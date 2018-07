DIE ZEIT: Herr Ratsvorsitzender, stimmt es, dass Sie Ihre Familie in den Terminkalender eintragen?

Nikolaus Schneider: Aber ja! Sonst würde ich meine Familie nie sehen. Für den evangelischen Pastor gehen Berufliches und Privates ineinander über, und wenn ich dem privaten Leben keine Zeit reserviere, findet es nicht statt.

ZEIT: Sie sind Deutschlands höchster protestantischer Kirchenfunktionär. Ist man da noch Pastor?

Schneider: Natürlich. Erstens, ich predige ja weiterhin häufig und gern. Zweitens, was ich in meinem Amt verantworte, muss ich genauso vor dem Hintergrund der Bibel reflektieren. Und schließlich: Sie glauben gar nicht, wie oft mich Menschen als Seelsorger ansprechen.

ZEIT: Vergangenen Sonntag haben Sie im Berliner Dom gepredigt. Worüber?

Schneider: Darüber, dass der kleinste Glaube dem Starken Grenzen setzt. Glaube kann jede irdische Macht in ihre Schranken weisen.

ZEIT: Aber die Kirche verfügt ja auch über Macht. Können Sie sich als Ratsvorsitzender wirklich noch vorstellen, ohne Einfluss zu sein?

Schneider: Ich predige seit über dreißig Jahren soziale Gerechtigkeit. Ich predige den Frieden in der Welt. Und was habe ich nach dem Maß irdischer Macht erreicht? Oft wenig. Dass wir damals für die Arbeitsplätze in den Kruppschen Hüttenwerken gekämpft haben, war für den Erhalt der Arbeitsplätze vergeblich. Und trotzdem war es richtig: Wir haben einander ermutigt und uns der Nähe Gottes vergewissert. Außerdem tröstet es mich, wenn ich Menschen durch ein Gespräch helfen kann, ihr Leben zu ändern. Oder wenn Politiker mit Einfluss mir zuhören.

ZEIT: Sie haben auch heftig gegen die heute geltenden Asylgesetze gestritten.

Schneider: Leider kamen sie trotzdem.

ZEIT: Warum sind Sie nicht Politiker geworden?

Schneider: Weil ich das Evangelium von Jesus Christus verkündigen will. Außerdem: Der Arbeits- und Kommunikationsstil der Politiker wäre nicht meiner. Ich suche den Kompromiss und will andere nicht besiegen. Mich interessiert vielmehr der Weg, auf dem es gemeinsam weitergeht. Politik muss da zugespitzter sein. Härter.

ZEIT: Diese Härte bekamen Sie kürzlich zu spüren, als die EKD eine Orientierungshilfe zum Thema Familie veröffentlichte. Darin forderte sie die ethische Anerkennung von Partnerschaften jenseits der klassischen Ehe, auch der sogenannten Homo-Ehe. Hat die massive Kritik Sie überrascht?

Schneider: Doch. Das war eine heftige Auseinandersetzung. Und nach wie vor führen wir eine intensive Debatte in der Kirche. Mir war schon klar, dass das Diskussionen gibt. Aber ich hatte unterschätzt, dass wir als Kirche mit unseren ethischen Positionen in Wahlkampfzeiten sofort parteipolitisch und koalitionsmäßig verortet werden. So manche Zuschrift war persönlich verletzend und von einer Selbstgerechtigkeit, wie ich es unter Christenmenschen nicht für möglich gehalten hätte.

ZEIT: Wie kam es überhaupt zu dem Papier? War das Ihre Idee?

Schneider: Nein, vor fünf Jahren bereits wurde vom Rat der EKD eine Kommission beauftragt, ein Papier zu erstellen, das auf unsere veränderten Lebensverhältnisse reagiert. Menschen leben heute in Ein-Eltern-Familien, in Patchwork-Familien, in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, aber werden von der Kirche oft ignoriert. Wir wollten unsere Wertschätzung für neue familiäre Formen ausdrücken und sozialpolitische Konsequenzen in den Blick nehmen. Aber uns wurde sofort zu Unrecht unterstellt, wir werten die Ehe ab.

ZEIT: In den Zeitungen wurde Ihnen vorgeworfen, Sie seien unfähig, noch eine Ethik der traditionellen Institution Ehe zu formulieren.

Schneider: Das können wir sehr wohl, aber das war gar nicht Ziel des aktuellen Papiers! Die besondere Bedeutung der Ehe ist hier vorausgesetzt. Wir wollten mit der Orientierungshilfe auf veränderte Lebensverhältnisse reagieren. Einige stellten das Papier sehr früh in ein Licht, in das es nie gehörte.