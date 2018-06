In der nicht unbedeutenden russischen Stadt Rostow am Don, die berühmt ist für ihre Schönheitskönigin Tatjana Nikolajewna Kotowa und für den Extrembergsteiger Juri Wladimirowitsch Koschelenko, haben sich zwei Männer in einem Geschäft über Immanuel Kant unterhalten und sich dabei derart in ein Detailproblem von Kants Philosophie verwickelt, dass der eine dem anderen nicht nur mit der Faust ins Gesicht schlug, sondern schließlich mit einer Luftpistole auf ihn schoss und ihn ziemlich verletzte, wenn auch nicht tödlich. Ein Justizsprecher sagte, der unterlegene Diskutant sei außer Lebensgefahr, dem Angreifer drohe aber eine Gefängnisstrafe. Bislang ungeklärt ist, worin der Disput genau bestand und welcher von den beiden Kant-Exegeten eigentlich recht hatte. Es mag für die Juristerei zwar von nachgeordneter Bedeutung sein, aber psychologisch macht es natürlich einen riesigen Unterschied, ob nun der Unterlegene Irrlehren über Kant verbreitete oder der Angreifer. Weniges reizt einen schließlich mehr als mit Eifer und Starrsinn vorgetragene Falschbehauptungen.

Es lügt doch, wer behauptet, er habe noch nie, wenn er sich in einer Diskussion im Recht wusste (während sich der Gesprächspartner auf frechste Weise uneinsichtig zeigte), nach der Waffe greifen wollen, wäre sie denn zur Hand gewesen wie im schönen Rostow am Don. Wir wollen deshalb der russischen Justiz, die traditionell ohnehin zu Augenmaß neigt, anraten, in ihrem Urteil strafmildernde Umstände zu berücksichtigen, sollte sich herausstellen – wofür doch vieles spricht –, dass der Angeschossene Zweifelhaftes über Immanuel Kants Philosophie behauptet hat und somit die Gewalt leichtfertig heraufbeschwor, die er nun beklagt.

Die Kommentare über den russischen Vorfall haben eine sehr naheliegende Pointe hervorgebracht: Ausgerechnet ein Gespräch über Kant (der kategorische Imperativ, die Vernunft, Zum ewigen Frieden und so weiter) habe zu Gewalt geführt! Dies darf insofern präzisiert werden, als dass sich Kant bekanntermaßen schon zu Lebzeiten, etwa von Christian Garve, der seinerzeit als Damenphilosoph verspottet wurde, da er zu Popularisierung und Vereinfachung neigte, den Vorwurf gefallen lassen musste, seine Ethik sei nicht praxistauglich. Kant hatte sich zwar mit seiner Schrift Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis lebhaft zur Wehr gesetzt, aber wir wollen nicht wissen, was genau sich ereignet hätte, wären Garve und Kant beim Einkaufen in eine fiebrige Diskussion geraten. Gewalt hat noch keine Theorie widerlegt.