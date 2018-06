Wenn am Sonntag die Wahllokale schließen, wird Joachim Starbatty erst einmal ausspannen. Der emeritierte Tübinger Wirtschaftsprofessor hat sich für die Alternative für Deutschland (AfD) zum Spitzenkandidaten in Berlin aufstellen lassen – und der Rhythmus des Wahlkampfs bestimmte zuletzt sein Leben.

Im Wahlkampf schlägt eigentlich die Stunde der Politiker. Wenn es auf den Marktplätzen um die Stimmen der Bürger geht, zählt der Instinkt und nicht die Expertise. Dieser Wahlkampf aber ist wie vielleicht kein anderer zuvor ein Wahlkampf der Ökonomen. Sie haben Parteiprogramme durchgerechnet, Aufrufe verfasst oder wie im Fall der AfD sogar eine Partei gegründet, die in den Bundestag einziehen könnte.

Den Euro-Skeptikern helfen die akademischen Weihen ihrer Mitglieder ungemein. Sie ermöglichen es, die zentrale Forderung der Partei – die Rückabwicklung der Währungsunion – als objektive ökonomische Notwendigkeit darzustellen, die durch wissenschaftliche Erkenntnisse gedeckt ist.

Es ist ein Muster, nach dem auch viele andere Ökonomen verfahren. Ob das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln ausrechnet, dass die Steuererhöhungen der SPD 400 000 Arbeitsplätze kosten, ob das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim ermittelt, dass die Vermögensteuer das Wachstum bremst, oder ob, wie in der vergangenen Woche geschehen, in einem Ökonomenaufruf die Krisenpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) angeprangert wird – immer wird die ökonomische Vernunft gegen die Beliebigkeit des politischen Diskurses in Stellung gebracht.

Dabei ist das mit der ökonomischen Vernunft so eine Sache. Fast jede Studie oder Empfehlung im Wahlkampf ist Gegenstand einer kontroversen Fachdebatte. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft sagt, die Steuererhöhungen würden Arbeitsplätze kosten, das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung hält sie für unbedenklich. Das ZEW argumentiert, die Vermögensteuer schade dem "Standort Deutschland", weil die Unternehmen weniger Geld zum Investieren übrig hätten, laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin ist das keineswegs sicher, weil das eingenommene Geld zum Beispiel für die Verbesserung der Infrastruktur ausgegeben werden kann – wovon die Wirtschaft wieder profitiere.

Wie sehr die Meinungen auseinandergehen, zeigt der Streit um die Politik der EZB. Es gibt den Aufruf gegen die Politik der Notenbank, es gibt aber auch einen Aufruf dafür, der wenige Wochen zuvor veröffentlicht worden war. In der Ökonomie ist eben heutzutage fast alles umstritten. Insbesondere die großen politischen Fragen lassen sich allein mit den Mitteln der Wissenschaft nicht eindeutig beantworten. Fast immer spielen Werturteile eine erhebliche Rolle. Die Steuerpolitik ist dafür ein gutes Beispiel, denn was eine gerechte Lastenverteilung ist, lässt sich nun einmal nicht abstrakt definieren.

So geht es immer auch um Werte, wenn sich Ökonomen in den Wahlkampf einmischen. Es ist kein Zufall, dass ein arbeitgebernahes Institut hohe Steuern für Gutverdiener schlecht findet und gewerkschaftsnahe Forscher die Reichen stärker belasten wollen, und für beide Positionen lassen sich ökonomische Argumente finden.

Dabei wird auch mit Vereinfachungen gearbeitet. Die kritischen Analysen zur Vermögensteuer – sie wurden wie auch im Fall des ZEW fast alle vom Verband der Familienunternehmer finanziert – beziehen sich auf einen Gesetzentwurf aus den Ländern. Peer Steinbrück aber will Betriebsvermögen im Vergleich dazu stärker schonen, um die Firmen nicht zu sehr zu belasten. Dennoch rechnen die Forscher noch mit den Länderdaten. In einer Studie der Gewerkschaften zum Mindestlohn wird dagegen vorgerechnet, wie viel Kaufkraft durch den Mindestlohn geschaffen würde – ohne auf Arbeitsplatzverluste einzugehen.

Die Politisierung der Ökonomie hat mit der Gründung der AfD ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. In ihrer Führungsriege geben die Ökonomen den Ton an. Bernd Lucke, der Sprecher der Partei, ist Professor für Makroökonomie an der Universität Hamburg. Als Kandidat agiert er nicht mehr als Wissenschaftler, sondern als Politiker. Er hält Wahlkampfreden, geht in Talkshows. Es gibt kein Gesetz, das es Wirtschaftsprofessoren verbieten würde, sich zur Wahl zu stellen. Aber der Schritt ist mit Spannungen verbunden. Ein Wissenschaftler ist der Wahrheit verpflichtet, er muss dazu bereit sein, seine Erkenntnisse zu revidieren, wenn sie nicht mehr durch Daten gedeckt sind. Ein Politiker muss seine Macht erhalten, es kommt selten vor, dass in der Politik Positionen korrigiert werden – und im Fall der AfD ist die Forderung nach der "geordneten Auflösung" der Euro-Zone sogar für die Partei konstitutiv.

In der Ökonomenszene ist Luckes Truppe daher umstritten. Es gibt Wirtschaftsprofessoren, die sie unterstützen, weil sie der gerade unter konservativen Wissenschaftlern verbreiteten Kritik an der Rettungspolitik eine Stimme verleiht. Viele aber stört die Vermischung der Sphären. "Eigentlich müsste der Professorentitel beim Wechsel in die Politik abgelegt werden", sagt der Chef eines Wirtschaftsinstituts.

Für die Politiker und die Wähler ergibt sich aus dem Siegeszug der Politökonomen ein Dilemma. Denn ohne die ökonomischen Analysemethoden lassen sich moderne Gesellschaften mit ihren komplexen Wirtschaftsbeziehungen weder verstehen noch steuern. Unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und Folgen politischer Entscheidungen abschätzen – dazu werden die Wissenschaftler gebraucht, gerade im Wahlkampf. Das "Abwägen von Alternativen" sei die große Stärke der Volkswirtschaftslehre, sagt Michael Burda, der Vorsitzende des Ökonomenverbands Verein für Socialpolitik.

Weil es aber nicht die Ökonomie gibt, sondern unterschiedliche Ökonomen, die sich unterschiedlicher Verfahren bedienen und vielleicht auch unterschiedliche Interessen haben, ist für Christoph Schmidt, Chef des Sachverständigenrates der Regierung und des Rheinisch-Westfälischen-Instituts für Wirtschaftsforschung, maximale Transparenz nötig. Die Politikberater müssten "offen sagen, was in einer gegebenen Situation tatsächlich auf Wissen beruht und was lediglich vermutet wird".

Vielleicht wird in diesem Wahlkampf zu viel vermutet.

