilder im engen Korsett des Drehbuchs nicht mehr atmen und die Figuren sich nicht bewegen können. Hätte sich Georg Maas doch nur im Vertrauen auf seine Darstellerin auf die Konflikte und die innere Einsamkeit eingelassen, die ein jahrzehntelanges Doppelleben mit sich bringt. Der Blick aufs bewegte Meer reicht dann halt doch nicht aus, um von inneren wie äußeren Zerrissenheiten zu erzählen.