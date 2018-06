Am Montagvormittag vor zwei Wochen sitzt der Schauspieler Michael Douglas, 68, auf einem Sofa in einer Suite des Hotels Soho House in Berlin-Mitte. Er erzählt von seinem Vater, dem legendären Schauspieler Kirk Douglas, 96 Jahre alt. "Ihm geht es fantastisch. Als ich ihn vor einiger Zeit angerufen habe, musste ich es ziemlich lange klingeln lassen, bis er ans Telefon ging. Er atmete schwer. Ich habe mir schon Sorgen um ihn gemacht. ›Alles okay, Dad?‹ – ›Ja‹, hat er geantwortet, ›ich habe nur noch schnell meine Fitnessübungen zu Ende gemacht.‹"

Kirk Douglas hat seinen Sohn um einen Gefallen gebeten. Er hatte gerade die Arbeit an seinem zehnten Buch abgeschlossen, I Am Spartacus, über die Dreharbeiten eines seiner größten Kinoerfolge. "Könntest du das Vorwort schreiben?" Michael Douglas hat sich gefreut, er hat einiges dazu zu sagen, wie es war, als Sohn von Spartacus aufzuwachsen: "Nicht ganz einfach." Er sagt zu. "Am nächsten Morgen schickt mir mein Vater eine Nachricht: Mach dir keine Sorgen wegen des Vorworts, du musst es doch nicht schreiben. George Clooney hat gerade zugesagt."

Michael Douglas lacht, nachdem er die Geschichte erzählt hat, mit seiner tiefen, unverwechselbaren Stimme, die das Publikum seit über vier Jahrzehnten kennt. 1,78 Meter, blau-grauer Anzug, rosa Hemd mit offenem Kragen, die langen grauen Haare trägt er mit schwungvoll nach hinten geföhntem Mittelscheitel. Er ist nach Berlin gekommen zur Deutschlandpremiere seines neuen Films Liberace, der vom 3. Oktober an in den Kinos läuft. Er spielt den Pianisten Władziu Valentino Liberace, in Amerika einer der bekanntesten Entertainer des 20. Jahrhunderts, der mit Musikshows im Fernsehen und in Las Vegas berühmt wurde. "Ich spiele zum ersten Mal einen Menschen, den es wirklich gab. Diese Verantwortung war neu für mich, weil sich viele noch an ihn erinnern können", sagt Michael Douglas. "In anderen Ländern ist Liberace unbekannt, aber in den sechziger und siebziger Jahren war er in Amerika größer als Elvis."

"Ich bin ein besserer Schauspieler geworden. Ich habe den Krebs überstanden. Ich habe vor nichts mehr Angst im Leben"

Michael Douglas ist Liberace einmal kurz begegnet. Er war 14 Jahre alt, als ihn sein Vater im Auto durch Palm Springs fuhr. "Plötzlich kam uns ein Rolls-Royce-Cabriolet entgegen, das Dach offen. Das Erste, was mir an dem Mann im Rolls-Royce auffiel: Nicht ein Haar auf seinem Kopf bewegte sich. Er trug eine Art Kaftan und jede Menge Schmuck. Die Sonne von Palm Springs strahlte auf sein Gesicht, der Schmuck funkelte. Ich fragte meinen Vater: ›Wer ist das?‹ – ›Oh, das ist Liberace.‹"

Von da an sah Michael Douglas jedes Mal hin, wenn er Liberace im Fernsehen entdeckte. "Es ist übrigens wirklich wahr, was wir in unserem Film erzählen: Er war der erste Mensch, der direkt in die Fernsehkameras schaute. Er hat das erfunden. Das erklärt auch, warum er sich Millionen von Amerikanern für immer ins Gedächtnis gebrannt hat."

Der Pianist und Sänger Liberace hat sein Privatleben bis zu seinem Tod 1987 geheim gehalten, er befürchtete, seine Homosexualität könnte seiner Karriere schaden. Er ging sogar so weit, dass er Zeitungen verklagte, die ihn geoutet hatten, und sagte vor Gericht aus, er sei nicht schwul.

Eine spannende Biografie, dachten sich der Regisseur Steven Soderbergh und die Schauspieler Matt Damon und Michael Douglas, als sie die Memoiren von Liberaces langjährigem Geliebten gelesen hatten. Sie fassten einen Plan: Douglas als Liberace, Damon als sein Geliebter, unter der Regie von Soderbergh – was für eine Besetzung.

Doch es dauerte zehn Jahre, bis der Film finanziert war, sämtliche Hollywood-Studios sagten ab. "Ich kenne nicht die Gründe jeder einzelnen Absage", sagt Michael Douglas, "aber ich glaube nicht, dass es sich um Schwulenfeindlichkeit handelt. Die Studios fürchteten wohl, dass sich für Liberace lediglich Schwule interessieren würden. Und da sich Hollywood heute mehr denn je ausschließlich für Zahlen interessiert, war ihnen das finanzielle Risiko zu groß."

Michael Douglas hingegen liebt das Risiko, "Risiken sind sexy", hat er einmal gesagt. "Natürlich war es riskant, diesen Film zu machen. Zwei Heterosexuelle mit unserem Ruf spielen ein schwules Paar. Meine schwulen Freunde haben erst mal skeptisch die Arme verschränkt und gesagt: ›Mal sehen, ob die nur wieder eine neue Version der Schwulenkomödie Ein Käfig voller Narren machen.‹ Ich wusste aber, dass wir eine großartige Liebesgeschichte erzählen können, darauf habe ich immer gesetzt."