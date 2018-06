Ich bin immer auf der Suche nach Büchern mit originellen Ideen. Bis vor Kurzem lag ein solches Buch auf meinem Nachttisch. Es heißt Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World und stammt von der Amerikanerin Deirdre N. McCloskey, einer Ökonomin und Geschichtsprofessorin an der University of Illinois. Mit wohltuender polemischer Verve argumentiert sie, dass die Ökonomie allein die moderne Welt nicht erklären kann. McCloskey anerkennt die unbestrittenen Verdienste des Kapitalismus, der die Welt in den letzten zweihundert Jahren umgewälzt hat. Wir leben länger, unsere Kinder sterben kaum mehr im Säuglingsalter, sie besuchen immer bessere Schulen und Universitäten – und plagen uns Krankheiten, profitieren wir von den Errungenschaften in der Medizin.

Die realen Einkommen sind heute in den kapitalistischen Ländern 16-mal höher als im Jahr 1800. Musste ein Norweger damals mit drei Dollar am Tag auskommen, hat er heute 137 Dollar zur Verfügung. Ein Amerikaner kann heute 120 Dollar ausgeben.

Wie kam es zu dieser unglaublichen Wohlstandsvermehrung? Für Deirdre N. McCloskey ist das nicht allein das Verdienst von Ökonomen und Ingenieuren. Der dramatische Wandel sei, so die Argumentation der Professorin, auch gesellschaftlicher Natur. Hätten Unternehmer und Geschäftsleute vor 1800 als zwielichtige Figuren, als Halsabschneider gegolten, so hätten sie nach und nach Anerkennung und soziale Wertschätzung für ihr Handeln erfahren. Das heißt also: Erst als die Gesellschaften ihre mittelalterliche, engstirnige Angst vor dem Risiko ad acta legten, konnten sich neue Ideen entfalten.

Tito Tettamanti Der 82-jährige Tito Tettamanti lebt als Financier in Lugano.

Als ich das Buch von McCloskey zuklappte, hatte ich düstere Gedanken. Ich dachte an die Schweiz von heute. Eines der in diesem Land meistgebrauchten Wörter ist "Abzocker". Unternehmer zu sein ist hierzulande suspekt. Geld verdienen zu wollen gilt als gesellschaftlich verwerflich. Mehr noch: Unser Umgang mit dem Risiko gleicht immer stärker jenem unserer mittelalterlichen Ahnen.

Ein immer größerer Anteil der Berufstätigen in diesem Land arbeitet in einer Art "Bürokratie". Die findet sich längst nicht mehr nur beim Staat, sondern ebenso in den Medien, bei Non-Profit-Organisationen oder in Verbänden. Faulheit, inkompetente Unentschlossenheit, Dienst nach Vorschrift können innerhalb solcher Gebilde relativ leicht kaschiert werden. Sie sind selten verpönt, ungeachtet der Schäden, die Schlendrian und kleinkarierte Vorsicht verursachen.

Aber es ist noch schlimmer: Als größte aller Sünden gilt in diesen Institutionen der Versuch, Geld zu machen. Sofort heißt es: Geldgier! Also plagt man jenen, der ein Produkt auf den Markt bringen will, mit langwierigen Bewilligungsverfahren. Sodass die Furcht, eine Arznei könnte bei einigen wenigen Patienten Nebenwirkungen hervorrufen, eine rechtzeitige Behandlung von viel mehr anderen Kranken unmöglicht macht.

Ja, den Unternehmern und Händlern ist die gesellschaftliche Anerkennung abhandengekommen, die sie sich in den letzten Jahrhunderten erarbeitet hatten. Bürokratische Vorsicht hat heute den Vorrang gegenüber unternehmerischem Risiko. Profitorientiert zu sein ist nicht mehr salonfähig, neue Ideen sind grundsätzlich verdächtig.

Klar, ich verallgemeinere. Die echten Abzocker und ihre Gefolgsleute, allesamt kurzsichtige Kapitalisten, haben ihr Möglichstes getan, um diese Reaktion zu schüren. Aber man kann nicht verneinen, dass heute Unternehmern und Geschäftsleuten ein eisiger Wind entgegenbläst.

Wie ernst es den Schweizern mit ihrer neuen Haltung ist, können sie bei den Abstimmungen zur 1:12-Initiative und zum Mindestlohn unter Beweis stellen. Später bei jener nach einer eidgenössischen Erbschaftsteuer und einem Grundeinkommen für alle. Dann wird sich zeigen, ob wir ein Gesellschaftsmodell, dem wir unseren heutigen hohen Lebensstandard verdanken, töricht vernichten wollen.