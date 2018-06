Kinder sind die perfekten Virenschleudern. Sie verbreiten die Erreger nicht nur in größerer Menge, sondern auch länger als Erwachsene. So manche Grippewelle hat ihren Ursprung im Klassenzimmer, wo Viren munter untereinander ausgetauscht, mit Schulbüchern in den Ranzen gesteckt und nach Hause getragen werden. Fieber, Reizhusten und Kopfschmerzen sind typische Folgen – für die ganze Familie.

In Großbritannien soll das bald ein Ende haben. Seit diesem Monat immunisieren Ärzte dort Schüler mit einem Nasenspray, um so auch deren Eltern und Großeltern vor der Infektion zu verschonen. "Herdenimmunität" heißt dieser indirekte Schutz. Doch wie wirksam er sein kann ist umstritten. Zudem steht die britische Impfstrategie im Widerspruch zu den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Der Nasenspray-Versuch beginnt zugleich mit Pilotprojekten in England, Wales, Schottland und Nordirland. Zunächst bekommen Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren an ausgewählten Schulen das Mittel Fluenz verabreicht, einen Lebendimpfstoff. Das farblose Spray ist zwar erst seit dem vergangenen Jahr in Europa zugelassen, hat aber seine Wirksamkeit schon in den USA unter Beweis gestellt. Für eine Studie, die 2007 im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, wurden Kinder mit Fluenz geimpft. Von ihnen erkrankten 44 Prozent weniger an einer Virusgrippe als Kinder in der Vergleichsgruppe, die einen Totimpfstoff erhalten hatte.

Dementsprechend hoch sind die Erwartungen. "Im Herbst 2014 wollen wir die Immunisierung landesweit einführen", sagt Marc Baguelin vom englischen Gesundheitsministerium. Alle Kinder von 2 bis 17 Jahren sollen dann an Schulen und Kindergärten gegen Grippe geimpft werden. Der Mathematiker hat mit seiner Modellrechnung, die in Kürze im Fachmagazin Plos Medicine veröffentlicht wird, die Wirkung des neuen Impfprogramms simuliert. Demnach ist es viel besser, Kinder zu impfen, als auf spezielle Risikogruppen zu setzen – das spare Impfstoff, Zeit und Kosten.

Mit diesem Fazit steht Baguelin nicht allein da. Die Biostatistiker Ira Longini und Elizabeth Holloran etwa hatten bereits 2005 im American Journal of Epidemiology nahegelegt, dass die gesamte Bevölkerung geschützt ist, sobald 70 Prozent der Schulkinder geimpft sind. Auch sei es weit wirksamer, 20 Prozent der 5- bis 18-Jährigen zu immunisieren als etwa 90 Prozent der Älteren.

Was indessen fehlt, sind überzeugende Daten aus der Praxis. Zwar reagierte man in Japan zwischen 1962 und 1987 mit einer flächendeckenden Influenza-Impfung von Schulkindern auf die Asiatische Grippe. Baguelin räumt ein: "Die Erfahrungen des Programms sind aber umstritten."